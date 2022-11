Les nouvelles séries et saisons originales de Netflix, Amazon Prime, Disney+ et Apple TV+ , aux Etats-Unis en Décembre 2022

Voici les prochaines sorties de productions Apple TV+, Amazon Prime, Disney+ et Netflix pour ce mois de Décembre 2022 aux Etats-Unis.

APPLE TV+

Le 2 décembre :

Slow Horses (saison 2)

Ce drame d’espionnage sombre et drôle suit une équipe d’agents de renseignement britanniques qui servent dans une sorte de dépotoir du MI5 en raison des erreurs qui ont mis fin à leur carrière. Dirigés par leur chef brillant mais irascible, le célèbre Jackson Lamb, ils naviguent dans la brouillards et les miroirs du monde de l’espionnage pour défendre l’Angleterre contre des forces sinistres. La saison 1 était réussie et au casting vous trouvez Gary Oldman, Kristin Scott Thomas, Jonathan Pryce, et Jack Lowden.

Le 9 décembre :

Little America (saison 2)

Une nouvelle anthologie d’histoires d’immigrants, racontant les histoires personnelles de ceux qui arrivent en Amérique depuis l’étranger.

Le 9 décembre :

Emancipation

Will Smith incarne Peter, un esclave en fuite en Louisiane qui doit échapper à la capture alors qu’il se dirige vers le Nord, où il rejoint l’armée de l’Union.

DISNEY+

Le 2 décembre :

Diary Of A Wimpy Kid – Rodrick Rules

Greg entre dans la classe supérieure avec sa confiance et ses amitiés intactes, et un œil sur la nouvelle fille de la ville, Holly Hills. Mais à la maison, Greg est toujours en guerre avec son frère aîné, Rodrick, alors leurs parents ont infligé la «punition» la plus dure imaginable – forçant les garçons à passer du temps de qualité les uns avec les autres.

Le 9 décembre :

Retrograde

« Retrograde » capture les neuf derniers mois de cette guerre de 20 ans qu’à mené l’Amérique en Afghanistan sous plusieurs angles : l’une des dernières unités des forces d’opérations spéciales américaines déployées là-bas, un jeune général afghan et son corps luttant pour défendre leur patrie contre toute attente, les civils tentant désespérément de fuir alors que le pays s’effondre et que les talibans prennent le relais….

The Muppet Christmas Carol – Extended Edition

C’est la saison de l’amour, du rire et de l’une des histoires les plus chères de tous les temps. Rejoignez Kermit la grenouille, Miss Piggy et tous les Muppets hilarants dans cette version joyeuse et magique du conte classique de Charles Dickens.

National Treasure – Edge Of History (saison 1)

Cette série est une extension de la franchise de films « National Treasure » racontée du point de vue d’une jeune héroïne, Jess – une rêveuse brillante et ingénieuse à la recherche de réponses sur sa famille – qui se lance dans « l’aventure d’une vie » afin de découvrir la vérité sur le passé et sauver un trésor panaméricain perdu.

AMAZON PRIME

Le 2 décembre :

Riches (Saison 1)

Riches suit les exploits de la famille Richards élégante, privilégiée et très prospère. Lorsque Stephen Richards décède soudainement, leur monde s’effondre. Alors que son entreprise est en jeu, ses différents groupes d’enfants sont sur le point d’entrer en collision alors qu’ils s’en disputent le contrôle.

Le 2 décembre :

Three Pines (Saison 1)

