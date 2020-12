Webinars : la fiscalité expliquée aux Français expatriés aux Etats-Unis

Du 11 au 14 janvier prochain, Olivier Sureau, CPA et expert-comptable diplômé, vous présentera une première série de « mini-webinars » : une introduction à la fiscalité pour les particuliers. Cela dure quelques minutes, suivi d’une session de questions / réponses, et ça débute chaque jour à : 9AM PST – 12PM EST – 18h France.

– 11 Jan. : Quand devient-on résident fiscal américain? (10 minutes)

– 12 Jan. : Sur quels revenus s’appliquent la fiscalité américaine et française? (15 minutes)

– 13 Jan. : Y a-t-il des accords bilatéraux France-USA ? feat. FATCA (20 minutes)

– 13 Jan. : Calendrier 2021, formulaires principaux (15 minutes)

Les sessions seront Live on Facebook et sur Zoom avec inscription pour participer aux Questions / Réponses.

