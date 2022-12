Frédérique Carré (agent immobilier) : « c’est toujours le bon moment pour l’immobilier en Floride »

Agent immobilier à Orlando avec Premier Sotheby’s International Realty, Frédérique Carré pose un regard aiguisé sur le marché de l’immobilier. Elle nous livre son point de vue et ses conseils d’investissements immobiliers à Orlando et en Floride.

Le marché de l’immobilier en Floride se porte bien, car il est toujours attractif pour les acheteurs notamment les nouveaux venus. L’afflux massif de ces derniers, a d’ailleurs fait exploser la demande immobilière à l’achat comme à la location ces deux dernières années. Mais depuis quelques mois, la tendance est à l’accalmie car l’augmentation des taux d’intérêt et l’inflation ont rabattu les cartes de l’immobilier en Floride. « Deux tendances sont apparues parallèlement ces derniers mois. D’un côté, on a des acheteurs moins intéressés par l’achat prétextant que les taux sont trop élevés, ce qui a entraîné une baisse de la demande. De l’autre côté, on a des propriétaires influencés par la valeur actuelle de leurs biens souhaitant mettre en vente avant que les prix ne baissent, ou que le marché ne s’écroule. Résultats, de nombreux produits sont de nouveau en vente, et la concurrence est plus rude pour les vendeurs ».

Mais selon Frédérique Carré, il n’y a actuellement aucune raison que le marché s’effondre en particulier en Floride, car la demande reste forte par rapport aux autres États. Elle est portée par les floridiens eux-mêmes souhaitant accéder à la propriété, mais aussi par les nouveaux arrivants chaque jour plus nombreux. Avec ses taux de croissance et d’emplois élevés, sa fiscalité avantageuse (à l’achat comme à la plus-value) et sa qualité de vie, la Floride est toujours l’un des États les plus attractifs aux USA. Il connait d’ailleurs un volume de demandes immobilières bien supérieur à la moyenne des États-Unis. « Il va donc toujours y avoir ce bras de fer entre des vendeurs souhaitant maximiser leur profit lors d’une vente, et des acheteurs attendant une bonne opportunité et capables de négocier. D’ailleurs, les vendeurs ont tendance à lâcher du lest en ce moment, en acceptant des négociations de prix, en proposant par exemple à l’acheteur de payer les frais de clôture de la transaction ou une partie de leur remboursement d’emprunt (appelé buy-out) pendant un ou deux ans. Dans ces deux derniers cas, leur objectif est double : maintenir le prix de vente initial afin de ne pas déprécier le bien vis-à-vis du marché, tout en concluant une vente financièrement satisfaisante ».

Même si les taux ont augmenté, il est toujours judicieux d’acheter un bien en Floride. « On a oublié qu’en 1981 ils ont atteint 16,63%, et que les gens achetaient quand même des maisons ! Autour de 7% il faut acheter, car ils vont encore augmenter dans les mois et les années à venir. Pour une même somme, l’acquéreur aura alors une résidence beaucoup moins bien. Alors oui, les taux vont redescendre un jour, mais probablement dans quelques années. Aujourd’hui, les acheteurs doivent profiter des nombreuses opportunités du marché, de leur pouvoir de négociation retrouvé, et considérer qu’ils pourront renégocier leurs emprunts quand la baisse sera là. Comme disent les Américains : marry the house, and date the rate ! ».

Frédérique Carré

Premier Sotheby’s International Realty Téléphone : (407) 417 3983

E-mail : frederique.carre@premiersir.com www.frederiquesellsflorida.com www.facebook.com/frederique.carrefossati

www.premiersothebysrealty.com