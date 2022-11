Universal Orlando Resort Floride : les grandes nouveautés depuis cinq ans et à venir !

La bataille faisant toujours rage entre Walt Disney World Resort et Universal Orlando Resort, les sorties des nouvelles attractions sont assez intensives dans les deux parcs à thèmes. Voici un petit tour d’horizon des nouveautés chez Universal depuis cinq ans.

Universal’s Studios Hollywood

Deux attractions majeures ont été ouvertes en 2018.

– « Fast & Furious : Supercharged » : c’est une attraction basée sur la série cinématographique Fast & Furious qui met en scène les personnages de Hobbs, Letty et Roman. Elle embarque le visiteur dans les lieux clés du film, mais surtout dans un bus attaqué qui se retrouve dans une course-poursuite endiablée poursuivant un criminel du cartel dans les rues de Los Angeles.

– « Universal’s Cinematic Celebration » : c’est un « show aquatique » incorporant à la fois l’image, la musique, l’eau qui illumine le parc Universal la nuit. Sept écrans d’eau composent la façade de projection de plus de 150 mètres au total. C’est un ode aux productions cinématographiques d’Universal, et le spectacle reprend des séquences à succès de films tels que Jurassic World, Fast & Furious, Moi, moche et méchant, mais aussi les Minions et Harry Potter.

– « Revenge of the Mummy »

Après une rénovation de près de huit mois, la fameuse attraction « La revanche de la momie » a réouverte en août 2022. Il s’agit d’une montagne russe en intérieur qui embarquent le visiteur pour fuir la méchante momie Imhotep. L’attraction a été rénovée et améliorée au niveau de la file d’attente, des éclairages, des projections et des scènes de fumée, et plus globalement sur son fonctionnement général.

Universal’s Islands of Adventure

Dans ce parc, trois attractions ont été inaugurées entre 2019 et 2021.

– « Hagrid’s Magical Creatures Motorbike Adventure » : en 2019, Universal a de nouveau capitalisé sur Harry Potter avec l’ouverture d’une attraction qui invite les visiteurs à monter sur la moto d’Hagrid pour une aventure dans la Forêt Interdite. Les nombreuses créatures magiques qui peuplent les environs (centaures, licornes et autres Lutins de Cornouailles) sont là tout au long du parcours. L’attraction va jusqu’à une vitesse de 80 km/h !

– « The Bourne Stuntacular » : ouvert en 2020, c’est un spectacle de cascades (en intérieur) inspiré de la saga d’action Jason Bourne (avec Matt Damon) qui mélange des acteurs vivants, des effets spéciaux et de la musique. L’histoire : Jason Bourne est poursuivi sur trois continents par des « personnages sinistres » qui espèrent le faire tomber. Il y a des bagarres, des fusillades et du danger à chaque tournant.

– « Jurassic World VelociCoaster » : Universal a lancé en 2021 une nouvelle attraction a sensations fortes du côté de la zone Jurassic Park sur le thème de la série du même nom. C’est la montagne russe la plus haute et la plus rapide du parc Universal. Elle propulse les passagers le long d’un rail à grande vitesse à travers des enclos de vélociraptors.

Universal Orlando Resort : attractions à venir…

Universal Orlando Resort vient d’annoncer la fermeture d’au moins cinq attractions pour faire place à ce qu’il appelle « un nouveau divertissement familial ». Fievel’s Playland, Woody Woodpecker’s Nuthouse Coaster, Curious George Goes to Town, DreamWorks Destination et Shrek and Donkey’s Meet & Greet fermeront définitivement à la fin de la journée du 15 janvier 2023.

Le grand projet de la firme est l’ouverture d’un nouveau parc à thèmes érigé sur un terrain situé à une quinzaine de minutes des autres parcs et de CityWalk.

– « Universal’s Epic Universe » : actuellement en construction, ce nouveau parc sera selon la direction le plus « immersif et le plus innovant » à ce jour. Il comprendra de nombreux manèges notamment sur le thème de Super Nintendo World. En plus des attractions, le parc proposera également un centre de divertissements, des hôtels, des boutiques et des restaurants. « Universal’s Epic Universe » va presque doubler la superficie totale d’Universal.

D’autres informations circulent notamment sur l’ouverture d’une nouvelle attraction « Minions » sur l’ancien emplacement de Shrek 4D (fermée définitivement en janvier 2022), ou encore sur l’ouverture de deux salles de divertissements sous le nom « Universal’s Great Movie Escape », mais aucune information ni date ne sont annoncées par Universal à ce jour.

