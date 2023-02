Suite au succès du « Marché de Noël » (plus de 2000 personnes) organisé par la FAACT (The French American Association of Crafts & Trades) voici la deuxième édition du Marché de Pâques. C’est toujours gratuit et ça se passera au même (très bel) endroit. Vous pouvez en profiter pour aller avant ou après aux magnifiques plages de Key Biscayne !

Marché de Pâques / Easter Market

Dimanche 2 avril 2023 de 9h à 18h Village Green Park 450 Crandon BLVD – Key Biscayne Fl 33149 INFOS : Info@faactfl.com – Tel : 786 547 45 90 Parking gratuit. Facebook de la FAACT : www.facebook.com/FAACTUSA – Exposants : Si vous désirez avoir une table, il n’est pas du tout trop tard pour contacter l’organisation ! – Associations : Idem : contactez Corinne à la FAACT ! – La FAACT : il s’agit d’une association lancée il y a deux ans en Floride, et présidée par Corinne Ouelhadj, qui organise ce Marché de Pâques et qui devrait continuer au rythme de deux marchés par an (Pâques et Noël) (plus d’autres événements). Il s’agit d’ores et déjà d’un des principaux événements français de Floride, de part l’affluence, mais aussi la qualité des exposants et la bonne humeur qui y règne ! AU PROGRAMME : Plus de 40 Vendeurs à grande majorité Artisans Français.

Artisans Pâtissiers, Boulangers, Chocolatier, Caviar, Traiteur, Chef Vegan (plats à emporter), Vêtements femmes, enfants, BÉBÉ, Accessoires, Déco, Jouets BB enfants, Créatrices de Bijoux, Photo d’artiste, Artistes, Carte Postale, soin du corps et visage, sacs, fleurs, etc. …

Buvette, Crêpes avec possibilité de déjeuner sur place.

Animation pour enfants spectacles d’Artistes, Jongleur, sculpture ballon, maquillage enfants par la compagnie d’Artistes « Keep Stilt Walking »

Nous invitons à titre gracieux chaque année des Associations : L’entraide Floridienne, Le Rotary Club de Key Biscayne,

La French American Association of Crafts & Trades Florida Chapter sera présente, vous y trouverez le journal Le Courrier Des Amériques.

Sponsors : Law Firm OCS Christian Schoepp, USA financial, France Clausio North America Vidéo du Marché de Pâques 2022 : Photos du Marché de Pâques 2022 :