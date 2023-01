Venez faire une ballade en ponton, guidée en français, au départ de Dania Beach avec 1-2-3 Boat Rental

Les rivières de Broward sont au programme, mais aussi Biscayne Bay, la baie de Miami, qui est de toute évidence la plus belle et la plus célèbre de Floride, avec ses îles, ses lagons, ses villas de milliardaires et ses barrières de sable d’où s’échappe toujours un flot de musique cubaine, le tout sous le contrôle des dauphins et lamantins ! La plus belle manière de visiter Miami (et la seule manière de voir toutes ses beautés côtières) c’est sur l’eau !

« Avec nos bateaux-pontons nous vous proposons de venir découvrir tout ça durant une journée avec nous », explique Dominique Guillemette, la fondatrice de la société 1-2-3 Boat Rental, qui a démarré ici à Dania Beach le 1 février 2018 et qui a désormais trois « pontoons » toute l’année à votre disposition. C’est elle qui a créé ce parcours unique. Elle décrit une journée typique sur les embarcations : « Le point de rencontre est à 9h45 à Dania Beach et à 10h, tout le monde est à bord, et nous voilà parti pour une superbe journée sur l’intracostal en direction du sud. Après avoir passé Hollywood, Hallandale, Golden Beach et les superbes buildings de Sunny isle, nous voici en direction de South Beach. Sur notre route, nous faisons une brève découverte de l’île d’Indian creek, aussi surnommée « le bunker des milliardaires » !

Après les canaux de South Beach, le moment est venu pour une petite pause baignade à Monument Island, située près des bateaux de croisières. Nous continuons ensuite vers la Miami River qui est située au cœur de la ville. Vue magnifique parmi les gratte-ciels !! Au retour, nous arrêtons pour un deuxième arrêt baignade, au fameux haut-fond de Haulover, aussi appelé, « Haulover Sandbar ». Et tranquillement nous revenons sur Dania pour 16h30. »

Et alors, les dauphins… beaucoup souhaitent en voir. Sont-ils toujours au rendez-vous ? « Non bien sûr, pas toujours, mais d’expérience je pense que sept ou huit fois sur dix on en voit. L’hiver il y a aussi beaucoup de lamantins. »

Plusieurs fois par semaine les bateaux font aussi des sorties différentes au coucher du soleil vers les rivières de Fort Lauderdale.

Venez faire une ballade en ponton, guidée en français, au départ de Dania Beach avec 1-2-3 Boat Rental

Apportez votre pique-nique, boissons et tout ce que vous voudrez…, et sur la bateau vous seront fournis de l’eau et de la glace.

DOMINIQUE, CHEF D’ENTREPRISE QUEBECOISE EN FLORIDE

Tout ça, on le doit ainsi à Dominique Guillemette, une femme de caractère qui a su s’imposer dans l’univers des marins de Floride ! « J’ai eu deux entreprises dans ma vie. A 18 ans je tenais avec mon frère le bar-billard La Citadelle à Sainte Thérèse au Québec. Mais je connaissais la Floride depuis que j’était petite ; on venait à Hollywood et Fort Lauderdale avec mes parents. Un jour j’ai décidé de venir m’installer ici avec mes deux filles mais je ne savais pas ce que j’allais faire. Au début j’habitais à Sunny Isles et j’avais alors vue sur l’Intracoastal. Je voyais les bateaux passer mais pas de pontons transportant vers Miami les nombreux Québécois qui sont sur Broward. C’est comme ça que l’idée m’est venue ». Et Dominique commence alors les démarches pour lancer son entreprise.

Depuis lors, si vous regardez la page Facebook de l’entreprise, vous verrez que c’est une vraie « usine à souvenirs » pour les familles de Canadiens et de Français qui viennent visiter la région.

Ainsi, pour vous mettre plein les yeux de cette lumière unique qui caractérise Miami, et toutes les belles choses qu’on peut y voir, contactez :

1-2-3 Boat Rental :

(786) 909-1233

www.123boatrental.com/

www.facebook.com/123boatrental