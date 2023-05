Les spectacles, fêtes et expositions à Miami (et sud Floride) en Juin 2023

Un lancer de tarte au citron vert à Key West ? Une expo d’art contemporain à Miami ? Une comédie musicale à Fort Lauderdale ? Voici un calendrier des sorties, loisirs et expositions à Miami et dans le sud de la Floride pour ce mois de Juin 2023 !

– La marche des tortues de mer sur les plages

Jusqu’au 22 octobre :

Out of the Box – The Art of the Cigar Label

La Key West Art & Historical Society présente «Out of the Box: The Art of the Cigar Label». L’exposition propose un échantillonnage et une interprétation convaincants des étiquettes de cigares intérieures et extérieures du XIXe et du début du XXe siècle, présentant plus de 40 lithographies liées à la Fabrique de cigares de Key West et de Cuba. Des années 1880 au début du XXe siècle, les fabricants de cigares souhaitaient trouver un moyen de commercialiser leurs cigares particuliers auprès des consommateurs. La production de masse de cigares à Cuba et en Floride a contribué au succès des arts lithographiques. Avec une superposition allant jusqu’à 10 couleurs dans un processus de lithographie sur pierre, et même en ajoutant des embellissements et des gaufrages à la feuille d’or, des images vibrantes ont vendu des cigares à travers des paysages romantiques, des figures patriotiques, des représentations grecques de femmes et des champs de tabac luxuriants. L’expo est Inclue avec l’admission générale du musée.

The Key West Art & Historical Society

281 Front Street, de 10 h à 17h tous les jours.

www.kwahs.org/ exhibitions/cigarlabel

Jusqu’au 9 octobre :

Aglaé Bassens: Emptiful

Le travail énigmatique et poignant d’Aglaé Bassens est ici à l’honneur. Cette artiste née en Belgique en 1986 crée des aperçus nostalgiques et méditatifs de la vie quotidienne. Séduisantes et poignantes, ses œuvres explorent souvent les questions de tension spatiale, de matérialité et d’intimité. ICA Miami a acquis l’une des œuvres majeures de l’artiste, Remote (2021), pour sa collection permanente en 2022.

Institute of Contemporary Art

61 NE 41st St, Miami, FL 33137

www.icamiami.org/ exhibition/aglae-bassens- emptiful/

Jusqu’au 29 octobre :

Claire Tabouret: Au Bois d’Amour

Voici de nouveaux travaux de la peintre française (1981-) ici exposés dont la pratique examine les représentations complexes de l’identité et de la sexualité, les nuances de l’intimité humaine et le passage nostalgique du temps. Dans deux galeries au rez-de-chaussée de l’ICA Miami, Tabouret expose son expérimentation du format et de la technique, présentant plusieurs de ses peintures « Fluff », un ensemble de monotypes et un tapis unique conçu par l’artiste.

Institute of Contemporary Art

61 NE 41st St, Miami, FL 33137

www.icamiami.org/ exhibition/claire-tabouret-au- bois-damour/

Jusqu’au 17 septembre :

Expressions of Self: Arnold Newman’s Artist Portraits in Context

Cette exposition de la collection permanente associe vingt portraits d’Arnold Newman aux œuvres d’art créées par les artistes qui y sont représentés. S’étendant sur plusieurs décennies, les photographies sélectionnées démontrent l’approche pionnière de Newman pour créer des «portraits environnementaux», un terme attribué plus tard à son style de signature qu’il a commencé en 1941 à New York. Dans certains cas, les photographies de Newman incorporent de petits détails d’œuvres d’art réelles créées par les sujets. Beaucoup de ces éléments trouvent un écho dans les pièces exposées qui vont de l’abstraction gestuelle au pop art en passant par le surréalisme.

Lowe Art Museum

1301 Stanford Drive – Coral Gables, FL 33124

www.lowe.miami.edu/ exhibitions/current-upcoming/ expressions-of-self-arnold- newmans-artist-portraits-in- context/index.html

Jusqu’au 31 décembre :

Black Holes: The Other Side of Infinity

Présentée au Frost Planetarium, il s’agit d’une des expos très grand public de sud Floride comme toutes celles du :

FROST MUSEUM OF SCIENCE

1101 Biscayne Blvd., Miami, FL 33132

www.frostscience.org/ exhibition/planetarium/shows/ black-holes/

Jusqu’au 30 août :

Tai Chi at the Garden

Pour ceux qui ne le savent pas et qui voudraient s’y essayer, il y a des cours de Tai Chi donnés par Silvia Salinas chaque mercredi pour 15$ à la Banyan Room du :

Miami Beach Botanical Garden’s Banyan Room

2000 Convention Center Drive, Miami Beach, FL 33139

www.mbgarden.org/event/ tai-chi-at-the-garden/all/

Jusqu’au 4 septembre :

Expo: Mommies du monde

Il s’agit d’une des grandes expos annuelles du Frost, pour les familles, avec une collection ici présentées de 40 tommies humaines et animales accompagnées des objets dont elles sont ornées. Europe, Amérique du Sud, Egypte ancienne : voici un panorama très large de cette pratique qui vous remontera à 4500 ans en arrière !

