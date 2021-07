Floride : Aline Martin O’Brien est la nouvelle « Conseillère des Français de l’Etranger »

Suite au décès le 5 juillet dernier de Jacques Brion, qui avait été réélu le 29 mai pour un deuxième mandat de « conseiller des Français de l’étranger », c’est Aline Martin O’Brien, qui était deuxième sur la liste de Jacques Brion, qui lui succède. Elle rejoint ainsi le conseil consulaire de Miami où siègent les trois autres élus : Franck Bondrille (président), Laure Pallez et Axelle Gault, au service des Français enregistrés au consulat de Miami, qui résident soit en Floride, soit dans plusieurs îles-nations alentours.

« Je suis très affectée par le départ de Jacques, tout comme nombreux d’entre nous« , explique Aline Martin O’Brien, « Jacques avait envisagé une transition, mais nous avons tous été surpris par la détérioration brutale de son état de santé et on ne pensait pas que ça devrait se faire si vite, ni dans ces conditions. J’ai perdu un ami, mais aussi un modèle dans la conduite à tenir des affaires publiques. Sa ténacité, son intelligence et son amitié nous manqueront. Mon mandat sera inscrit dans la continuité du projet que nous avions développé avec Jacques Brion et les cinq autres colistiers. Les concitoyens peuvent me contacter s’ils ont besoin de conseils ou bien de faire relayer une information importante. Comme nous l’avions proposé avec Jacques, je souhaite que soit créée une permanence des élus consulaires afin que les Français de la région puisse très facilement communiquer avec nous. De même nous souhaiterions la mise en place de tournées consulaires pour les territoires les plus éloignés du Consulat.«

Originaire de Touraine, Aline Martin-O’Brien est franco-américaine et réside à Lighthouse Point (nord du comté de Broward) depuis 2013. Avocate de formation, elle est diplômée de la Sorbonne (Université Paris I) et de l’école de formation professionnelle des Barreaux du ressort de la Cour d’Appel de Paris (EFB). De 2005 à 2018, elle a exercé dans différents cabinets à Paris, dans la Caraïbe française et en Floride. Elle a décidé de faire une pause dans sa carrière juridique, et depuis lors, elle a travaillé au service des affaires publiques du Consulat général de France à Miami, et elle a également été responsable des services aux entreprises de la Chambre de commerce franco-américaine pour le chapitre de la Floride. Elle est aujourd’hui storyteller.

Depuis 2015 Aline est vice-présidente de l’Union des Français de l’Etranger (UFE) pour la Floride. A ce titre elle était membre de la Commission des bourses scolaires & CCPAS du consulat. Depuis plus de deux ans elle était le « bras droit » de Jacques Brion durant cette très longue campagne pour les élections consulaires.

Pour contacter la nouvelle conseillère consulaire : amartinobrien@gmail.com.

Pour voir le résultat de l'élection déroulée le 29 mai dernier :

