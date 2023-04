Les nouvelles séries et saisons originales de Netflix, Amazon Prime, Disney+ et Apple TV+ , aux Etats-Unis en Mai 2023

Voici les prochaines sorties de productions Apple TV+, Amazon Prime, Disney+ et Netflix pour ce mois de Mai 2023 aux Etats-Unis.

AMAZON PRIME

Pas encore annoncé par Amazon.

APPLE TV+

Le 5 mai :

Silo

L’histoire se situe dans un futur en ruine et toxique où une communauté habite dans un silo géant souterrain à des centaines d’étages de profondeur. Là-bas, des hommes et des femmes vivent dans une société pleine de réglementations qu’ils croient être destinées à les protéger. C’est basé sur la trilogie de livres de Hugh Howey.

Le 12 mai :

City on Fire

Samantha Cicciaro est une étudiante de la NYU qui est abattue à Central Park le 4 juillet 2003. Alors que le crime fait l’objet d’une enquête, elle s’est révélée être le lien crucial entre une série d’incendies mystérieux dans toute la ville, la scène musicale du centre-ville et une riche famille de l’immobilier qui tremble sous la pression des nombreux secrets qu’elle abrite.

Le 24 mai :

Platonic (saison 1)

Une comédie en 10 épisodes de 30 minutes sur une paire de meilleurs amis qui se reconnectent après une longue rupture.

DISNEY+

Le 2 mai :

A Small Light (Episodes 1 & 2)

Cette puissante série limitée en huit épisodes raconte l’histoire remarquable de la secrétaire d’une vingtaine d’années Miep Gies (Bel Powley), qui n’a pas hésité lorsque son patron Otto Frank (Liev Schreiber) lui a demandé de le cacher, lui et sa famille, aux nazis pendant La Seconde Guerre mondiale. Pendant les deux années suivantes, Miep, son mari Jan (Joe Cole) et plusieurs autres héros du quotidien ont veillé sur les huit âmes cachées dans une annexe secrète.

Le 3 mai :

Ed Sheeran: The Sum of It All (série limitée)

Pour la première fois, la superstar mondiale qu’est Ed Sheeran ouvre les portes à une vision définitive et extrêmement honnête de sa vie privée en explorant les thèmes universels qui inspirent sa musique.

Le 4 mai :

Star Wars: Visions (Volume 2)

Ce nouveau volume continuera de repousser les limites de la narration « Star Wars », avec neuf nouveaux courts métrages de 9 studios du monde entier. Utilisant les styles d’animation les plus captivants d’une variété de pays et de cultures, le deuxième volume offre une nouvelle perspective dynamique sur le mythe légendaire de Star Wars.

Le 4 mai :

Star Wars: Young Jedi Adventures

Disney n’arrête plus avec Star Wars ; bientôt on aura « Les Jedi font leurs courses à Walmart » et « Dark Vador apprend à faire du vélo» !

Le 10 mai :

The Muppets Mayhem (saison 1)

Avec l’aide d’une jeune directrice musicale motivée, Nora Singh (Singh), le groupe The Electric Mayhem Band de la vieille école se retrouve face à face avec la scène musicale actuelle alors qu’ils tentent enfin d’enregistrer leur premier album studio.

Le 12 mai :

Crater (film)

Cette aventure de science-fiction sur le passage à l’âge adulte est l’histoire de Caleb Channing (Russell-Bailey), qui a grandi dans une colonie minière lunaire et est sur le point d’être définitivement transféré sur une planète lointaine idyllique après la mort de son père (Mescudi). Mais avant de partir, pour réaliser le dernier souhait de son père, lui et ses trois meilleurs amis, et une nouvelle arrivante de la Terre, Addison détournent un rover pour une dernière aventure afin d’explorer un mystérieux cratère.

Le 24 mai :

American Born Chinese

Basé sur le roman graphique du même nom de Gene Luen Yang, « American Born Chinese » raconte l’histoire de Jin Wang, un adolescent moyen, jonglant entre sa vie sociale au lycée et sa vie familiale. Lorsqu’il rencontre un nouvel étudiant étranger le premier jour de l’année scolaire, encore plus de mondes différents entrent en collision alors que Jin est involontairement empêtré dans une bataille entre dieux mythologiques chinois.

En mai :

National Geographic’s Wild Life

Les cinéastes oscarisés Chai Vasarhelyi et Jimmy Chin, suivent le défenseur de l’environnement Kris Tompkins dans une histoire d’amour épique de plusieurs décennies aussi sauvage que les paysages qu’elle a consacré sa vie à protéger.

NETFLIX

Le 4 mai :

Queen Charlotte: A Bridgerton Story (série limitée)

Bridgerton est l’une des plus grandes franchises de Netflix, il était donc logique qu’elle puisse se développer sous différents formats. Le premier spin-off majeur arrive ainsi début mai 2023 sous la forme d’une série qui remontant dans le temps, composée de six épisodes, et qui raconte l’origine de la reine Charlotte, que Golda Rosheuvel incarne dans la série principale.

Le 4 mai :

Sanctuary (saison 1)

Dans cette nouvelle série japonaise, « un jeune délinquant devient un apprenti sumo et se retrouve sur une trajectoire de collision avec un lutteur porteur d’un secret. Un regard sérieux sur les dessous du sumo professionnel, un monde plein de jeunes hommes avec des ambitions pour l’argent, les femmes, la gloire et le pouvoir. C’est l’histoire du ring de sumo ; un sanctuaire avec une histoire de plus de 1500 ans dans la culture traditionnelle japonaise et en tant que cérémonie religieuse. »

Le 11 mai :

Ultraman (saison 3)

C’est le final de cette série japonaise !

Le 12 mai :

The Mother (film)

Ce thriller d’action est l’un des nombreux projets dans lesquels vous verrez apparaître Jennifer Lopez. Il parle d’une femme assassin connue qui s’est cachée mais qui doit sortir pour aider à protéger sa fille, qu’elle a abandonnée il y a de nombreuses années.

Le 18 mai :

XO, Kitty (saison 1)

Servant de spin-off à la franchise rom-com de Netflix To All The Boys, cette nouvelle série se concentre sur la vie de l’entremetteuse adolescente Kitty Song Covey qui découvre qu’elle a encore beaucoup à apprendre après avoir déménagé à l’autre bout du monde.

Le 19 mai :

Mute / El Silencio (saison 1)

Drame policier espagnol sur un jeune homme appelé Sergio qui n’a pas parlé depuis le jour où il a assassiné ses parents. Six ans plus tard, une adolescente pourrait être la clé afin de révéler toute l’histoire.

Le 25 mai :

FUBAR (saison 1)

Arnold Schwarzenegger dirige cette nouvelle série d’espionnage d’action-comédie qui sera son premier grand projet télévisé. « Un agent de la CIA sur le point de prendre sa retraite découvre un secret de famille. Obligé de retourner sur le terrain pour un dernier travail, la série aborde la dynamique familiale dans un contexte mondial d’espionnage, d’action et d’humour. »

Le 26 mai

Blood & Gold (film)

Un western spaghetti… durant la Seconde Guerre Mondiale. Et il s’agit d’une production allemande. «Dans les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale, un déserteur allemand désespéré de rentrer chez lui est pris dans une bataille contre les troupes SS en mission pour découvrir de l’or caché. »

Le 30 mai :

I Think You Should Leave with Tim Robinson

Six nouveaux épisodes de ce show qui est l’une des séries comiques qui a le plus de succès sur Netflix.

