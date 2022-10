MLS : Miami accompagne Orlando en séries, malgré une défaite face à Montréal

Et, c’est symbolique, puisque Miami termine même à la 6e place, juste devant Orlando : ça y est, pour sa troisième saison depuis sa création, l’équipe de David Beckham va pour la première fois jouer les séries éliminatoires, et ce après avoir battu mercredi Orlando sur le score de 4 buts à 1. Ceci dit, et même si ces deux matches en cinq jours ont certainement été éprouvants pour l’Inter Miami, on a pu voir ce dimanche qu’il y avait encore une petite différence entre l’Inter et des équipes comme Montréal ou Philadelphie. Certes, ce fut cette saison presqu’une tradition pour Miami de se faire mener au score puis de passer son match à « remontader » grace à Gonzalo Higuain ou Leonardo Campana. Sauf que. Une petite déstabilisation dans l’équipe, et tout peut mal finir… c’est ce qu’on a vu aujourd’hui.

La matrice du jeu a été affaiblie par l’absence d’Alejandro Pozuelo alors que Bryce Duke restait sur le ban de touche. Le CF Montréal en profitait pour inscrire trois buts longtemps avant la mi-temps (5e, 8e et 36e). Pas de quoi impressionner Miami. Sauf que. En attaque, Miami était aussi perturbé : Leonardo Campana était absent, et la superstar Gonzalo Higuain (qui jouait son dernier match de saison régulière avant la retraite) devait sortir après un choc à la 59e. Et l’équipe rose ne pouvait pas non plus compter sur son nouveau français, Corentin Jean, toujours blessé. Il n’y aura donc pas eu de remontada pour ce dernier match au DRV PNK Stadium, mais tout de même – parce que Miami est flamboyante – un but sur un centre de Joel Waterman qu’un défenseur de Miami a marqué contre son camp. Score final : 3 à 1.

Avec un stade assez bien rempli, dont « La Familia » qui a soutenu son équipe jusqu’à la dernière seconde, on peut dire que Miami s’est créée une vraie identité cette année. Elle devra toutefois renouveler ses joueurs, et ce sera difficile de trouver une star pour prendre de la place de celui dont le nom fut scandé toute la journée : Higuain.

Questionné sur le fait qu’Higuain pourrait ou non jouer le prochain match en raison de sa blessure au bras, le coach Phil Neville a répondu « Il le faut, c’est notre seul avant-centre. Pas moyen que nous gardions ce gars hors du prochain match, même avec un seul bras. »

Nos vidéos des supporters québécois venus soutenir le CF Montréal au DRV Pink Stadium de Fort Lauderdale :

