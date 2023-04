Les concerts à Miami et en Floride durant le mois de mai 2023

Voici les concerts de Mai 2023 en Floride avec notamment Ed Sheeran, Tom Jones, Rain – A Tribute to The Beatles, Gipsy Kings, OneRepublic, Melissa Etheridge ou The Doobie Brothers.



Par ailleurs, vous retrouverez ici les festivals en Floride et de manière plus générale tous les spectacles en Floride sont dans notre rubrique agenda.

1er mai

Kali Uchis

Hard Rock Live

Orlando

Soul / R&B

4 mai

Wisin Y Yandel

Hard Rock Live

Hollywood

Latin Music

Morgan Wallen



– 4 mai : Jacksonville

– 5 mai : West Palm Beach

– 6 mai : Tampa

Country / Folk

Rain – A Tribute to The Beatles

– 5 mai : Sarasota

– 6 mai : Fort Lauderdale

– 7 mai : St Petersburg

Pop Music / Soft Rock

Old Dominion



– 5 mai : Jacksonville

– 6 mai : Estero (Hertz Arena)

Country / Folk

Jon Langston

– 5 mai : Pensacola

– 6 mai : Lakeland

– 25 mai : West Palm Beach

Country / Folk

Shrek Rave



– 5 mai : Fort Lauderdale

Electronic Music / Dance

6 mai

Taylor Dayne

Oceanfront Bandshell

Daytona Beach

Pop Music / Soft Rock

Gipsy Kings

– 7 mai : Orlando

– 8 mai : Jacksonville

– 11 mai : Tampa

– 12 mai : Miami

Latin Music

Valley

– 6 mai : Orlando

– 7 mai : Fort Lauderdale

Pop Music / Soft Rock

Tom Jones

– 9 mai : Jacksonville

– 10 mai : Orlando

– 12 mai : Hollywood

– 13 mai : Sarasota

Pop Music / Soft Rock

100 Gecs



– 9 mai : St Petersburg

– 10 mai : Fort Lauderdale

– 11 mai : Orlando

Electronic Music / Dance

Set It Off

– 10 mai : Tampa

– 11 mai : Orlando

Pop Music / Soft Rock

One Night of Queen



– 10 mai : Jacksonville

– 14 mai : St Petersburg

– 22 mai : Orlando

Progressive Rock

11 mai

OneRepublic

Hard Rock Live

Hollywood

Pop Music / Soft Rock

12 mai

For King & Country

iTHINK Financial Amphitheatre

West Palm Beach

Pop Music / Soft Rock

Melissa Etheridge

– 12 mai : Pompano Beach

– 13 mai : Bonita Springs

– 14 mai : Clearwater

Pop Music / Soft Rock

13 mai

Dirt key

Revolution Live

Fort Lauderdale

Electronic Music / Dance

13 mai

Mustard Service

Gramps

Miami

Alternative Rock / Indie

Transviolet

– 13 mai : Orlando

– 14 mai : West Palm Beach

– 15 mai : Tampa

Alternative Rock / Indie

Belle and Sebastian



– 13 mai : St Augustine

– 14 mai : Fort Lauderdale

– 15 mai : St Petersburg

Alternative Rock / Indie

Meg Myers

– 13 mai : Fort Lauderdale

– 14 mai : Tampa

Alternative Rock / Indie

Haken



– 15 mai : Fort Lauderdale

– 16 mai : Orlando

Progressive Rock

16 mai

Quinn XCII

The Oasis-Wynwood

Miami

Electronic Music / Dance

Air Supply

– 18 mai : Daytona Beach

– 19 mai : Pompano Beach

Pop Music / Soft Rock

20 mai

Camila

FLA Live Arena

Sunrise

Latin Music

20 mai

Ed Sheeran

Rayd James Stadium

Tampa

Alternative Rock / Indie

22 mai

grandson

The Ritz Ybor

Tampa

Alternative Rock / Indie

23 mai

Ryan Adams

Mahaffey Theater

St Petersburg

Pop Music / Soft Rock

Brit Floyd

– 23 mai : Jacksonville

– 25 mai : Daytona Beach

– 26 mai : Estero

– 27 mai : Melbourne

– 30 mai : Clearwater

Progressive Rock

Kenia Os

– 24 mai : Orlando

– 25 mai : Miami

Latin Music

25 mai

Stevie Nicks



Amway Center

Orlando

Pop Music / Soft Rock

The Doobie Brothers

– 25 mai : Hollywood

– 26 mai : St Petersburg

Pop Music / Soft Rock

The Used



– 26 mai : Tampa

– 27 mai : Boca Raton

– 28 mai : St Augustine

Alternative Rock / Indie

Dermot Kennedy



– 30 mai : Fort Lauderdale

– 31 mai : Orlando

Alternative Rock / Indie

Sierra Ferrell

– 30 mai : Clearwater

– 31 mai : Fort Lauderdale

Country / Folk

31 mai

Charlie Puth



Bayfront Park

Miami

Pop Music / Soft Rock

