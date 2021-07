Décès de Jacques Brion, Conseiller des Français de Floride et ex-président de la FACC-Miami

Les Français de Floride perdent un grand représentant et un ami : le Conseiller des Français de l’Etranger Jacques Brion vient de décéder ce matin des suites d’une longue maladie. Il venait d’être réélu fin mai à ce poste.

Ca faisait deux ans que Jacques Brion luttait vaillamment, sans jamais baisser les bras ni céder publiquement à un quelconque désarrois. Il aura même, dans ces conditions, réussi à terminer deuxième sur les sept listes qui concourraient pour l’élection consulaire, cela juste pour souligner la force de caractère que chacun lui connaissait.

Jacques était le père de deux enfants. Ingénieur diplômé de l’Ecole Spéciale des Travaux Publics, HEC, il était arrivé en Floride il y a une trentaine d’années, et résidait à Jupiter (comté de Palm Beach) où il avait été prometteur immobilier. Dévoué à la cause publique, Jacques avait été adhérent de l’UMP/Les Républicains. Il a été élu durant 7 ans président de la FACC (French American Chamber of Commerce) et c’est à ce titre qu’il avait créé les French Weeks, festival français de Miami. Dans les circonstances les plus difficiles, il avait réussi après deux ans de travail à relancer l’Alliance Française à Miami en 2018. Jacques Brion était officier dans l’Ordre National du Mérite.

Plus de détails à venir sur cette page, notamment en cas d’hommage public.

C’est la n°2 de sa liste, Aline Martin O’Brien, qui était son « bras droit politique » qui devient de facto conseillère consulaire à la place de Jacques.

REACTIONS AU DECES DE JACQUES BRION :

Laurent Gallissot, consul général de France :

« Jacques Brion nous a quitté ce matin, emporté par un cancer contre lequel il se battait depuis deux ans avec courage, ténacité et optimisme. La communauté française de Floride perd un représentant exceptionnel, disponible et bienveillant qui a su impulser et fédérer de nombreuses initiatives dans les domaines éducatif, culturel, économique et social. Nous lui rendrons hommage ensemble le 14 Juillet pour témoigner notre gratitude et assurer de notre amitié son épouse Françoise ainsi que sa famille. »

Franck Bondrille, Laure Pallez et Axelle Gault

Les trois autres conseillers consulaires de Miami, qui ont été ses adversaires politiques, ont signé un bel hommage commun :

Le Courrier des Amériques :

Le Courrier des Amériques et son directeur, Gwendal Gauthier, présentent leurs plus sincères condoléances à Françoise Brion et aux enfants de Jacques. Repose en paix Jacques, et merci pour toutes ces années d’amitié.

Bertille Hocquet, Jacques Brion (conseiller consulaire) et Alain Ouelhadj. Jean Michel Caffin, Alain Ouelhadj (pdt FACC), Xavier Capdevielle (pdt UFE), Roger Pardo (pdt Fipa) le consul Clément Leclerc, Elisabeth Gazay (pdte CCE Floride), Jacques Brion (pdt Alliance Française de Miami), Michèle Mataillet, et Nicolas Pignot (Miami Accueil). Lieutenant-Colonel von Normann (de la Bundeswehr) le conseilller consulaire français Jacques Brion, le Consul général de France Clément Leclerc, la consule générale d’Allemagne Annette Klein, le conseiller consulaire Xavier Capdevielle et le lieutenant-colonel Touzard de l’armée française. Le conseiller consulaire Jacques Brion à la soirée d’ouverture des French Weeks Miami 2018 Clément Leclerc et Jacques Brion Les conseillers consulaires Franck Bondrille et Xavier Capdevielle, l’ambassadeur de France Gérard Araud, Roger Pardo (président de Fipa) le conseiller consulaire Jacques Brion, et le consul général de France à Miami, Clément Leclerc Laurent Caravel (à gauche), avec M. et Mme Jacques Brion (conseiller consulaire) M. et Mme Jacques Brion (à gauche) au gala FACC Miami 2017. Jacques Brion (référent de la campagne Fillon 2017 pour les USA) et Liliane Surville (Fillon2017Miami) Jacques Brion et Liliane Surville : comité de campagne François Fillon en Floride Gala Facc 2016 à Miami : Jacques Brion a beaucoup de choses à apprendre aux nouveaux Floridiens ! M. Duvernois avec M. et Mme Létrilliart, les conseillers consulaires Xavier Capdevielle, Jacques Brion et Franck Bondrille, la directrice de la FACC, Pascale Villet, des responsables des parents d’élèves, dont Roger Pardo (FIPA), Geneviève Alix (pdte Miami Accueil) et Jean-Michel Caffin, conseiller du commerce extérieur de la France. jacques Brion et Nicole Hirsh au petit déjeûner de Miami-Accueil de septembre 2015 Gwendal Gauthier (Courrier de Floride) et Jacques Brion (conseiller consulaire français) en 2015 Jacques Brion (conseiller consulaire français), Céline Von May, Amélie Dalco (Nouvelle école de Boca : www.frenchamericanschoolbocaraton.org ) Jacques Brion, conseiller consulaire, et Karine Aumont, consule adjointe. Jacques Brion avec Dalila chez Biguine Jacques Brion et Christophe Richard de RE/MAX Jacques Brion avec Agnès et Thierry, de Janette & Co Jacques Brion à La Provence Jacques Brion lors de sa réunion au magasin CroissanTime de Fort Lauderdale.

