Les réunions francophones à Miami et en Floride durant le mois de Décembre 2022

Sept réunions francophones ont été portées a notre connaissance pour le mois de décembre 2022 !

De manière générale, vous retrouverez tout notre calendrier des événements locaux sur notre page Floride

JACKSONVILLE

L’Alliance Française organise sa célébration des fêtes le 2 décembre de 17h à 19h à ses locaux :

RSVP à events@afjacksonville.org 4251 University Blvd South Jacksonville FL 32216. www.facebook.com/AllianceFrancaisedeJacksonville/

ORLANDO

L’Alliance Française organise son Wine and Cheese le 3 décembre (18h30) à ses locaux, avec le peintre français Yann Abily : www.aforlando.org/wine-cheese-and-art/

POMPANO BEACH

L’association Les Diplomates (femmes francophones) reprend ses rencontres mensuelles, la toute première étant le mercredi 7 décembre de 18h à 21h au restaurant Umberto’s à Pompano Beach. Il y aura passation de pouvoirs entre l’ancienne et la nouvelle présidente !

KEY BISCAYNE (MIAMI)

Marché de Noël français le 11 décembre (voir notre article ici)

ORLANDO

FABCO et l’UFE vous proposent une soirée des fêtes le 13 décembre de 18h30 à 21h à : HANNIBAL’S

ON THE SQUARE : 511 W NEW ENGLAND AVE, WINTER PARK, FL

RSVP : INFO@FABCO.US

www.facebook.com/groups/FABCO.us

FORT LAUDERDALE

Le cocktail des fêtes de la Chambre de Commerce Canada-Floride se tiendra le 14 décembre de 18h à 21h au Grateful Palate à Fort Lauderdale. “L’évènement est ouvert à tous et nous invitons les « snowbirds » à se joindre à nous. Nous aurons une performance live de Brigitte Leblanc.” https://canadafloridachamber.com/events/#!event/2022/12/14/cfcc-holiday-cocktail Par ailleurs, les enteprises canadiennes qui souhaitent venir en mission commerciale en Floride avec la Chambre doivent s’inscrire avant le 20 décembre.

WESLEY CHAPEL

Après-midi Chocolat organisée par la FACC West Florida le 17 décembre à 14h30 :

