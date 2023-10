Les spectacles, fêtes et expositions à Miami (et sud Floride) en Novembre 2023

Une expo à Miami ? Un concert à Fort Lauderdale ? La fête du Lagon à West Palm Beach ? Voici un calendrier des sorties, loisirs et expositions à Miami et dans le sud de la Floride pour ce mois de

N’oubliez pas que vous trouverez par ailleurs sur ce site internet les sorties cinéma, les concerts et la liste des festivals !

De manière générale, tous les spectacles et idées de sorties sont dans notre section agenda.

Rappel : certains autres événements en cours ont été mentionnés dans nos précédentes éditions et ne le sont pas ici.

Voir aussi en Novembre nos articles sur ces événements majeurs :

– La parade du Day of the Dead à Fort Lauderdale

– Trucks Gone Wild au Redneck Mud Park de Punta Gorda

– Black Friday et Cyber Monday aux USA

– Le Festival du Film de Fort Lauderdale aura des films français en novembre

– La Miami Book Fair revient !

– 1 film français en novembre dans les “Gems” du Miami Film Festival

Un samedi sur deux :

LIGHTHOUSE BOAT CRUISE

On n’en parle pas chaque mois, mais il convient de rappeler une fois de temps en temps qu’il y a une intéressante croisière de 4h vers les phares de la baie de Biscayne, en passant par le village sur pilotis de Stiltville. C’est 80$ et au départ de :

DEERING ESTATE

16701 SW 72nd Avenue – Palmetto Bay, FL 33157

www. biscaynenationalparkinstitute. org/boat-cruise/deering- estate-lighthouses-boat- cruise/

Du 2 au 5 novembre :

Seraphic Fire : Gods and Mortals

L’ensemble baroque de Miami se produira avec au programme :

– Dominus Regnavit de Jean-Joseph de Mondonville

– Castor et Pollux (1737) de Jean-Phillipe Rameau.

Sur les scènes de :

– 2 novembre à 19h30 à St. Sophia Greek Orthodox, Miami

– 3 nov à 20h : Church of the Little Flower, Coral Gables

– 4 nov à 19h30 : All Saints Episcopal, Ft. Lauderdale

– 5 nov à 16h : Kravis Center, West Palm Beach.

www.seraphicfire.my. salesforce-sites.com/ticket/#/ events/a0S2M00000O9Eq9UAF

Du 2 au 19 novembre :

CLYDE’S

Zoetic Stage lance sa 14e saison avec Clyde’s, une comédie de la dramaturge Lynn Nottage, deux fois lauréate du prix Pulitzer. Créer le sandwich parfait est la quête commune du personnel de cuisine autrefois enfermé à Clyde’s, un relais routier. Alors même que l’espiègle propriétaire du magasin essaie de les garder sous sa coupe, les employés ont un but et la permission de rêver !

Arsht Center

1300 Biscayne Blvd. – Miami, FL 33132

www.arshtcenter.org/ tickets/2023-2024/theater-up- close/clydes/

Le 4 novembre :

LAGOONFEST

De 9h à 14h voici de retour la Lagoonfest, les participants auront l’occasion d’assister à des présentations sur la faune, de participer à des visites de nettoyage en kayak, à des visites guidées par des scientifiques de la lagune de Lake Worth à bord du catamaran Hakuna Matata et à Aqua Adventures. De plus, il y aura des stands d’exposants, des démonstrations, une zone pour enfants avec du maquillage, des jeux de pelouse, des castings pour enfants, un terrier de tortue gopher, de l’artisanat astucieux et bien plus encore !

201 Fern St. – West Palm Beach, FL 33401

www.wpb.org/Home/ Components/Calendar/Event/ 6727/

Le 4 novembre :

CULTUREFEST 305

Découvrez la riche diversité culturelle de Miami lors du septième CultureFest 305, un festival de vie folklorique mettant en lumière la communauté multiculturelle de Miami avec des spectacles en direct, de la nourriture et des activités sympathiques. Ce sera de 11h à 16h au :

HISTORYMIAMI MUSEUM

101 W. Flagler St. – Miami, FL 33130

www.historymiami.org/ event/culturefest-305-2022/

Du 5 au 12 novembre :

Race World Offshore World Championship

« La plus rapide parade de bateaux du monde » revient à Key West !

www.raceworldoffshore.com

Le 5 novembre :

Annual Vintage Auto Show

Celui ci se déroule entre 10h et 15h au :

DEERING ESTATE

16701 SW 72 AVE – Palmetto Bay, FL 33157

www.deeringestate.org/ event/vintage-auto-show/

Le 5 novembre :

Commémoration de la Nuit de Crystal

Elle se déroulera de 18h à 19h au :

Mémorial de l’Holocauste

1933 Meridian Ave. – Miami Beach, FL 33139

www. holocaustmemorialmiamibeach. org

Le 5 novembre :

Fall For Dance NOW!

