Miami : Inauguration de la Foundation B.E.B pour le soutien du programme français à l’école ISCHS

La pandémie a eu des conséquences autres que sanitaires, et afin de soutenir financièrement le programme de l’école HISCH de Miami, une fondation spécifique a été créée : B.E.B pour « Bilingual Education and Baccalauréat ». En effet HISCHS dispose d’un programme allant du 6e au 12e grade afin d’emmener les élèves jusqu’à leur diplôme Floridien qu’ils passent en même temps que le bac Français.

La fondation est présidée par Roger Pardo qui vient en même temps d’être réélu en mai président de « FIPA« , association qui gère les programmes français dans cinq écoles publiques de Miami. « Des parents d’élèves de ISCHS ont quitté Miami au début de la crise de la covid, ce qui a provoqué une baisse du financement. Nous avons donc décidé de créer la fondation pour soutenir les besoins spécifiques à ISCHS« . Heureusement, les effectifs sont depuis lors remontés et il y a même de nouveau des listes d’attente pour certaines classes. Mais, ainsi, il est possible (et souhaitable) d’aider la fondation.

En plus de Roger, on retrouve à la tête de cette fondation : Anne Fifer, Gaël Leveque, Christophe Claveau, Claire Minier-Vinard et Aline Darmouni.

Et, puisque les conditions le permettent dorénavant, une inauguration « officielle » de la fondation s’est déroulée le 22 mai à Key Biscayne avec en même temps l’organisation d’une exposition de voitures de collection.

Etaient entre autres présents : Victoriano Rodriguez (Principal de ISCHS), Mike Davey (maire de Key Biscayne), Franck Bondrille et Xavier Capdevieille (conseillers consulaires), Christophe Poilleux (président FACC), Steve Williamson (Key Biscayne Village Manager). Le consul du Pérou était représenté par son épouse.

www.foundationbeb.org