FROST MUSEUM

1101 Biscayne Blvd., Miami, FL 33132

www.frostscience.org/ exhibition/mummies-of-the- world/

Jusqu’au 4 septembre :

Expédition Dinosaure !

C’est la grande expo de l’été au MODS, qui va vous emmener au Mésozoïque, avec des animations incroyables en sensations, mais aussi très bonnes pour l’éducation ! Il y aura des fossiles et bien entendu des « animatronics » d’un grand nombre d’espèces ! Museum of Discovery and Science 401 SW Second Street, Fort Lauderdale, FL 33312

https://mods.org/exhibit/ expedition-dinosaur/

Du 30 mai au 4 juin :

Miami Fashion Week

De multiples attractions sont au programme de cette 23e édition de la Fashion week, dans divers endroits de la Magic City.

www.miamifashionweek. com

Du 31 mai au 3 juin :

World of Travel Trade & Taste EXPO Miami

C’est le moment des « cons » (il y a aussi WTE deux semaines plus tard) pour tous les pros du voyage et de ce qui l’accompagne, avec des pavillons de différents pays et tout ce qu’on peut imaginer dans ce secteur d’activité, au :

MIAMI BEACH CONVENTION CENTER

1901 Convention Center Drive, Miami Beach, FL 33139

www.worldoftravel.tv

Le 3 juin :

Full Moon Over Miami Boat Tour with Dr George

HistoryMiami organise régulièrement des sorties en bateau afin de vous immerger dans l’histoire de la ville, partant des tribus Tequesta, puis des pionniers pour arriver jusqu’aux tours de verre que vous connaissez aujourd’hui. C’est très instructif et à bord de l’Island Queen.

BAYSIDE MARKETPLACE

401 Biscayne Blvd., Miami, FL 33132

www.historymiami.org/ event/moon-over-miami-river- cruise/

Le 4 juin :

LATRICE ROYALE

Célébration de 30 ans de spectacle pour la Queen Latrice à :

Broward Center for the Performing Arts

707 NE 8TH STREET FORT LAUDERDALE, FL 33304

www.browardcenter.org/ events/detail/latrice-royale- 2023

Le 10 juin :

Coralpalooza

Comme à chaque Journée mondiale de l’océan, Coralpalooza vous propose de venir aider à la restauration du corail. Une armada de bateaux va quitter les ports des Keys avec des plongeurs volontaires pour aller replanter. Il y a aussi un festival sur terre à la fois à Islamorada et à Key West.

www.coralrestoration. org/coralpalooza-2023

Le 10 juin :

4e Floatarama

C’est une LGBT Pride mais… sur l’eau, avec votre propre bateau ou bien en prenant un billet pour être sur l’un des bateaux.

3333 NE 32ND AVE. – FORT LAUDERDALE, FL 33308-7120

www.floatarama.org

Du 10 au 25 juin :

Disney’s Newsies : The Broadway Musical

Ce film de Disney devenu un succès de Broadway. L’histoire se situe dans la ville de New York au début du siècle, Newsies est l’histoire entraînante de Jack Kelly, un vendeur de journaux charismatique et chef d’un groupe d’adolescents « newsies ». Lorsque les titans de l’édition augmentent les prix de distribution aux dépens des vendeurs de journaux, Jack rallie les journalistes de toute la ville pour lutter contre les conditions injustes et se battre pour ce qui est juste ! Basé sur le film de 1992 et inspiré d’une histoire vraie, Newsies présente une partition primée aux Tony Awards, avec les chansons désormais classiques « Carrying the Banner », « Seize the Day » et « Santa Fe », Newsies regorge de sensations fortes et d’un message intemporel, parfait pour toute la famille.

Amaturo Theater

581 W LAS OLAS BLVD FORT LAUDERDALE, FL 33312

www.browardcenter.org/ events/detail/slow-burn- theatre-newsies

Le 12 juin :

« Nourrir l’enfant intérieur : atelier de reparentage »

« Explorez des stratégies pour votre bien-être général avec des outils de vie transformateurs pour faire passer votre vie au niveau supérieur ! » C’est la promesse de la coach Erika Obando qui vient vous voir le second lundi de chaque mois à :

Inner QI Wellness Center

1627 SOUTH ANDREWS AVENUE – FORT LAUDERDALE, FL 33316

www.eventbrite.com/e/ nourishing-the-inner-child- reparenting-workshop- registration-374192107667

Du 13 au 15 juin :

World Travel Expo Miami

Des leaders du tourisme mondial se rassemblent à :

MIAMI AIRPORT CONVENTION CENTER (MACC)

777 NW 72nd Ave., Miami, FL 33126

www.worldtravelexpo.org

Du 14 au 18 juin :

American Black Film Festival

L’intitulé du festival est assez clair !

www.abff.com/miami/

Du 13 au 25 juin :

Beetlejuice – The Musical

Réalisé par Alex Timbers (Moulin Rouge !), Beetlejuice raconte l’histoire de Lydia Deetz, une adolescente étrange et atypique dont toute la vie bascule lorsqu’elle rencontre un couple récemment décédé et un démon féru de rayures. Et sous sa surface tumultueuse (six pieds sous terre, pour être exact), c’est un show remarquablement touchant sur la famille, l’amour et le moyen de tirer le meilleur parti de chaque journée qui passe !

