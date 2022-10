Les nouvelles séries et saisons originales de Netflix, Amazon Prime, Disney+ et Apple TV+ , aux Etats-Unis en Novembre 2022

Voici les prochaines sorties de productions Apple TV+, Amazon Prime, Disney+ et Netflix pour ce mois de Novembre 2022 aux Etats-Unis.

AMAZON PRIME

Le 4 novembre :

El Presidente (saison 2)

La suite de cette série satirique sur le FIFA-Gate de 2015, scandale de corruption dans le monde du football.

Le 4 novembre :

My Policeman (film)

Une histoire d’amour interdite et de conventions sociales changeantes, My Policeman suit trois jeunes – le policier Tom (Harry Styles), l’enseignante Marion (Emma Corrin) et le conservateur du musée Patrick (David Dawson) – alors qu’ils se lancent dans un voyage émouvant dans la Grande-Bretagne des années 1950, puis dans les années 1990, alors qu’ils ont une dernière chance de réparer les dégâts du passé.

Le 11 novembre :

The English (saison 1)

The English est une série western sur les thèmes de l’identité et de la vengeance pour raconter une parabole unique et convaincante sur la race, le pouvoir et l’amour. Une aristocrate anglaise, Lady Cornelia Locke (Emily Blunt), et un ancien éclaireur de cavalerie Pawnee, Eli Whipp (Chaske Spencer), se réunissent en 1890 en Amérique centrale pour traverser un paysage violent construit sur les rêves et le sang. Tous deux ont une idée claire de leur destin, mais aucun n’est conscient qu’il est enraciné dans un passé commun…

En novembre :

Mammals (saison 1)

Mammals suit l’histoire de Jamie (James Corden), un chef étoilé Michelin dont le monde implose lorsqu’il découvre des secrets choquants sur sa femme enceinte, Amandine (Melia Kreilling).

DISNEY+

Le 9 novembre :

Save Our Squad with David Beckham (Docu)

Une carrière qui l’a mené au sommet du football mondial, mais il revient désormais à sa source : East London. Il rejoint une équipe de moins de 14 ans de l’est de Londres qui a désespérément besoin d’aide. Westward n’a remporté aucun match de toute la saison et la menace d’une relégation plane. David va devoir puiser dans toutes ses années d’expérience dans le jeu s’il veut avoir une chance de les sauver de la relégation.

Le 16 novembre :

The Santa Clauses

Scott Calvin est sur le point de fêter ses 65 ans et réalise qu’il ne peut pas être le Père Noël pour toujours : sa famille pourrait bénéficier d’une vie dans le monde normal, en particulier ses deux enfants qui ont grandi au pôle Nord. Avec beaucoup d’elfes, d’enfants et de famille à plaire, Scott entreprend de trouver un Père Noël de remplacement.

Le 18 novembre :

The People We Hate at the Wedding

Le film suit des frères et sœurs américains en difficulté : Alice (Kristen Bell) et Paul (Ben Platt), qui acceptent à contrecœur d’assister au mariage de leur riche demi-sœur (Cynthia Addai-Robinson) dans la campagne anglaise aux côtés de leur mère, Donna (Allison Janney). Au cours de la semaine du mariage, les nombreux squelettes de la famille sont sortis du placard, et la cette improbable donne à chacun la motivation pour faire avancer sa propre vie.

Le 23 novembre :

Good Night Oppy

Good Night Oppy raconte l’histoire vraie et inspirante d’Opportunity, un rover qui a été envoyé sur Mars pour une mission de 90 jours mais qui a fini par y survivre pendant 15 ans. Le film suit son voyage révolutionnaire et le lien remarquable forgé entre un robot et les humains à des millions de kilomètres.

