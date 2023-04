Plus de 150 personnes se sont retrouvées le 15 avril au gala de l’EFAM avec comme d’habitude une délicieuse soirée au programme, et l’occasion d’aider au financement des écoles, avec enchères etc… Bien entendu la direction de l’EFAM était présente : Aisha McLorin, Pierre-Jean Picot et Sébastien Dhont, mais aussi la fondatrice, Lena McLorin Salvant.

Aïsha a annoncé les futurs projets de l’EFAM, et non des moindres, puisqu’en plus des deux campus existants, l’EFAM prévoir pour 2026 la création d’une nouvelle école vers Little Havana, et en plus d’un collège ! L’attaché de coopération et d’action culturelle de l’ambassade de France, Anthoni Dominguez, a ensuite remis les Palmes Académiques à Aïsha (bravo à elle et à son équipe pour tout leur travail !!!). Et, c’est ensuite la célèbre chanteuse Cécile McLorin Salvant, ancienne de l’EFAM, qui a offert un concert avec le pianiste Sullivan Fortner !

Article et photos de Didier Le Vu :

Nos photos du gala 2023 de l’EFAM (Ecole Franco-Américaine de Miami)