Walt Disney World Resort Floride : les grandes nouveautés depuis cinq ans et à venir !

En dépit de la pandémie Covid 19, la stratégie de développement ou de modernisation de Disney n’a pas été arrêtée. Malgré quelques retards « Epcot » et « Disney’s Hollywood Studios » notamment ont subis et subissent encore de gros réaménagements. Le grand évènement « World’s Most Magical Celebration » qui célèbre les 50 ans de Walt Disney World pendant dix-huit mois (entre 2021 et 2023) a aussi été l’occasion de dévoiler plusieurs attractions majeures dans différentes parcs.

Disney’s Animal Kingdom

– « Pandora : The World of Avatar » : tiré du film de James Cameron, cette zone thématique de 4,9 hectares a ouvert ses portes en mai 2017. Il plonge les visiteurs dans le monde mystique de la planète Pandora avec sa flore luxuriante et luminescente, ses îles, sa forêt mystérieuse, ses montagnes flottantes, ses nuits illuminées et ses créatures étranges. Deux attractions phares sont présentes : « Avatar Flight of Passage » et « Na’vi River Journey ».

– « The Jungle Cruise » : la classique Jungle Cruise du Magic Kingdom a récemment été réorganisée ! Cela inclue de nouvelles scènes et l’ajout de nouveaux personnages.

Disney’s Hollywood Studios

Dans la section « Toy Story Land », deux nouvelles attractions ont ouvert en 2018.

– « Alien Swirling Saucers » : l’attraction reprend le thème des petits extraterrestres vert du film Toy story qui sont au fond de la machine. Les visiteurs montent dans des véhicules en forme de soucoupes volantes pour une petite balade mouvementée. Le manège ressemble un peu à celui des tasses (Mad Tea Party) à Magic Kingdom.

– « Slinky Dog Dash » : une montagne russe pour toute la famille située en plein air. L’histoire : Andy (le créateur) a construit une montagne russe en utilisant son jeu « Dash & Dodge Mega Coaster Kit » et a décidé d’utiliser « Slinky Dog » comme véhicule du manège. Le visiteur monte alors dans de petits trains avec des wagonnets pour une balade, avec des virages et des chutes intenses…

« Star Wars » a été à l’honneur ces dernières années avec l’ouverture d’un land (en 2019) dédié à la célèbre saga avec plusieurs attractions emblématiques :

– « Star Wars : Secrets of the Empire » : le visiteur est transporté au cœur de l’univers de Star Wars, en leur permettant de se promener librement et sans attaches dans une expérience multisensorielle. Ils s’infiltrent dans la peau de « stormtroopers » pour capturer des renseignements essentiels à la survie de la rébellion naissante.

– « Millennium Falcon : Smugglers Run » : l’attraction fait entrer le visiteur dans une galaxie fort lointaine peuplée de créatures exotiques ou il est possible de piloter (via un simulateur) le célèbre Millenium Falcon de Han Solo (en taille réelle).

– « Rise of the Resistance » : le voyageur est embarqué dans un vaisseau piloté par Poe Dameron qui décolle dans l’espace avant de se faire capturer par un immense Star Destroyer du Premier Ordre. Une altercation entre la Résistance et le Premier Ordre va s’ensuivre…

En 2020, une attraction entièrement dédiée à la célèbre souris de Disney a été inaugurée :

– « Mickey & Minnie’s Runaway Railway » : c’est une attraction de type parcours scénique basée sur la série télévisée Mickey Mouse. Les visiteurs sont plongés au cœur d’un dessin animé coloré et dynamique pour une course mouvementée remplie de gags, et où les lois de la physique ne s’appliquent pas…

Disney’s Epcot

Le fameux petit rat gourmet « Chef Remy » est revenu en 2021 :

– « Remy’s Ratatouille Adventure » : c’est une nouvelle aventure culinaire en 4D qui entraîne les visiteurs dans une course-poursuite à travers les cuisines du célèbre restaurant parisien Gusteau. Attraction située au pavillon de la France.

– « Guardians of the Galaxy : Cosmic Rewind » : ici le visiteur se lance dans une poursuite intergalactique à travers le temps et l’espace afin de sauver le monde avec les légendaires hors-la-loi cosmiques Rocket, Groot, Drax, Gamora et Star-Lord. C’est une attraction de type « montagnes russes tournoyantes » (roller coaster) en intérieur utilisant une nouvelle technologie de véhicules appelée « Omnicoaster » et de nombreux effets spéciaux.