Le 24 novembre :

Disenchanted

Ca fait 15 ans que Giselle (Amy Adams) et Robert (Patrick Dempsey) se sont mariés, mais Giselle est devenue désabusée de la vie en ville. IIs déménagent leur famille grandissante dans la banlieue endormie de Monroeville à la recherche d’un conte de fées. Malheureusement, ce n’est pas la solution rapide qu’elle espérait. La banlieue a un tout nouvel ensemble de règles et une reine des abeilles locale, Malvina Monroe (Maya Rudolph), qui fait que Giselle se sent plus déplacée que jamais. Frustrée que son « bonheur pour toujours « n’ait pas été si facile à trouver, elle se tourne vers la magie d’Andalasia pour obtenir de l’aide…

Le 30 novembre :

Willow

Une série fantastique d’époque dans un pays enchanté d’une beauté à couper le souffle. L’histoire commence avec un magicien en herbe d’un village de Nelwyn et une petite fille destinée à unir les royaumes, qui ensemble ont aidé à détruire une reine maléfique et à bannir les forces des ténèbres. Maintenant, dans un monde magique où prospèrent des, des sorciers, des trolls et d’autres créatures mystiques, l’aventure continue, alors qu’un groupe improbable de héros se lance dans une quête dangereuse bien loin de leur maison.

APPLE TV+

Le 4 novembre :

Selena Gomez: My Mind & Me (docu)

La chanteuse et actrice Selena Gomez donne aux fans un aperçu intime de son monde à travers un documentaire brut et intime qui couvre son voyage de six ans vers une nouvelle lumière.

Le 4 novembre :

Causeway

L’histoire suit Lynsey (Jennifer Lawrence), soldat qui souffre d’un traumatisme crânien lors d’un déploiement en Afghanistan et qui a du mal à se réadapter à la vie à la maison.

Le 4 novembre :

The Mosquito Coast (saison 2)

Après une bonne première saison où ils étaient en fuite au Mexique, la famille Fox s’aventure cette fois profondément dans la jungle guatémaltèque pour retrouver une vieille amie et sa communauté de réfugiés. Ce nouveau refuge crée des problèmes pour les Fox lorsqu’ils sont empêtrés dans un conflit entre un baron de la drogue local et leur famille.

Le 11 novembre :

Mythic Quest (saison 3)

Pas encore de détail connu sur ce que sera le thème central de cette troisième saison dans l’univers des créateurs de jeux vidéos !

Le 18 novembre :

Spirited (film)

C’est bientôt Noël, et donc le moment propice pour les adaptations modernes du roman A Christmas Carol de Charles Dickens (1843). Ce film met cette fois en vedette Will Ferrell et Ryan Reynolds.

Le 23 novembre :

Echo 3 (film)

« Echo 3 » est basé sur la série primée « When Heroes Fly », créée par Omri Givon et inspirée du roman éponyme d’Amir Gutfreund. Situé en Amérique du Sud, ce filmd’action suit Amber Chesborough, une brillante jeune scientifique qui est le cœur émotionnel d’une petite famille américaine. Quand Amber disparaît le long de la frontière colombo-vénézuélienne, son mari Prince et son frère Bambi – deux hommes avec une profonde expérience militaire et un passé compliqué – luttent pour la retrouver dans le contexte explosif d’une guerre secrète.

NETFLIX ORIGINALS

Le 3 novembre :

Blockbuster (Saison 1)

Non, l’ironie n’est pas morte : Il s’agit d’une série sur la chaîne de magasins de vidéos Blockbuster, dont la faillite est en grande partie due à Netflix ! Cette nouvelle sitcom humoristique se déroule dans le dernier magasin Blockbuster qui fait tout pour garder ses lumières allumées.

Le 1er novembre :

The Takeover (film)

Dans ce thriller néerlandais, une pirate informatique est accusée de meurtre après avoir découvert un scandale. Elle doit échapper à la police tout en essayant de retrouver les criminels qui la font chanter.

Le 1er novembre :

Young Royals (saison 2)

Série suédoise : «Une pause hivernale est passée et le prince Wilhelm et le reste de ses camarades de classe sont de retour à Hillerska. Lorsque Wilhelm tente de se venger d’August et de regagner la confiance de Simon, il crée des problèmes qui menacent toute la monarchie. »

Le 3 novembre :

The Dragon Prince (saison 4)

L’une des meilleures séries d’animation de Netflix destinée au jeune public revient en novembre après une très longue attente.

Le 4 novembre :

Enola Holmes 2 (2022)

« Désormais détective à gages comme son célèbre frère, Enola Holmes s’occupe de sa première affaire officielle afin de retrouver une fille disparue, alors que les étincelles d’un dangereux complot enflamment un mystère qui nécessite l’aide d’amis – et de Sherlock lui-même – pour se démêler.”