Adapté de la série à succès de Louise Penny sur l’inspecteur en chef Gamache du New York Times, Three Pines le suit alors qu’il enquête sur des cas qui se produisent sous la surface idyllique du village québécois de Three Pines, trouvant des secrets enfouis depuis longtemps, et face à quelques-uns de ses propres fantômes. L’inspecteur en chef empathique et astucieux Gamache est chargé de résoudre un certain nombre de meurtres mystérieux et déroutants dans le village étrange mais séduisant de Three Pines. Assisté de son équipe de confiance – le sergent Jean-Guy Beauvoir (Rossif Sutherland), combatif et troublé, la sergent Isabelle Lacoste (Elle-Máijá Tailfeathers), mère travailleuse autochtone intelligente, et l’agent recrue sujette aux accidents Yvette Nichol (Sarah Booth) – Gamache et son groupe sont d’abord traités avec méfiance par les habitants du village. Pourtant Gamache ne peut s’empêcher de se trouver étrangement attiré par ce lieu insolite et ses habitants excentriques, dont les propriétaires du bistro, Gabri (Pierre Simpson) et Olivier (Frédéric-Antoine Guimond), les artistes Peter (Julian Bailey) et Clara (Anna Tierney), la libraire-psychologue Myrna (Tamara Brown), la galeriste Bea (Tantoo Cardinal) et la poétesse irascible Ruth (Clare Coulter). Plus Gamache plonge dans la vie secrète de ces personnes qui ont trouvé refuge dans le monde extérieur à Three Pines, plus cela l’affecte.

Le 8 décembre :

The Bad Guy (saison 1)

Cette série italienne The Bad Guy mêle crime et comédie noire et s’articule autour de l’incroyable histoire de Nino Scotellaro (Luigi Lo Cascio), un procureur sicilien qui a consacré toute sa vie à lutter contre la mafia et est soudainement accusé d’être l’un de ceux-là mêmes qu’il a toujours combattu : un mafieux. Après avoir été condamné et n’ayant plus rien à perdre, Nino décide de mettre en place un plan de vengeance machiavélique, devenant le « méchant » en qui il a été injustement transformé.

Le 21 décembre :

Jack Ryan (saison 3)

L’agent de la CIA Jack Ryan travaille cette fois à Rome, lorsqu’il est informé que le projet Sokol, un plan secret pour restaurer l’Empire soviétique, est réactivité. Jack se lance dans une mission pour confirmer l’information, mais les choses tournent vite mal et il est impliqué à tort dans une conspiration plus large.

NETFLIX ORIGINALS

Le 1er décembre :

Troll (film)

Roar Uthaug (Tomb Raider) est à l’origine de ce nouveau film fantastique norvégien qui voit quelque chose d’énorme se réveiller dans la montagne de Dovre… que l’on pensait être du folklore. Son réveil menace la ville voisine d’Oslo.

Le 2 décembre :

Firefly Lane (saison 2 – part 1)

Ce sera la dernière saison pour cette adaptation de la série de type « good feelings ». Kate est aux prises avec les douloureuses conséquences du voyage malheureux de Johnny en Irak, tandis que Tully fait face à un procès après s’être éloigné de son talk-show et doit recommencer sa carrière par le bas.

Le 2 décembre :

Scrooge: A Christmas Carol

Nouveau long métrage d’animation adaptant le classique de Charles Dickens. Il a été décrit comme une adaptation musicale avec une nouvelle musique originale de Leslie Bricusse.

Le 2 décembre :

Hot Skull

Cette nouvelle série de science-fiction turque est basée sur le livre acclamé par la critique d’Afşin Kum. Voici ce à quoi vous pouvez vous attendre : « Situé dans un monde secoué par une épidémie de folie qui se propage par le langage et la parole, l’ancien linguiste reclus Murat Siyavus, réfugié chez sa mère, est la seule personne mystérieusement épargnée par cette maladie. Pourchassé par l’impitoyable institution anti-épidémique, Murat est contraint de quitter la zone de sécurité et de fuir dans les flammes et les ruines des rues d’Istanbul, où il cherche le secret de son « crâne chaud » – une marque durable de la maladie. ”

Le 2 décembre :

Lady Chatterley’s Lover (film)

La star de The Crown, Emma Corrin, jouera dans ce nouveau film dramatique d’époque basé sur le roman de D.H. Lawrence : « Suivez la vie de Lady Chatterley, une femme née d’une vie riche et privilégiée, qui se retrouve bientôt mariée à un homme dont elle finit par tomber amoureuse. »

Le 8 décembre :

Copenhagen Cowboy (saison 1)

Cette nouvelle série danoise suit une jeune héroïne, Miu, qui voyage à travers le monde criminel de Copenhague.

