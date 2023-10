La Miami Book Fair revient en novembre, pour les amoureux des livres !

Revoici la grande fête du livre de Miami, pour sa 40e édition, qui se déroulera entre le 12 et le 19 novembre 2023 avec des événements « en présentiel » et d’autres « online », avec sa fameuse « street fair » (belle foire aux livres dans la rue) qui sera pour sa part du 17 au 19 novembre.

L’entrée de la Street Fair est gratuite le vendredi et les deux autres jours de 10$ pour adultes, 5$ pour les 13-18 et 62+ et gratuit jusqu’à 12.

Le site internet : www.miamibookfair.com

Quelques événements notables à la Miami Book Fair :

Il y a des dizaines d’événements, il faut vraiment scruter tout le programme, mais voici quelques idées :

– 12 nov à 16h au MDC : après-midi avec Kerry Washington à propos de Thicker Than Water: A Memoir en conversation avec Eva Longoria.

– 12 nov à 19h au MDC : Une soirée avec Joan Baez à propos de Am I Pretty When I Fly?: An Album of Upside Down Drawings, en conversation avec le podcaster Justin Richmond.

– 17 nov à 18h au MDC : Une soirée avec Henry Winkler à propos de Being Henry: The Fonz … And Beyond.

Photos des années passées :

Street Fair de la Miami Book Fair Street Fair de la Miami Book Fair Street Fair de la Miami Book Fair Street Fair de la Miami Book Fair Street Fair de la Miami Book Fair Street Fair de la Miami Book Fair Street Fair de la Miami Book Fair Street Fair de la Miami Book Fair Street Fair de la Miami Book Fair Street Fair de la Miami Book Fair Street Fair de la Miami Book Fair Street Fair de la Miami Book Fair Street Fair de la Miami Book Fair Street Fair de la Miami Book Fair Street Fair de la Miami Book Fair Street Fair de la Miami Book Fair Street Fair de la Miami Book Fair

