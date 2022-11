FIPA, c’est French International Program Association, qui gère la scolarité d’un millier d’élèves en immersion francophone dans 5 écoles publiques de Miami, une association présidée par Roger Pardo qui organise chaque année son gala (et d’autres événements auquel vous pouvez participer) afin d’aider à financer, notamment les professeurs qui viennent enseigner à Miami.

Ce gala 2022 sur le thème de La Havane, se déroulait à Villa Azur, à Miami Beach, en présence (entre autres) du consul de France, Raphaël Trapp et son épouse, et des conseillers consulaires Franck Bondrille et Axelle Gault.

www.fipamiami.org

Article et photos : Didier Le Vu

Nous mettons ici avant les photos une récente interview en vidéo de Roger Pardo expliquant ce qu’est FIPA, si vous êtes intéressés pour soutenir l’asso ou bien pour scolariser vos enfants à Miami !

Nos photos du gala 2022 de FIPA :

Rebbeca BOurgin (Consul adjointe), Raphaël Trapp (consul de France) et Anne Fifer (vice-président de FIPA). Les photos du gala de FIPA 2022 à Miami Beach

