11515 Floridiens sont hospitalisés en raison de la pandémie de covid-19

En juin il n’y avait que 1000 personnes à l’hôpital en raison de la pandémie de covid-19, et la situation est donc aujourd’hui inquiétante, puisque 11515 personnes sont à l’hôpital en Floride en raison de cette maladie (sur 22,5 millions d’habitants). Le gouverneur DeSantis assure que cette courbe ascendante est due au comportement des personnes pendant les vacances, et que la situation devrait s’améliorer “dans les deux prochaines semaines“. En tout cas, alors que la rentrée scolaire approche à grands pas (beaucoup de profs font leur prérentrée dans moins d’une semaine), il y a eu des passes d’armes entre certaines villes et systèmes scolaires publics qui souhaitent imposer le masque, et le gouvernement de Floride qui ne souhaite pas de son côté réinstaurer cette obligation (chacun, prof comme élève, est bien évidemment libre de porter le masque s’il le désire). Par exemple le bureau des écoles publiques du comté de Broward (autour de Fort Lauderdale) avait indiqué la semaine dernière qu’il réimposerait le masque, mais il a changé d’avis quand DeSantis a prévenu qu’il bloquerait les financement des écoles publiques qui agiraient ainsi. Le comté de Broward souhaite désormais simplement “encourager” le port du masque pour les élèves.

Le gouverneur a parlé “d’hystérie médiatique” pour qualifier la couverture par la presse de cette nouvelle vague de covid (1).

Bien sûr, comme dit l’adage, “la panique est mauvaise conseillère”, mais en tout cas la résurgence de la pandémie n’est considérée par personne comme une bonne nouvelle. Toutefois, cinquante-cinq décès par jour sont officiellement provoqués par la covid-19, ce qui est trois fois moins qu’en août 2020 : la vaccination des personnes vulnérables a donc un effet, y compris en Floride.

Les personnes qui désirent ne pas tomber malade en Floride doivent continuer de songer à s’en protéger.

– 1 – Notez que si on n’en parlait pas… on serait encore plus critiqués !

