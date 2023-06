Les Canadiens de Floride ont fêté le « Canada Day » à Fort Lauderdale : voici nos photos !

C’est le 14 juin que le Consulat général du Canada et la Chambre de Commerce Canada-Floride (CCCF) organisaient (comme l’an passé) un « Canada Day » dans les salons et sur le toit du Riverside Hotel, sur le célèbre Las Olas Blvd.

C’était une « première » pour Sylvia Cesaratto, consule générale du Canada, qui en a profité avec ses équipes pour célébrer les 30 ans de la présence diplomatique canadienne en Floride ; et quelle présence « Hollywood is a Canadian Outpost » (Hollywood est un poste avancé canadien) à précisé Josh Levy, le maire de Hollywood, fidèle en amitié avec les Canadiens. Etaient aussi présent Lamar Fisher, maire du comté de Broward (qui a reçu un Award des mains de la consule générale, et bien entendu Louis O. Guay, président de la CCCF qui a accueilli tout le monde, et encore le consul Jean-Pierre Hammel, mais aussi une délégation de l’association « non-profit » Florida for Ukraine. C’est ainsi le 156e anniversaire du Canada qui a été célébré, mais aussi l’amitié avec la Floride où 4 millions de Canadiens viennent chaque année et où 600 entreprises canadiennes sont implantées ; autant de faits rappelés par Sylvia Cesaratto qui a également rappelé les valeurs du Canada, et qui a présenté un « mug » célébrant les 30 ans !

Le tout était animé par les chansons françaises de Michel Chatillon.

NB : Il y aura aussi une St Jean, organisée par le journal Le Courrier des Amériques, le 24 juin voir ici

www.canadafloridachamber.com

Consulat général du Canada

Voir nos photos :

Cliquez sur la première pour les passer en plein écran.