Le 4 novembre :

Manifest (saison 4)

« Deux ans après que le meurtre brutal de Grace a bouleversé leur vie, la famille Stone est en ruine alors que Ben dévasté continue de pleurer sa femme et de rechercher sa fille kidnappée, Eden. »

Le 7 novembre :

The Crown (saison 5)

Deux ans après, la série revient avec un nouveau casting afin d’évoquer la famille royale britannique à partir des années 1990.

Le 8 novembre :

The Claus Family 2

Le retour du film néerlandais familial des : The Claus Family!

Le 10 novembre :

Lost Bullet 2: Back For More

Une suite du film d’action français de 2020 (également connu sous le nom de Balle perdue) est Lost Bullet 2, réalisée par Guillaume Pierret et avec Alban Lenoir dans le rôle de Lino : « Après la mort de Charras, Lino et Julia ont pris le relais et forment la nouvelle unité des Stups. Déterminé à retrouver les meurtriers de son frère et de son mentor, Lino poursuit sa traque.

Le 10 novembre :

Falling for Christmas (film)

Lindsay Lohan incarne une héritière nouvellement fiancée et coincée dans une station de ski à la suite d’un accident.

Le 11 novembre :

My Father’s Dragon

Un jeune garçon, Elmer, a du mal à s’adapter à sa nouvelle vie en ville avec sa mère et décide de partir à la recherche d’une île sauvage et d’un jeune dragon qui n’attend que d’être sauvé.

Le 16 novembre :

The Wonder (film)

Situé dans les Midlands irlandais au milieu des années 1800, le film suit une infirmière qui est enrôlée pour observer une miraculée qui a cessé de manger mais qui est pourtant toujours en vie et en bonne santé. IAdapté du roman acclamé d’Emma Donoghue.

Le 17 novembre :

1899 (saison 1)

Les créateurs de la série allemande à succès Dark sont de retour pour leur nouveau grand projet Netflix,1899, une série ambitieuse utilisant une technologie révolutionnaire qui semble tout aussi convaincante que la série qui l’a précédée.

« Les passagers d’un navire d’immigrants voyageant vers le nouveau continent se retrouvent pris dans une énigme mystérieuse lorsqu’ils trouvent un deuxième navire à la dérive en haute mer ».

Le 17 novembre :

Christmas With You (film)

« Sentant que sa carrière s’épuise, la pop star Angelina s’échappe pour exaucer le vœu d’un jeune fan dans la petite ville de New York, où elle trouve non seulement l’inspiration pour revitaliser sa carrière, mais aussi de donner une chance au véritable amour. »

Le 17 novembre :

Dead to Me (saison 3)

« Jen et Judy reviennent pour la troisième et dernière saison. À la suite d’un nouveau délit de fuite, les deux femmes reçoivent des nouvelles choquantes et sont prêtes à risquer leur vie pour conserver une amitié très au-dessus de la loi. »

Le 18 novembre :

Slumberland (film)

Jason Momoa est de retour pour un autre « Netflix Original » mais cette fois il est équipé d’un chapeau haut de forme et se trouve dans un décor fantastique. « Une jeune fille découvre une carte secrète du monde onirique de Slumberland, et avec l’aide d’un hors-la-loi excentrique, elle traverse les rêves et fuit les cauchemars, dans l’espoir de pouvoir revoir son défunt père. »

Le 18 novembre :

Reign Supreme (saison 1)

Une série très musicale sortant en France sous le nom de « Le Monde de Demain » sur le célèbre groupe de rap français NTM avant même qu’il ne soit NTM, et sur l’arrivée du hip hop en France, une époque de changements, dans ka France des années 1980.

Le 23 novembre :

The Swimmers (film)

The Swimmers est basé sur l’histoire vraie et inspirante de deux sœurs qui ont échappé à la guerre et ont participé aux Jeux olympiques.

Le 23 novembre :

Wednesday (saison 1)

Une série préquelle pour La famille Addams qui verra Tim Burton travailler ainsi sur sa toute première série télévisée !

Le 24 novembre :

The Noel Diary

Un homme rentrer chez lui pour Noël et il va avoir la malheureuse tâche de devoir régler la succession de sa mère. Après avoir découvert un journal intime, il est conduit sur un chemin de découverte de soi.