Comblez votre envie de danse contemporaine en direct avec un avant-goût, une vitrine d’échantillons, de la nouvelle saison de Dance NOW!

MIAMI BEACH BANDSHELL

7275 Collins Avenue – Miami Beach, FL 33141

www.miamibeachbandshell. com/event/fall-for-dance-now/

Le 5 novembre :

Chopin for All – Lewis Warren, Jr.

La série de concerts gratuits « Chopin pour tous » démarre sa nouvelle saison avec une première prestation du célèbre jeune pianiste texan Lewis Warren, Jr. connu pour sa polyvalence musicale et sa connexion avec le public, Warren se produit et compose depuis l’âge de 8 ans.

Granada Church

950 University Drive – Miami, FL 33143

www.eventbrite.com/e/ chopin-for-all-featuring- lewis-warren-jr-registration- 708779898757

Le 7 novembre :

Jazzmeia Horn & Frost Jazz Orchestra with the Frost Sextet

Profitez d’une soirée de jazz avec la chanteuse primée Jazzmeia Horn et le Frost Jazz Orchestra au :

M Gusman Concert Hall

1314 Miller Dr – Coral Gables, FL 33146

www.events.miami.edu/ event/jazzmeia_horn_frost_ jazz_orchestra_with_the_frost_ sextet?utm_campaign=widget& utm_medium=widget&utm_source= University+of+Miami

Le 8 novembre :

The Henry Mancini 100th Birthday Celebration

La série musicale Jazz Roots de l’Arsht Center lance sa nouvelle saison avec une célébration du centenaire du compositeur emblématique de cinéma et de télévision Henry Mancini, dont la vaste discographie comprend des classiques comme Moon River, le thème de la Panthère Rose…

ARSHT CENTER

1300 Biscayne Blvd. – Miami, FL 33132

www.arshtcenter.org/ tickets/2022-2023/jazz-roots/ brubeck-brothers/

Le 8 novembre :

Cinéma sous les étoiles

A Miami Beach, chaque mercredi d’octobre à mai vous pouvez voir un film gratuit projeté sur le mur du NWC.

– 1er nov : Elemental

– 8 nov : Mission Impossible: Dead Reckoning – Part One

– 15 nov : Spider-Man: Across the Spider-Verse

– 22 nov : Barbie

– 29 nov : The Wizard of Oz.

NEW WORLD CENTER

500 17th Street – Miami Beach, FL 33139

www.mbartsandculture. org/soundscape-cinema-series/

Le 9 novembre :

William Shatner, live on stage

Préparez-vous à être téléporté pour une soirée inoubliable avec William Shatner, en direct sur scène. Lors de cette soirée unique, vous pourrez profiter d’une projection du film classique « Star Trek II : La Colère de Khan » sur grand écran. Après le film, l’une des figures les plus reconnaissables d’Hollywood, William Shatner, le « Capitaine James T. Kirk » lui même viendra partager des histoires fascinantes et humoristiques !

Au-Rene Theater at The Broward Center for the Performing Arts

201 Southwest 5th Avenue , Fort Lauderdale, FL 33312

www.browardcenter.org/ events/detail/william-shatner

Le 11 novembre :

CUBATONAZO

Grand concert avec Srta. Dayana, L KIMII, El Chulo, Gente de Zona, Chacal & Dj Yus au :

Hard Rock Live 1 SEMINOLE WAY – DAVIE, FL 33314

www. seminolehardrockhollywood.com/ events/cubatonazo

Le 11 novembre :

James Hype

Le DJ britannique sera aux platines de :

E11EVEN MIAMI

29 NE 11th St. – Miami, FL 33132

www.tixr.com/groups/ 11miami/events/james-hype- 82856

Le 11 novembre :

Miami New Times Tacolandia

Mangez votre poids en tacos alléchants lors du Tacolandia du Miami New Times entre 15h et 18h au :

The Hangar at Regatta Harbor

3385 Pan American Drive – Coconut Grove, FL 33133

www. newtimestacolandia.com/ tickets/

Du 11 au 14 novembre :

Florida Grand Opera: La Traviata

Présentant l’une des partitions les plus romantiques, brillantes et tragiques de tous les temps, le chef-d’œuvre de Verdi raconte l’histoire de l’amour tragique entre Violetta Valéry, la courtisane la plus recherchée de Paris, et le jeune et passionné Alfredo Germont.

ARSHT CENTER

1300 Biscayne Blvd. – Miami, FL 33132

www.tickets.fgo.org/ Tickets/EventDetails.aspx?id= 2312

Le 11 novembre :

Miami Brickell Wine Festival

From: 7:00 PM To 11:00 PM

Dégustez certains des meilleurs vins du monde au Miami Brickell Wine Festival avec une sélection de plus de 100 vins raffinés provenant de 10 pays. Il y aura aussi de la bière artisanale et des spiritueux et de la musique live, du chocolat raffiné et de la bonne bouffe !

