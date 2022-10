L’UFE Floride a distribué des dons aux sinistrés de l’ouragan Ian

La section Floride de l’Union des Français de l’Etranger avait fait un appel aux dons (un appel qui tient toujours) en solidarité avec les Français victimes de l’ouragan Ian sur la côte ouest de la Floride. Samedi 22 octobre, Xavier Capdevielle président de l’UFE-Floride et Aline Martin O’Brien (conseillère consulaire et V-P de l’UFE-Floride), étaient de nouveau à Fort Myers pour reverser ces dons. Ils étaient avec Marie Bordas Thibaud qui est responsable de l’UFE à Fort Myers, et Robert Jaquet, qui est adhérent et résident de Tarpon Springs.

Robert est immédiatement venu sur place après l’ouragan Ian avec la Croix Rouge américaine et il est resté deux semaines sur place. Aline Martin O’Brien s’est rendue pour sa part trois fois sur place en octobre afin d’aider. Xavier Capdevielle «remercie tous les membres et amis de l’UFE qui nous ont permis de faire des dons à nos compatriotes sinistrés. L’UFE redistribue 100% des dons reçus».