Le 9 décembre :

Guillermo Del Toro’s Pinocchio

Issu de l’esprit génial de Guillermo del Toro voici une nouvelle adaptation animée en stop-motion du conte de fées pour enfants qui est jusqu’à présent synonyme de « Disney ». Le film est décrit comme une version plus sombre du conte.

Le 16 décembre :

Paradise PD (Saison 4)

C’est la pire série, la plus trash, jamais créée sur la planète…

Le 16 décembre :

The Recruit

Cette nouvelle série d’espionnage mettra en vedette la star de Netflix, Noah Centineo : Une avocate débutante à la CIA se retrouve mêlée à jeu dangeureux de puissances politiques internationales lorsqu’elle se retrouve menacée.

Le 16 décembre :

Bardo (film)

Cette nouvelle comédie dramatique suit un célèbre journaliste et réalisateur de documentaires mexicain qui rentre chez lui et traverse une crise existentielle. Le film fera ses débuts au Festival du film de Venise 2022 et sera la plus longue sortie en salles de Netflix de l’histoire.

Le 16 décembre :

The Volcano: Rescue from Whakaari

Ce nouveau documentaire, qui devrait sortir en salles le 9 décembre, revient sur l’éruption volcanique de White Island en 2019 qui a coûté la vie à 22 personnes.

Le 20 décembre :

The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh Part 1

Le premier des deux films d’animation se déroule dans le vaste monde de The Seven Deadly Sins, qui est exclusivement disponible sur Netflix dans la plupart des régions du monde.

Le 21 décembre :

Emily in Paris (saison 3)

Une série remplie de clichés stupides sur les Français… Mais Emily in Paris est l’une des séries pour adolescents les plus populaires de Netflix…

Le 22 décembre :

Alice in Borderland (Season 2)

Arrivés pour la première fois sur Netflix en décembre 2020, nous sommes maintenant sur le point de retourner dans le monde étrange de la série fantastique japonaise Alice in Borderland, qui continue d’adapter le manga sur lequel elle est basée !

Le 23 décembre :

Glass Onion: A Knives Out Mystery (film)

Ca devait s’appeler « Knives Out 2 » et c’est toujours avec Daniel Craig dans le rôle du détective Benoit Blanc qui se rend en Grèce afin d’y résoudre un mystère. Au casting avec lui : Edward Norton, Jessica Henwick, Ethan Hawke, Dave Bautista, Kathryn Hahn, et Kate Hudson.

Le 25 décembre :

Roald Dahl’s Matilda The Musical (film)

Matilda The Musical est une adaptation du film primé et qui mettra notamment en vedette Alisha Weir et Emma Thompson.

Le 25 décembre :

The Witcher: Blood Origin

L’un des projets à venir se déroulant dans le Witcherverse est une nouvelle série limitée qui sert de préquelle et se déroule 1 200 ans avant les événements du show principal et nous donnera l’histoire d’origine du tout premier « Witcher ».

Le 30 décembre :

They Cloned Tyrone

Cette nouvelle comédie de science-fiction met en vedette John Boyega, Jamie Foxx et Teyonah Parris. Il s’agit de trois amis de toujours au centre d’un complot hallucinant.

Le 30 décembre :

White Noise (film)

White Noise parle d’une famille aux prises avec de multiples problèmes alors que le monde derrière eux semble s’effondrer. Le film devrait également avoir une diffusion en salles limitée (sans aucun doute pour l’intégrer à la campagne des Oscars de l’année prochaine) à partir du 25 novembre.

Le 30 décembre :

The Glory (saison 1)

Pour terminer l’année pour Netflix avec un K-drama, voici une nouvelle série dramatique, The Glory. Après une enfance marquée par la douleur et la violence, une femme met en branle un plan de vengeance soigneusement planifié.

