Votre matelas haute qualité sur mesure avec Matelas à l’Horizontal

Spécialisée dans la fabrication et la vente de matelas de haute qualité, Matelas à l’Horizontal propose un grand choix de matelas, sommiers, lits et accessoires de literie de fabrication 100% canadienne. Depuis 1987, cette entreprise familiale n’a qu’un objectif, que tous ses clients dorment sur leurs deux oreilles !

Située à Terrebonne au Québec, Matelas à l’Horizontal fabrique et commercialise depuis plus de trente ans une large gamme de literie à destination du public et des professionnels : matelas sur-mesure ou standards, réversibles (Simple, Double, Queen, King) avec différents matériaux (mousses, ressorts, latex 100% naturel), sur-matelas, sommiers et bases de lits, accessoires (oreillers, draps, housses), ou encore fauteuils auto-souleveurs. Aujourd’hui co-dirigée par les deux filles du créateur Jean-Claude Jalbert, la société livre au Québec, au Canada jusqu’à Saint-Pierre-et-Miquelon… en France !

Tous les matelas sont fabriqués entièrement à la main au Québec par des maîtres matelassiers, avec des matières premières locales. « Nous ne faisons aucun compromis sur la qualité, la sécurité et la manière de travailler. Nos matelas sont réalisés artisanalement de A à Z dans notre usine, où chaque étape de fabrication (taille, piquage, clipsage, collage, fermeture) est soigneusement réalisée et contrôlée. Nos matières premières comme les mousses sont certifiées CertiPur-US, les colles utilisées ont l’approbation de Santé Canada, et nos tissus ont tous un apport biologique (aloès, fibres de bambou, coton, laine) ». D’ailleurs, un modèle entièrement écologique avec des matériaux 100 % naturels, sans aucune colle, lavable et extrêmement durable a été développé. « C’est un matelas d’exception ! ». Matelas à l’Horizontal offre également une « garantie confort », et propose une solution si votre nouveau matelas ne vous convient pas. « Nous sommes plutôt fiers de proposer des matelas de qualité supérieure, confortables, solides, qui durent dans le temps », explique Catherine Jalbert.

Avec Matelas à l’Horizontal, vous pouvez aussi personnaliser votre matelas au niveau densité, forme, épaisseur et dimension. « Le sur-mesure, c’est notre grande force ! Nous fabriquons par exemple beaucoup de matelas selon vos besoins pour les camping-cars (VR). La confection d’un matelas pour véhicule récréatif est complexe et demande beaucoup de précision, y compris dans la prise de mesures », précise Geneviève Jalbert. D’ailleurs,« si cet exercice vous semble compliqué, vous pouvez vous rendre à l’usine avec votre VR. L’équipe remplira cette tâche avec plaisir ». Avis aux snowbirds qui voyagent en Floride !

Pour commander, Matelas à l’Horizontal dispose d’un magasin à Terrebonne, où vous pouvez découvrir plus de vingt-cinq modèles, consulter un expert pour trouver votre matelas idéal, et même faire une sieste d’essai ! Vous pouvez aussi commander sur la boutique en ligne ou par téléphone, des conseillers sont à votre écoute pour vous aiguiller dans le catalogue produits.

Cette entreprise familiale met un point d’honneur à écouter ses clients pour bien évaluer leurs besoins, trouver la meilleure solution selon leur budget, et les servir avec honnêteté. « Choisir un bon matelas est très important, car c’est la clé d’un sommeil réparateur. N’oublions pas que nous passons le tiers de notre temps au lit ! », conclue Catherine Jalbert.

Matelas à l’Horizontal 3469 Boulevard des Entreprises

Terrebonne, Québec, Canada, J6X 4J9

Contact : +1 (450) 477 5538

Courriel : info@matelasalhorizontal.com

www.matelasalhorizontal.com