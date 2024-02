Des plaintes de Québécois contre Segula Vacations : une agence de location pour Snowbirds en Floride

Comme il avait été précisé dans un article publié le 19 janvier 2024 dans Le Courrier, de nombreux québécois se disaient alors, de nouveau, avoir été arnaqués par plusieurs entreprises. Ils avaient versé de l’argent pour réserver ou entièrement payer des locations de condos et maisons qui soit n’existent pas, soit ces endroits n’avaient pas été réservés au nom des personnes qui avaient payé, soit ils n’avaient pas été réservés pour la totalité du séjour etc… Le Courrier des Amériques écrit régulièrement des articles pour mettre en garde sur ce sujet des arnaques à la location de vacances en Floride, qui n’est pas un problème nouveau : il faut faire très attention.

En janvier 2024 un groupe Facebook a été constitué dans lequel il y aurait une cinquantaine de personnes qui n’auraient, ainsi, pas bénéficié de ce pourquoi ils auraient payé l’entreprise Segula Vacations. Le Journal de Montréal a mené une longue enquête qui assure que « au moins 20 clients québécois ont perdu au-dessus de 120 000$ US (161 000$ CAN) » (au total). Certaines de ces personnes seraient allé porter plainte à Hallandale, dans le comté de Broward en Floride.

Cette entreprise Segula Vacations est dirigée par Maryline Martinez, une française qui réside dans ce comté de Broward. Beaucoup de clients disent avoir du mal à la joindre depuis le début de l’hiver. Mme Martinez avait tenté au début de rassurer les personnes en leur envoyant des messages comme : «Je tiens à préciser qu’il n’y a eu aucune fraude, aucune intention malsaine […] La croissance de la demande de réservation a été trop rapide et la structure n’était pas adéquate pour y faire face » (propos reproduits par Le Journal de Montréal). Si Maryline Martinez dit qu’il n’y a « pas de fraude »… toutefois chacun se demande où est passé l’argent qui a été versé !

Segula Vacations avait apparemment loué sans problème des condos à des Snowbirds durant la saison précédente, et c’est à partir du mois de novembre 2023 qu’il y aurait eu les premiers problèmes avec, par exemple, des gens qui avaient eu recours à cette société pour la deuxième fois et ne pouvaient en conséquence se douter qu’il y aurait un problème. Il y avait des témoignages positifs sur les réseaux sociaux où Segula Vacations communiquait beaucoup. Il y avait eu également plusieurs publicités dans les journaux francophones de Floride (y compris quelques unes dans Le Courrier). Ainsi, ce n’est pas parce qu’une entreprise commence à être connue qu’il ne faut pas se méfier.

Me Christian Schoepp – avocat francophone en Floride – a récemment été engagé par des Québécois qui disent avoir été fraudés. Le Courrier lui a posé la question que tout le monde se pose : y a-t-il moyen de récupérer l’argent perdu. « Si elle ne rembourse pas, alors il y a deux méthodes en justice : au civil il faudrait que nous regroupions les demandes. Mais nous recommanderons aussi son cas au US District Attorney, au fédéral, par exemple, pour obtenir une restitution ou des pénalités contre la plaignante. Les victimes peuvent me contacter. » Ses coordonnées : 305 215 9355 et christian@ocslaw.com

PUBLICITE :