Valérie et Marc Benarous : agents immobiliers spécialistes du sud de la Floride

Si vous souhaitez investir dans l’immobilier dans la région de Miami, Broward, Palm Beach, vous pouvez contacter Marc et Valérie Benarous. Une résidence secondaire près d’une rivière de Fort Lauderdale ? Un condo à Boca ? Un appart à Miami Beach ? une propriété a rendement locatif ? Ils sont là pour vous accompagner !

« Nous sommes spécialisés dans les produits d’investissements, et accompagnons les francophones qui souhaitent acquérir un bien immobilier ici », explique Valérie.

Y a-t-il toujours beaucoup d’investissements étrangers en Floride ? « Oui, la Floride est un marché stable en pleine expansion où l’on manque de logements et où l’immigration est constante. Le flux de capitaux étrangers ne cesse d’affluer et attire bon nombre d’investisseurs. La rentabilité reste meilleure qu’en France, on peut amortir son bien sur 27.5 ans pour le résidentiel et 39 ans pour le commercial, comme par exemple un immeuble avec plus de quatre appartements et amortir les travaux sur 15 ans. La fiscalité reste très intéressante, notamment pour les français, qui bénéficient d’une convention fiscale avec les Etats-Unis pour éviter la double imposition. Il n’y a pas d’impôt sur la fortune et les donations du patrimoine immobilier ne sont pas taxées. » reprend Marc.

Autre point capital pour Valérie : « Tout le relationnel avec le locataire est important. En Floride la loi protège les propriétaires plus que les locataires.

Un bail longue durée ne dépasse généralement pas un an. Aussi, tous les ans, on peut changer de locataire ou renouveler son bail. Toutefois si votre locataire est en défaut, il y aura une procédure d’éviction (environ 40 jours). »

Et que vaut-il mieux acheter du neuf ? De l’ancien ?

« Nous déterminons avec nos clients ce qu’il y a de mieux pour eux en fonction de leurs critères, de leur budget et de la façon dont ils veulent gérer et utiliser leur investissement. La plupart des constructions dans l’ancien date des années 1950 et ne sont souvent pas remises au goût du jour, il faut donc être prêt à faire quelques travaux à moins que l’on aime le charme côté rétro d’une salle de bain au carrelage rose ou vert pâle, par exemple. Il y a des biens déjà remis à neufs et des constructions neuves à l’achat mais tous deux sont bien plus chers.

Si l’on est prêt à faire des travaux il est souvent plus avantageux d’acheter de l’ancien et de rénover, remodeler ou bien pour des maisons de démolir pour reconstruire plus grand. C’est d’ailleurs ce que nous faisons le plus pour nos acquéreurs dit Marc. Pour de l’investissement locatif le « Multifamilly » est le produit que nous privilégions le plus avec nos acheteurs car plus facile à remodeler et à gérer. Avec notre service de property management nous œuvrons à la bonne maintenance de la propriété et de sa rentabilité pour optimiser et protéger le patrimoine de nos clients. »

La pandémie de Covid-19 a précipité un grand nombre de nouveaux habitants vers la Floride, et fait exploser les prix de l’immobilier. Est-ce qu’à la mi-2023 on peut dire que la tendance est terminée ?

« La très forte inflation que nous avons connu durant la période covid a juste permis de rattraper les prix que l’immobilier en Floride aurait eu si la crise des subprimes ne l’avait pas tant impactée. Les prix sont encore en dessous des grandes villes nationales et internationales.

Les prix à l’achat se tassent et se négocient plus facilement, c’est certain, sauf pour le neuf. Les taux d’emprunts jouent aussi, en ce moment ils sont élevés, donc ça freine un peu l’achat immobilier. Mais la principale caractéristique du marché, c’est qu’il est en pleine effervescence et croissance, il fait toujours bon vivre ici. »

Point important : si vous ne connaissez de la Floride que Miami Beach, n’hésitez pas à vous faire accompagner afin de découvrir les possibilités dans le reste de l’aire urbaine : entre Palm Beach et Miami il y a beaucoup de potentiel immobilier très différent, aussi bien pour faire des affaires que pour résider ! Et c’est aussi un avantage que peuvent vous apporter Valérie et Marc.

Marc et Valérie Benarous sont originaires de France. Lui de Paris. Elle a passé ses sept premières années en Israël avant d’atterrir à Marseille puis Paris. Ils connaissent bien l’Amérique : elle a vécu à New-York où elle était prof au Lycée Français, et lui avait fait des études à Jacksonville en Floride et vécu à Londres. Ils se sont définitivement installés à North Miami Beach en 2016, et Valérie a immédiatement passé sa licence d’agent immobilier. Marc, lui était depuis longtemps dans le domaine à Paris. « Ça a toujours été une passion, et quand nous sommes arrivés en Floride, j’avais déjà des investisseurs qui souhaitaient que je les accompagne sur ce marché. Au départ on ne travaillait que pour nos clients attitrés et pour nous même en tant qu’investisseurs, mais aujourd’hui nous nous sommes ouverts et nous accompagnons désormais tous ceux qui souhaitent investir ici. »

Miami Dream Real Estate:

Valerie: 786 213 2174

valerie@miamidreamrealestate.com

Marc: 786 213 2147

marc@miamidreamrealestate.com

www.miamidreamrealestate.com