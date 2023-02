Les « Samedis Français » vont donner des cours de français aux enfants de Melbourne (Floride) !

Les Samedis Français sont devenus incontournables pour les familles françaises et francophones de la région d’Orlando, en offrant une opportunité de maintenir et de renforcer les compétences en français de leurs enfants, avec le programme « FLAM » (français langue maternelle). L’association a été fondée par Axelle Gault, elle est désormais présidée par Chiara Péré, et elle est compte une nouvelle directrice, Maité Baptiste.

Maité a enseigné le français en tant que professeur de lycée public et a également travaillé dans une école privée de Floride centrale. Elle a aussi écrit une méthode de français pour les apprenants de langue étrangère.

« Nous ouvrons un site à Melbourne pour les enfants d’expatriés sur la Space Coast ! », explique Chiara Péré. « Une enseignante (déjà professeure aux Samedis Francais) accueillera ses premiers élèves dès le mois d’août pour pallier au manque d’éducation de français langue maternelle chez les enfants qui doivent réintégrer le cursus scolaire français à la fin de contrat des parents (dans les 3 ou 5 ans après leur arrivée en général).

De cette manière, les jeunes ne perdent pas le fil conducteur avec le programme de l’éducation nationale, et leur transition scolaire entre les deux pays se fait sans encombres!

Toutes les familles françaises fraîchement installées ou établies depuis plus longtemps en Floride devraient bénéficier d’une aide dans l’éducation du français de leurs enfants, et pourtant, nombreux sont ceux qui n’y ont pas accès. À ce jour, il y a un nombre croissant de sociétés d’aviation sur la côte Est de la Floride Centrale qui correspond à la zone géographique de Cap Canaveral, Melbourne, communément appelée “Space Coast”. Cette zone accueille énormément de familles expatriées françaises sous CDD d’employeurs français qui se doivent de maintenir l’éducation de la langue française pour leurs enfants. Or, la région ne bénéficie d’aucun organisme d’enseignement permettant le maintien et la progression de l’apprentissage du FLAM. Il s’agit là d’un besoin immédiat et primordial dans la poursuite de leur éducation du français afin de pouvoir réintégrer l’école lors du retour en France selon le cursus de l’Éducation Nationale. Il est absolument nécessaire d’offrir à ces familles le soutien éducatif local dont ils ont besoin. C’est pourquoi les Samedis Français ont décidé de remédier à ce problème en créant une antenne à Melbourne dès la rentrée 2023.«

Comme l’évoqué ci-dessus, l’objectif de l’enseignement en immersion est de permettre aux enfants francophones de retrouver ou de conserver un niveau de français similaire à celui qu’ils auraient dans leur pays d’origine, grâce à un enseignement expérientiel basé sur le programme de l’Éducation Nationale. Les cours sont basés sur une approche scolaire mais également artistique et ludique, avec des activités variées telles que le théâtre, le chant, la cuisine, les travaux manuels, etc.

– Les réservations pour le centre aéré pour cet été sont ouvertes dès maintenant car ça se remplit vite, voici le lien et le QR Code : https://forms.gle/CQJVJ1hQTuTaYFco7

– Évènement « French Day » en mai prochain qui accueillera la première journée annuelle francophone d’Orlando en parallèle avec la remise de diplômes des élèves.

– Voici un lien vers un formulaire important si vous avez un intérêt pour l’éducation française à Orlando : https://forms.gle/3STvA5jkrR2Lp2QBA

www.samedisfrancais.com

407-990-0790

direction@samedisfrancais.com

PUBLICITE :