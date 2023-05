Pour votre comptabilité aux Etats-Unis : Massat Consulting Group (experts comptables et CPA) !

Massat Consulting Group est un cabinet d’expertise comptable indépendant créé par Serge J. Massat en 1986. Avec ses quatre bureaux a New York, Miami, Montréal et Mexico, sa vocation est de servir les entreprises françaises installées aux Etats Unis et au Mexique. « Massat Consulting Group ne cherche pas à rivaliser avec les grands cabinets d’audit internationaux mais il essaie d’apporter un service personnalisé, un travail que certains pourraient qualifier d’artisanal, adapté aux besoins et à la taille de chaque client. En fait, Massat Consulting Group est la « boutique CPA firm ». » Ses clients vont de la PME française aux plus grands groupes de l’hexagone. Ils représentent des secteurs d’activité aussi variés que l’industrie automobile, la pétrochimie, la mode, les cosmétiques, l’assurance, les transports, la banque, les vins et spiritueux, la grande distribution ou autres services.

Serge J. Massat : expert-comptable français et Certified Public Accountant (CPA) Américain

Serge est l’un des pionniers des cabinets français indépendant d’expertise comptable aux Etats-Unis. Il accompagne depuis près de 40 ans l’implantation d’entreprises françaises en Amérique du Nord. Il anime le réseau Massat constitué de bureaux à New York, Miami, Mexico et Montréal, et de partenariats en France et au Luxembourg. Il est aussi une personnalité incontournable de la communauté, et depuis 2023 président de la FACC-Miami (chambre de commerce franco-américaine)/ Diplômé de l’Ecole Supérieure de Commerce de Toulouse, il est aussi Expert-comptable diplômé en France depuis 1980 et Certified Public Accountant aux Etats-Unis depuis 1987. Il a démarré sa carrière en cabinet d’expertise-comptable à Toulouse avant de rejoindre Ernst & Young à Cleveland (USA). En collaboration avec la filiale d’une banque française, il a développé un département de « conseil » aux entreprises françaises aux Etats-Unis, avant de créer son propre cabinet d’Expertise Comptable – Conseil en 1986 à New York. Il partage aujourd’hui son temps entre les différents cabinets du réseau Massat.

Outre ses activités professionnelles, il est également ancien Conseiller auprès du Service des Examens des Nations Unies, tout en étant très impliqué dans les activités de la communauté professionnelle française expatriée puisqu’il est Conseiller du Commerce Extérieure de la France, Administrateur de la Chambre de Commerce Franco-américaine a Miami, ancien Administrateur des Chambres de Commerce Franco-mexicaine au Mexique et Franco Américaine a New York, membre fondateur et ancien Président des Club 600 de New York et Mexico, membre de l’American Institute of Certified Public Accountants et de la New York State Society of Certified Public Accountants.

www.massat-group.com