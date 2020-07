Un 14 juillet sur internet avec la communauté française aux Etats-Unis

Send an email

Aux Etats-Unis, dans les villes l’autorisant, il y aura de belles soirées organisées par les restaurants français. Mais les conditions sanitaires actuelles rendent toutefois difficiles les rassemblements et célébrations de la fête nationale. C’est pourquoi l’ambassade de France aux Etats-Unis et ses dix consulats ont décidé de lancer une initiative digitale pour une célébration inédite en ligne du célèbre « Bastille Day ».

Le 14 juillet à 17h00, heure de Washington D.C, connectez-vous sur le site internet de l’ambassade www.franceintheus.org – ou directement en livestream sur son compte Facebook – pour retrouver le discours de l’ambassadeur à la communauté française, les messages de vos consuls, mais également, les interventions d’invités spéciaux, parmi lesquels l’astronaute Thomas Pesquet, qui s’adressera à vous depuis Houston.

Vous pouvez aussi vous inscrire sur le lien event brite pour recevoir toutes les informations et des rappels pour vous connecter le jour J.

Connectez-vous dès le matin sur le site de l’ambassade pour découvrir les surprises qu’elle aura préparé : musique, culture, gastronomie et jeux-concours il y en aura pour tous !

De nombreux lots seront offerts tout au long de la journée : fromages français, bons d’achat pour des produits alimentaires français et même, accès gratuits au jeu vidéo Ubisoft « Assassin’s Creed : Unity – Edition Bastille » !

Pour tout cela, notez les indices contenus dans du dernier épisode du podcast Francofiles sur la Bastille…

…Et suivez toute la journée du 14 juillet sur les réseaux sociaux :

– Facebook : https://www.facebook.com/FranceInTheUs/

– Instagram : @FranceintheUS

– Twitter : @FranceintheUS

“Dès le matin du 14 juillet, sur la page centrale du site internet de l’ambassade, nous partagerons avec vous les contenus exclusifs que nous avons préparé pour partager, ensemble, ce moment d’unité et rendre hommage à toutes les initiatives de solidarité franco-américaines qui ont fleuri au cours des derniers mois et qui font vivre haut et fort nos valeurs.”

Enfin, à partir du 6 juillet, n’hésitez pas à consulter le « Livre d’Or – Bastille Day » et à y laisser votre message pour la communauté !

