Miami : Voici les noms des startups françaises gagnantes des French Tech Capital Days

Miami est la capitale mondiale des nouvelles startups, et dans la diaspora française il y a chaque année des pépites dont certaines sont détectées par la chambre de commerce FACC Miami et bien entendu la French Tech (en charge de coordonner les entreprises françaises de la tech). Ils organisaient tous deux en avril « Miami Live » et les « French Tech Capital Days » durant lesquels plusieurs entreprises participantes ont été récompensées. Nous y faisons toujours écho dans Le Courrier des Amériques afin de faire connaître ces talents, mais aussi pour inspirer les nouvelles générations ! Les deux premiers que nous mentionnons sont installés en Floride (et les deux suivants sont en France). Ca se passait dans les bureaux de ManaTech, et en présence du consul de France, Raphaël Trapp.

Vous pouvez revoir les vidéos de présentations des entreprises avec l’app Melting Spot : https://go.meltingspot.io/spot/e73309d8-96c4-4216-bb1e-4189150e2ce1/lives

– Troisième place : elle a été attribuée à l’entreprise Ubees, spécialisée dans les solutions de pollinisation basées sur la technologie, et qui soutient les marques de consommation mondiales dans leurs engagements durables pour 2030.

www.ubees.com

– La deuxième place a été pour Waga Energy, spécialisée dans le Gaz Naturel Renouvelable Innovant (GNR), producteur spécialisé dans la valorisation des gaz de décharge.

www.waga-energy.com/us/

– Et la première place est pour Start Immune, spécialisée dans la La biotechnologie libèrant le pouvoir des thérapies allogéniques à cellules T pour lutter contre le cancer et les infections.

www.smart-immune.com

– Les Conseillers du Commerce Extérieur de la France (CCEF) ont également attribué un « prix coup de cœur », et c’est l’entreprise Phloxe qui l’a emporté. Phloxe est un moteur de recherche qui permet de faire du shopping avec des marques « B-Corp responsables » (B-Corp est une norme attribuée à des entreprises qui répondent à des exigences sociétales et environnementales).

www.phloxe.io

Pour en savoir plus sur la FACC Miami : www.faccmiami.com

Pour en savoir plus sur la French Tech Miami : www.linkedin.com/company/french-tech-miami/

