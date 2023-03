Une masse géante d’algues sargasses se dirige vers la côte Atlantique de Floride et la Caraïbe

Une masse très importante d’algues sargasses, s’étendant sur 8000 kilomètres et pesant environ 6,1 millions de tonnes, menace de recouvrir les plages de Floride et les îles des Caraïbes « dans les prochains jours ».

Les sargasses sont des algues totalement naturelles, mais depuis 2011 leur floraison se fait de manière inhabituelle et exponentielle. Les algues se forment à l’embouchure de l’Amazone (en raison enter autres des nutriments qui y sont rejetés par les fermes), puis les sargasses remontent vers le nord et se dirigent ensuite (en se reproduisant) d’une part vers l’Afrique et d’autre part vers la Caraïbe. Entre mars et octobre les plages qui sont orientées sur leur passage sont ainsi recouvertes de tonnes d’algues brunes, en quantité très difficiles à ramasser et où, par endroit, c’est même complètement impossible. Et, chaque année c’est pire.

L’algue en elle même est inoffensive, mais aux petites comme aux grandes Antilles, en Floride puis au Mexique, leur décomposition au soleil sur les plages fabrique des boues brunes et malodorantes (ça sent l’œuf pourri), abritant aussi des méduses et des poux de mer. Le tourisme se retrouve ainsi totalement ruiné dans certaines îles des petites Antilles ou sur la côte caribéenne du Mexique.

« Nous ne pouvons pas prédire si cette année établira un nouveau record« , a déclaré au journal « Miami Herald » Chuanmin Hu, qui fait partie d’une équipe de professeurs d’océanographie de l’Université de Floride du Sud qui suit les sargasses par satellite et publie des bulletins mensuels sur leurs perspectives. « Tout ce que nous pouvons dire, c’est que cette année sera une autre grande année de sargasses au niveau de la moyenne des cinq dernières années.«

Spécifiquement en Floride, les sargasses se posent généralement de manière temporaire (avec les marées) en sud Floride où les comtés arrivent à limiter (pour le moment) les dégâts en investissant des millions de dollar pour leur ramassage. Elles sont ensuite soit mélangées au sable, soit mise dans une décharge. Mais depuis quelques années les touristes ont eu parfois une mauvaise expérience visuelle (la mer étant jaune ou marron, mais plus turquoise), et parfois olfactive.

Les autres plages de la côte floridienne et américaine seront aussi touchées tout au long de l’Atlantique, mais c’est généralement de manière beaucoup moins sévère.

Problème supplémentaire pour la Floride, depuis trois semaines il y a aussi une importante floraison d’algues rouges de l’autre côté de la péninsule, sur les plages du Golfe du Mexique, qui rend un grand nombre de plages également inaccessibles.