The Underline

SW 1st Ave. and SW 7 St. – Miami, FL 33130

www.eventbrite.com/e/ 6th-annual-miamibrickell-wine- festival-tickets-555864123557

Le 12 novembre :

Jason Bonham’s Led Zeppelin Evening

Un groupe hommage à Led Zep au :

Hard Rock Live

1 SEMINOLE WAY – HOLLYWOOD, FL 33314

www.jasonbonham.net/ tour

Du 14 au 26 novembre :

Funny Girl : The Musical

Le renouveau sensationnel de Broadway éblouit avec des chansons classiques célèbres, notamment « Don’t Rain On My Parade », « I’m the Greatest Star » et « People ». Cette comédie douce-amère raconte l’histoire de l’indomptable Fanny Brice, une fille du Lower East Side qui rêvait d’une vie sur scène. Tout le monde lui disait qu’elle ne serait jamais une star, mais ensuite quelque chose de drôle s’est produit : elle est devenue l’une des interprètes les plus appréciées de l’histoire ; brillant plus que les lumières les plus brillantes de Broadway.

Au-Rene Theater at Broward Ctr For The Perf Arts

201 SW 5TH AVE – FORT LAUDERDALE, FL 33312

www.fortlauderdale. broadway.com/shows/funny-girl/

Le 15 novembre :

Calixto Oviedo and the Cuban Jazz Train

Ils apportent leur saveur unique de jazz afro-cubain aux influences espagnoles et blues, lors de la série de musique en plein air Live on the Plaza à 19h30 :

ARSHT CENTER

1300 Biscayne Blvd. – Miami, FL 33132

www.arshtcenter.org/ tickets/2023-2024/live-on-the- plaza/calixto-oviedo-and-the- cuban-jazz-train/

Les 16 et 17 novembre :

Southeast Florida Regional Climate Leadership Summit

Rejoignez une coalition de comtés du sud-est de la Floride alors qu’ils abordent les problèmes et inspirent des progrès sur les défis liés au changement climatique lors de ce Sommet régional sur le leadership climatique du sud-est de la Floride, un événement régional de deux jours organisé par le Pacte régional sur le changement climatique pour partager des connaissances et présenter l’action climatique.

MIAMI BEACH CONVENTION CENTER

1901 Convention Center Drive – Miami Beach, FL 33139

www.whova.com/web/ eziU2c5Pjl%40CynZGOAQoyTtug- g6-7-V2SauHboFwms%3D/

Du 17 au 19 novembre :

South Beach Slam

Le premier tournoi amateur de pickleball en double de Miami Beach aura lieu durant trois jours sur :

Lincoln Road (entre Michigan et Lennox) – Miami Beach, FL 33139

www.miamibeachfl.gov/ southbeachslam/

Du 17 au 18 novembre :

Célébrez la vie en faisant du vélo !

Vous avez toujours voulu pédaler à travers le paradis et soutenir une cause importante en même temps ? Eh bien, dépoussiérez votre équipement de vélo et préparez-vous pour l’une des balades les plus inspirantes et pittoresques de votre vie. SMART Ride est un voyage caritatif de deux jours entre Miami et le AIDS Memorial de Key West et, c’est considéré comme la deuxième plus grande randonnée à vélo aux États-Unis, dédiée à donner 100 % des fonds collectés aux personnes infectées, affectées ou à risque de contracter le VIH en Floride.

SMART Ride

1245 Dauer Drive – Coral Gables, FL 33146

www.thesmartride.org

Les 17 et 18 novembre :

Une symphonie Alpine

Rejoignez le directeur Stéphane Denève pour pour une interprétation du monumental poème sonore (et final) de Richard Strauss. Il y aura aussi au programme le Concerto pour violoncelle de Schumann. C’est présenté par le Cleveland Orchestra au :

ARSHT CENTER

1300 Biscayne Blvd. – Miami, FL 33132

www.arshtcenter.org/ tickets/2023-2024/the- cleveland-orchestra/the- cleveland-orchestra-in-miami- an-alpine-symphony/

Du 17 novembre au 10 décembre :

The Thankgiving Play by Larissa Fasthorse

GableStage présente la première régionale de The Thanksgiving Play, une satire de la dramaturge amérindienne Larissa Fasthorse. La pièce suit quatre personnages alors qu’ils tentent d’écrire et de jouer une pièce scolaire bien intentionnée et historiquement précise racontant le premier Thanksgiving.

