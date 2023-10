Les festivals à Miami et en Floride en novembre 2023

Tournois de golf à Boca Raton, festival de musique à Hollywood, festivals gastronomique à Miami Beach ou North Miami, et festivals d’art, de musique ou médiéval un peu partout. Voici une belle liste de festivals en Floride en novembre 2023 ! (Liste non exhaustive)

Voir aussi en Novembre nos articles sur ces événements majeurs :

– La parade du Day of the Dead à Fort Lauderdale

– Trucks Gone Wild au Redneck Mud Park de Punta Gorda

– Black Friday et Cyber Monday aux USA

– Le Festival du Film de Fort Lauderdale aura des films français en novembre

– La Miami Book Fair revient !

– 1 film français en novembre dans les “Gems” du Miami Film Festival

– Du 30 octobre au 5 novembre à Boca Raton : The Timbertech Championship. Tournoi de golf avec d’anciens joueurs. www.timbertechchampionship.com

– Le 1er novembre à Hollywood : Stars and Strings. Festival de musique au profit de la santé mentale des anciens combattants. www.seminolehardrockhollywood.com

– Du 2 au 4 novembre à Lakeland : Roscoe’s Chili Challenge. Festival de motos et de chili. www.roscoeschilichallenge.com

– Du 3 au 5 novembre à Jupiter : Feast of Little Italy. Festival autour de l’Italie avec traditions, gastronomie et musique. www.feastoflittleitaly.com

– Du 3 au 5 novembre à Orlando : Orlando Greek Fest. Festival autour de la culture et de la gastronomie grecques. www.orlandogreekfest.com

– Le 4 novembre à Everglades City : Everglades City Music Festival. Festival de musique.

www.save-boe.org

– Le 4 novembre à West Palm Beach : The LagoonFest. Festival autour de l’eau avec stands d’exposants, lâcher d’oiseaux, tours en bateau… www.thepalmbeaches.com

– Les 4 et 5 novembre à Miami : Florida Gun Show. Salon des armes à feu. www.floridagunshows.com

– Les 4 et 5 novembre à Mount Dora : Canabis Festival. www.floridacannafest.com

– Les 4-5, 11-12 et 18-19 novembre à Hollywood : Camelot Days Medieval Festival. Festival médiéval. www.camelotdays.com

– Du 4 au 26 novembre à Sarasota : Sarasota Medieval Fair. Fête médiévale. www.sarasotamedievalfair.com

– Le 5 novembre à Boca Raton : Wine & All That Jazz With Auction. Festival associant gastronomie et Jazz. www.bocaratonobserver.com

– Les 5 et 6 novembre à Miami : Miami Food Festival. Festival gastronomique. www.facebook.com/miamifoodfestival

– Du 5 au 12 novembre à Key West : Race World Offshore Key West Championships. Courses de bateaux surpuissants . www.raceworldoffshore.com

– Du 9 au 12 novembre à Fort Myers : Fort Myers Boat Show. Salon du bateau. www.blacklabelmarinegroup.com

– Du 9 au 13 novembre à Orlando : Home Bass. Festival de musique. www.homebass.com

– Du 9 novembre au 7 janvier à Hialeah : Santa’s Achanted Forest. www.santasenchantedforest.com

– Du 10 au 12 novembre à Stuart : Stuart Air Show. Festival aérien. www.stuartairshow.com

– Du 10 au 12 novembre à Orlando : EDC – Electric Daisy Carnival. Festival mélangeant musique et pyrotechnie. www.orlando.electricdaisycarnival.com

– Du 10 au 13 novembre à Siesta Key : The Siesta Key Cristal Classic. Festival international de sculptures de sable. www.siestakeycrystalclassic.com

– Le 11 novembre à Boca Raton : Boca Raton Wine and Food Festival. Festival du vin et de la gastronomie. www.bocaratonwineandfoodfestival.com

– Le 11 novembre à Miami : Miami Wine Festival. Festival culinaire avec vins, charcuteries et chocolats. www.miamiandbeaches.com

– Le 11 novembre à Fort Lauderdale : Riverwalk Fort Lauderdale’s Mutts & Martinis. www.goriverwalk.com

– Le 11 novembre à Miami : Tacolandia. Festival pour les amoureux des tacos ! www.newtimestacolandia.com

– Les 11 et 12 novembre à Coral Gables : Miami Rum Renaissance Festival. Festival autour du Rhum. www.rumrenaissance.com

– Les 11 et 12 novembre à Miami : Country Bay music Festival. Festival de musique country. www.countrybaymusicfestival.com

– Le 12 novembre à Miami : South Florida Seafood Festival. Festival gastronomique autour des fruits de mer. www.sobeseafoodfest.com

– Le 12 novembre à Kissimmee : Orlando Japan Festival. Festival autour du Japon avec musique, danse et gastronomie. www.jorlando.org

– Le 12 novembre à North Lauderdale : Biz Art in the Park. Festival d’art. www.business.tnlcoc.org

– Le 12 novembre à Miramar : Jamaican Jerk Festival. Festival de musique jamaïcaine. www.jerkfestival.com

– Du 12 au 19 novembre à Miami : Miami Book Fair. Foire du livre accueillant plusieurs centaines d’auteurs. www.miamibookfair.com

– Le 15 novembre à Hialeah : Hialeah Turkey Trot. Course à pieds pour les enfants. www.hialeahfl.gov

– Du 15 au 18 novembre à Miami : Recent cinema from Spain. Festival du cinéma espagnol. www.miami.recentcinemafromspain.com

– Du 17 au 19 novembre à Miami : Miami Short Film Festival. Festival du court métrage. www.miamishortfilmfestival.com

– Du 17 au 19 novembre à Clearwater Beach : Suncoast Jazz Festival. Festival de Jazz. www.suncoastjazzfestival.com

– Le 17 décembre au 7 janvier 2022 à Palm Beach : Zoo Lights. Illuminations la nuit du zoo. www.palmbeachzoo.org

– Le 18 novembre à North Miami : North Miami Brewfest. Festival de la bière. www.facebook.com

– Les 18 et 19 novembre à Miami : Harvest Festival . www.harvestinmiami.com

– Les 18 et 19 novembre à Pompano : Pompano Beach Autumn Festival. Festival d’automne avec musique, stands gastronomiques et jeux. wwww.pompanofestivals.com

– Le 19 novembre à Fort Lauderdale : Winterfest. Festival avec de nombreux divertissements pour petits et grands. wwww.winterfestparade.com

– Les 24 et 27 novembre à Miami et Miami Beach : URGE Miami Thanksgiving Festival. Evènement LGBTQ+ avec musique et danse sur différentes thématiques. www.urgemiami.com

– Le 24 novembre au 30 décembre à Miami : Zoo Lights Miami. Illuminations la nuit du zoo. www.zoomiami.org

– Le 28 novembre à Delray Beach : 100 Ft. Christmas Tree. Festival avec spectacles, foodtrucks et artisanat. www.delraybeachfl.gov

– Le 30 novembre au 31 décembre à West Palm Beach : Holiday in Paradise. Festival avec musique, jeux, divertissements. www.wpb.org