– « Star Wars : Galactic Starcruiser » : avec finalement quelques mois de retard, l’hôtel dédié à Star Wars a ouvert ses portes en août 2022. Le concept : offrir des séjours immersifs de deux jours dans un décor de vaisseau spatial de Star Wars ! Le complexe thématique est situé derrière « Galaxy’s Edge » dans Hollywood Studios. Le deuxième jour du voyage, les passagers bénéficient d’un accès prioritaire à « Rise of the Resistance » et « Millennium Falcon : Smuggler’s Run » à l’intérieur de « Galaxy’s Edge ».

– « Disney Skyliner » : c’est un nouveau système de transport (gratuit) mis en place afin de permettre aux visiteurs de relier les hôtels « Pop Century », « Art of Animation » ainsi que le « Disney’s Caribbean Beach » aux parcs Epcot et Disney’s Hollywood Studios. C’est aussi une autre façon de voir les parcs en planant tel un oiseau au-dessus de la cime des arbres ou des lacs artificiels !

En réalité, le parc Epcot subit actuellement une profonde transformation probablement jusqu’à la fin de 2023. En plus des nouvelles attractions, de nombreux changements structurels ont été annoncés comme : la réimplantation de l’entrée du parc, un nouveau découpage de l’espace en quatre quartiers, « Communicore Plaza » (place principale d’Epcot) avec de nouvelles allées, une nouvelle zone d’accueil des personnages, des zones d’expositions flexibles, des espaces verts et une fontaine réimaginés, un éclairage spécial nuit, une statut « Walt the Dreamer » pour célébrer l’héritage de Walt Disney etc.

Côté billetterie, le « FastPass » n’existe plus et le système « Disney Genie » et « Disney Genie + » a pris sa place pour optimiser le temps des visiteurs sur les parcs. Par ailleurs, Disney a introduit en 2022 un nouveau système appelé « MagicBand » et « MagicBand+ », une application qui propose différentes fonctions interactives utilisables pendant le séjour (réservations, validations des entrées, déverrouillages des chambres d’hôtel, réalisation des achats etc.).

Walt Disney World Resort Floride : attractions à venir…

Comme à son habitude, Disney n’a pour l’instant pas dévoilé grand-chose sur les nouveautés à venir dans ses parcs. Mais les prochaines années vont apparemment apporter sont lots de nouveautés. Voici une sélection des attractions majeures identifiées par la rédaction. Avis aux amateurs !

– « Frozen » : Disney’s Blizzard Beach fermé depuis janvier 2022 réouvre ses portes le 13 novembre 2022 avec nouvelle version « Frozen ». Les enfants pourront s’éclabousser, glisser et jouer devant l’igloo glacé d’Anna et d’Elsa avec les personnages de « Frozen » comme Olaf et ses amis, les Snowgies.

– De son côté « Typhoon Lagoon » s’apprête à fermer temporairement lui aussi pour rénovation à partir du 13 novembre 2022 pour une durée indéterminée.

– « Tron Lightcycle Power Run » : il s’agit d’un nouveau grand huit (en construction depuis 5 ans) qui fera le tour du « Magic Kingdom ». Avec ce nouveau coaster, les visiteurs auront l’occasion de traverser huit portes énergétiques à bord d’une moto-lumière ! L’attraction aura la particularité d’être la plus rapide de Walt Disney World, atteignant une vitesse maximale de 95 km/h.

– « Journey of Water Inspired by « Moana » » : une toute nouvelle attraction qui permettra aux visiteurs d’interagir avec de l’eau magique et vivante dans un cadre magnifique et inspirant, et ou il pourra découvrir l’importance du cycle naturel de l’eau. Inspirée du film Moana, elle sera située dans la section « World Nature » du parc Epcot (anciennement « Future World West »).

– « The Haunted Mansion » : le fantôme du coffre à chapeau, le personnage bien connu de la version originale du manoir hanté de Disneyland en Californie va faire ses débuts en Floride.

– Spectacle nocturne : de nouveaux spectacles nocturnes seront également présentés à Epcot et Magic Kingdom dans le cadre de la célébration des 100 ans de merveilles de Disney.

– « Tiana’s Bayou Adventure » : toujours dans le « Magic Kingdom Park », une attraction qui entraînera les visiteurs dans une aventure musicale inspirée de l’histoire et des personnages du film « La Princesse et la Grenouille ». Elle remplacera l’attraction « Splash Mountain ».

– « Pavillon PLAY! » : prévu à l’origine pour le 50ème anniversaire de Walt Disney World, ce nouveau pavillon situé dans l’ancien emplacement du « The Wonders of Life pavilion » présentera des expériences inédites consacrées au jeu et à l’amusement, notamment une ville interactive où les visiteurs pourront interagir avec les personnages.