GABLESTAGE AT THE BILTMORE

1200 Anastasia Ave. – Coral Gables, FL 33134

www.gablestage.org/ 25th-anniversary-season/# Thanksgiving

Le 18 novembre :

Special Family Day @ Bonnet House

La Bonnet House Museum & Gardens, est un magnifique domaine subtropical historique et fantaisiste au cœur de Fort Lauderdale, et ils organisent une journée spéciale pour la famille entre 9 h à 15 h, avec des spectacles de musique live par le Gold Coast Youth Orchestra dans la jolie cour à 10h et 11h. De 11h à 13h il y aura des laboratoires environnementaux STEM et des activités et projets de conception STEM à emporter à la maison. Les invités peuvent également suivre une carte au trésor de ce qu’il y a à trouver sur le domaine de Bonnet House et interagir avec l’unité équestre de la police montée et la police K9 etc…

Bonnet House Museum & Gardens

900 NORTH BIRCH ROAD – FL 3330

www.bonnethouse.org/ event/family-day/

Le 18 novembre :

Uptown 5K on the Runway

Vous pouvez le faire aussi bien en courant qu’en marchant. C’est gratuit mais il faut s’inscrire :

Fort Lauderdale Executive Airport (FXE) & Trustbridge Hospice Foundation

1515 WEST COMMERCIAL BLVD., FORT LAUDERDALE, FL 33309 FORT LAUDERDALE, FL 3330

www.p2p.onecause.com/ uptown5k

Le 18 novembre :

Nu Deco Ensemble Featuring Lucius

L’orchestre innovant et multi-genres Nu Deco Ensemble présente une soirée électrisante de musique sous les étoiles avec l’artiste indie pop Lucius. Le programme de la soirée proposera une fusion inoubliable de musique classique et contemporaine.

MIAMI BEACH BANDSHELL

7275 Collins Avenue – Miami Beach, FL 33141

www.miamibeachbandshell. com/event/nu-deco-ensemble-ft- lucius/

Le 19 novembre :

MISO Grand Season Opening

Le Miami Symphony Orchestra lance sa nouvelle saison avec un programme passionnant dirigé par le directeur musical et chef d’orchestre Eduardo Maturet. Le programme de la soirée comprend la première mondiale de Intuiciones para Contrabajo y Orquesta, composée par Tulio Cremisini et mettant en vedette Luis Gomez-Imbert, contrebasse principale du MISO ; et le Concerto pour piano et orchestre en sol mineur d’Antonín Dvořák, avec la participation du célèbre pianiste Andreas Boyde. Pour la grande finale, le MISO interprétera la Symphonie n°8 en sol majeur de Dvorak.

ARSHT CENTER

1300 Biscayne Blvd. – Miami, FL 33132

www.arshtcenter.org/ tickets/2023-2024/miami- symphony-orchestra/grand- season-opening/

Le 19 novembre :

Chopin Salon: Martin Garcia Garcia

La Fondation Chopin donne le coup d’envoi de la saison 2023/24 de la série Salon Chopin avec le pianiste espagnol de renommée internationale Martin García García connu pour sa musicalité exceptionnelle et ses prouesses techniques, il sera à 16h au :

MIAMI BEACH WOMAN’S CLUB

2401 Pine Tree Drive – Miami Beach, FL 33140

www.chopin.org/chopin- salons

Le 24 novembre :

Le film Coco avec orchestre live

Projection à 19h du film Coco de Disney Pixar avec la partition musicale du compositeur Michael Giacchino, interprétée par l’ensemble latino de 20 membres Orquesta Folclórica Nacional de México.

Lillian S. Wells Hall at The Parker

707 NE 8TH ST – FORT LAUDERDALE, FL 33304

www.browardcenter.org/ events/detail/coco-live-to- film-concert-2023

Le 25 et 26 novembre :

Affair of the Arts

Un événement remarquable sur deux jours qui célèbre le talent et la créativité des artistes et artisans. Il constitue la plate-forme idéale permettant aux participants de démarrer leurs achats des Fêtes, tout en explorant et en appréciant le savoir-faire exceptionnel exposé !

12100 Forest Hill Blvd – Wellington, FL 33414

www.affairoftheartsfl.com

Au Kravis Center de West Palm Beach :

Notre sélection de spectacles. Vous pouvez voir la totalité ici : www.kravis.org

Le 1er novembre :

PIAF! THE SHOW



Le 3 novembre :

ISRAEL FERNÁNDEZ AND DIEGO DEL MORAO

IN A FLAMENCO RECITAL



Les 4 et 5 novembre :

MIAMI CITY BALLET PRESENTS FALL MIX



Du 7 au 12 novembre :

CHICAGO (musical)



Le 22 novembre :

COCO LIVE-TO-FILM CONCERT

Le film Coco accompagné d’un orchestre de 20 musiciens.

Les 24 et 25 novembre :

CIRQUE DREAMS HOLIDAZE

PUBLICITE :