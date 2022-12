Les gares de Brightline ouvrent à Aventura et Boca Raton

Voici un événement historique, les principaux centre-villes du sud Floride sont de nouveau connectés par le chemin de fer, une première dans la région depuis des décennies. Il y avait certes le Tri-Rail qui se rendait à l’aéroport de Miami, mais désormais ce sont les centres de West Palm Beach, Fort Lauderdale, Boca Raton et Aventura qui sont reliés à Miami Downtown. Et, avec l’extension prévue dans les futures années de MetroMover vers Miami Beach, le réseau de transport sur rail devrait être assez complet en Floride.

Cette fois c’est donc Aventura et Boca Raton qui ont ouvert en décembre des gares pour le train jaune Brigthline. Le prolongement de la ligne vers Orlando devait être terminé avant la fin de 2022, mais désormais le site de Brightline parle de « 2023 ». En tout cas on en voit le bout, et le futur prolongement vers Tampa est dans les tuyaux !

Le Courrier a déjà mentionné qu’il semble nécessaire d’avoir un train urbain comme celui-ci, et aussi un train qui relie le sud Floride à la Floride centrale. Il paraît toutefois surprenant que ce soit le même train qui fasse les deux jobs : un train rapide ne pouvant en théorie s’arrêter partout. En tout cas c’est mieux que rien, car ces trains pourront être adaptés aux besoins.