Au-Rene Theater

201 SW 5TH AVE – FORT LAUDERDALE, FL 33312

www.browardcenter.org/ events/detail/beetlejuice-2023

Le 14 juin :

Juneteenth Juke Joint

Une idée parmi d’autres pour célébrer Juneteenth : aller écouter le saxophoniste Melton Mustafa Jr qui passe à cette occasion sur la scène du :

ARSHT CENTER

1300 Biscayne Blvd., Miami, FL 33132

www.arshtcenter.org/ tickets/2022-2023/the- heritage-project/juneteenth- juke-joint/

Les 15 et 16 juin :

Dvorák & Schumann

Ces deux maîtres sont au programme des « Summer Chamber Music Series » de la South Florida Symphony Orchestra (SFSO).

– 15 juin Temple Israel of Greater Miami

– 16 juin à Center for Spiritual Living Fort Lauderdale

www.tix.com/ticket- sales/southfloridasymphony/ 5590

Les 16 et 17 juin :

Siudy Flamenco Bailaora

Siudy Garrido avec son nouveau show « Bailaora: Mis pies son mi voz », une performance de danse et de musique flamenco sur la scène du :

ARSHT CENTER

1300 Biscayne Blvd., Miami, FL 33132

www.arshtcenter.org/ tickets/2022-2023/arsht- center-presents/siudy- flamenco-bailaora/

Le 18 juin :

Pride Anthems

Embarquement pour un voyage de 50 ans au son des hymnes qui furent celle de la communauté LGBT, passant par Donna Summer ou Queen, George Michael, Erasure, Madonna, Lady Gaga et bien d’autres.

ARSHT CENTER

1300 Biscayne Blvd., Miami, FL 33132

www.arshtcenter.org/ tickets/2022-2023/live-at- knight/pride-anthems/

Du 22 au 25 juin :

7e Mango Festival de Key West

Vous pourrez y découvrir bien des recettes, cocktails et mélanges qui vous feront redécouvrir ce fruit, dans un village qui pour l’occasion lui est dédié !

https://mangofestkeywest.com

Le 22 juin 2022 :

Mark Kosower

Le violoncelliste du Cleveland Orchestra sera accompagné au piano par Melivia Raharjo

CORAL GABLES CONGREGATIONAL CHURCH

3010 De Soto Blvd., Coral Gables, FL 33134

www.communityartsprogram. org/product/mark-kosower- tickets/

Le 28 juin :

New Times « Best of Miami » Party

Pour la 36e année, le journal Miami New Times organise une fête afin de célébrer les « best of Miami » : vous pourrez y déguster des productions de, entre autres, La Catrina, YIP, Taco Genius, Miami N’ Ice, 2 Korean Girls, Vicky Bakery, Honey Uninhibited, bartaco, Matador Room et autres, des cocktails etc… et bien sûr il y aura DJ et animations ! C’est à partir de 35$, et c’est entre 20h30 et 23h30 à :

MIAMI MARLINS

501 Marlins Way, Miami, FL 3313133125

www. newtimesbestofmiami.com

Du 30 juin au 2 juillet :

Florida SuperCon

C’est la grande convention de fans de comic books et d’animes, de science-fiction et de pop culture en général !

Regardez sur le site la liste acteurs qui seront présents.

MIAMI BEACH CONVENTION CENTER

1901 Convention Center Dr., Miami, FL 33139

www.floridasupercon. com

Du 27 au 29 juin :

Madagascar – The musical

Get ready to move it, move it ! Rejoignez Alex, Marty, Melman et Gloria alors qu’ils s’échappent du zoo de Central Park à New York et montent sur scène dans ce spectacle musical en direct !

– Le 27 juin à Au-Rene Theater de Fort Lauderdale

– Les 28 et 29 juin au Kravis Center de Palm Beach

www.madagascarontour.com

Du 30 juin au 4 juillet

Key West Key Lime Festival

Célébration de la plus célèbre spécialité de l’île, avec les excentricités habituelles que sont le concours de lâcher de tarte en parachute du sommet du phare (pour savoir laquelle sera la moins cassée) ou de celui qui en dévore le plus. Diabétiques s’abstenir, mais, pour les autres : no limit !

www.keylimefestival.com

