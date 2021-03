Le Courrier : le seul journal francophone distribué en Floride. Voici 7 bonnes raisons d’y passer votre publicité !

A partir d’avril 2021, Le Courrier sera le seul journal francophone imprimé et distribué en Floride. Si vous êtes chef d’entreprise ou profession libérale, voici 7 bonnes raisons pour vous y afficher, afin de gagner en visibilité chez les francophones.

Le Courrier des Amériques est depuis juin 2020 le nouveau titre du Courrier de Floride (mais seul le titre (et la couleur du logo) a changé !)

– 1 – Plusieurs millions de francophones en Floride

45000 Français, des Suisses, des Belges, des Africains, 1 million de Haïtiens qui y résident, 250 000 Canadiens à l’année, et 1 million de Snowbirds Québécois entre novembre et avril. Cette année, malgré la covid et les restrictions, plusieurs centaines de milliers de Snowbirds sont présents actuellement en Floride.

– 2 – Un média lu pour ses infos

Si vous vivez aux Etats-Unis ou y séjournez, vous avez vu que Le Courrier y traite en temps réel sur son site internet de l’information la plus importante. Il est le seul média « en veille », par exemple à avoir fait des points quotidiens durant la crise de la Covid (pandémie, solidarité, voyages…), comme il est toujours le seul à faire des points plusieurs fois par jour en cas d’alerte ouragan etc… La communauté attends des infos. Seul ce travail permet d’avoir réellement des lecteurs.

Toutes les publicités de nos annonceurs apparaissent (en alternance) dans les articles, quel que soit le sujet, et donc évidemment dans les articles les plus populaires !

– 3 – Un média lu toute l’année

Comme dit plus haut, il y a désormais beaucoup de résidents permanents francophones en Floride.

Que ce soit les résidents ou les Snowbirds, ils lisent le journal toute l’année, soit en version papier, soit sur internet quand ils ne sont pas présents en Floride. Ils ne s’arrêtent pas de s’intéresser à la Floride quand ils sont dans leur pays d’origine, surtout s’ils sont propriétaires en Floride : ils font attention aux nouveautés culturelles, aux ouragans qui menacent leurs maisons, aux idées de découvertes touristiques pour leur prochain séjour, à la situation économique, aux promotions sur les croisières pour la prochaine saison etc…Ils lisent Le Courrier !

D’ailleurs, les Canadiens ne viennent pas en vacances Floride uniquement l’hiver. Il suffit de regarder les stats officielles du tourisme en Floride : contrairement aux idées reçues, par exemple chaque année il y a plus de Canadiens à entrer en Floride au 2e trimestre qu’au 4e (le tableau ci-dessus est celui de 2019, mais c’est vrai les autres années aussi) :

– 4 – Une structure de distribution inégalable

L’an passé, Le Courrier était le seul journal distribué dans 80% des endroit où il était présent (à partir d’avril ce sera 100%). Nos équipes ne voient pas d’autre journal francophone distribué à Miami, West Palm Beach ou Palm Beach, par exemple.

– 5 – Numéro 1 sur internet aux Etats-Unis

Grace à son travail journalistique, Le Courrier dispose des pages Facebook les plus performantes : celle du Courrier de Floride (33000 followers) a beau porter le nom d’un seul Etat, elle est toute l’année, depuis 2016, celle qui a le plus d’engagement de TOUS les médias francophones aux USA. Les statistiques de Facebook sont absolument publiques et vous pouvez les voir depuis votre propre page commerciale (en bas de l’onglet « statistiques » (ou « insights » sur les page en anglais)) (consultez ce site si vous souhaitez avoir plus de détails sur la manière de régler les stats Facebook).

Tous les éditeurs que vous rencontrerez vous diront « on est les premiers », mais nous, la différence, c’est que… on vous le prouve : cliquez juste ici pour voir des dizaines de captures d’écran faites depuis 2016.

La page du Courrier des Amériques (5000 followers) est beaucoup plus récente que celle du Courrier de Floride, mais nous utilisons bien entendu les deux.

Les pages Youtube et Twitter du Courrier sont également les plus performantes de la francophonie en Floride.

Sur la Planète Terre il n’y a pas de média performant sans réseaux sociaux performants…

– 6 – Un bon référencement dans Google

Le Courrier a publié des milliers d’articles depuis sa fondation en 2013, ce qui lui permet d’être présent sur la plupart des requêtes des internautes cherchant des informations (ou des professionnels) sur le territoire américain.

– 7 – Des groupes Facebook dynamiques

En plus d’être publiés sur nos pages, nos partenaires pub peuvent poster une fois par mois dans nos groupes. Les groupes ne sont pas des « médias » (chacun peut y poster ce qu’il veut et ça a un impact commercial qu’il faut relativiser), mais ce sont tout de même des communautés sympathiques que nous mettons à votre disposition :

– Les Snowbirds en Floride (21000 membres).

– Les Français aux Etats-Unis (3000 membres).

– Les Français en Floride (3000 membres).

