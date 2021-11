Les Sorties Cinéma du mois de Décembre 2021 dans les salles des Etats-Unis : tous les nouveaux films aux USA !

Voici les films sortant dans les salles des Etats-Unis en Décembre 2021.

Vous pouvez retrouver tous nos derniers (et très intéressants !) articles sur le ciné/TV aux Etats-Unis en cliquant ici.

Le 3 décembre :

Red Rocket

Mikey Saber est une star du porno déchue qui retourne dans sa petite ville natale du Texas, sans que personne ne souhaite vraiment qu’il y revienne.

Un film de Sean Baker avec Simon Rex, Bree Elrod, Brenda Deiss

Le 3 décembre :

Wolf

Un drame d’art et d’essai de haut niveau sur un garçon qui croit qu’il est un loup.

Un film de Nathalie Biancheri avec Lily-Rose Depp, George MacKay, Paddy Considine, Terry Notary.

Le 3 décembre :

Silent Night

Nell, Simon et leur garçon Art sont prêts à accueillir leurs amis et leur famille pour ce qui promet d’être un parfait rassemblement de Noël. Parfait sauf pour une chose : tout le monde va mourir.

Un film de Camille Griffin avec Annabelle Wallis, Keira Knightley, Matthew Goode, Lily-Rose Depp.

Le 3 décembre :

Flee

Flee raconte l’extraordinaire histoire vraie d’un homme, Amin, au bord du mariage qui l’oblige à révéler pour la première fois son passé caché.

Un film de Jonas Poher Rasmussen avec Daniel Karimyar, Fardin Mijdzadeh, Milad Eskandari, Belal Faiz.

Le 3 décembre :

Twas the Night

Un couple nouvellement fiancé essaie d’impressionner sa future belle-famille avec un délicieux dîner de réveillon de Noël, mais trouve que c’est une tâche difficile à accomplir, surtout quand on doit cacher un corps dans leur maison.

Un film de Chris Rodriguez et Grant Rosado avec Nicole Pringle, David S. Perez, Paul Van Scott.

Le 3 décembre :

Castle Falls

Des gangs rivaux recherchent des millions de dollars cachés à l’intérieur d’un condominium de luxe qui doit être démoli, mais ils doivent d’abord traiter avec le concierge qui a trouvé le butin en premier.

Un film de Dolph Lundgren avec Dave Halls, Scott Adkins, Dolph Lundgren

Le 10 décembre :

West Side Story

Adaptation de la comédie musicale de 1957, West Side Story explore l’amour interdit et la rivalité entre les Jets et les Sharks, deux gangs de rue d’adolescents d’origines ethniques différentes.

Un film de Steven Spielberg avec Ansel Elgort, Rachel Zegler, Ariana DeBose, David Alvarez

Le 10 décembre :

France

Une journaliste célèbre, jonglant entre sa carrière bien remplie et sa vie personnelle, voit sa vie bouleversée par un accident de voiture anormal.

Un film de Bruno Dumont avec Léa Seydoux, Blanche Gardin, Benjamin Biolay, Emanuele Arioli.

Le 10 décembre :

Violence of Action

Après avoir été involontairement renvoyé des Marines, James Harper rejoint une organisation paramilitaire afin de soutenir sa famille de la seule manière qu’il connaît.

Un film de Tarik Saleh avec Gillian Jacobs, Chris Pine, Ben Foster, Kiefer Sutherland.

Le 17 décembre :

Spider-Man: No Way Home

Pour la première fois dans l’histoire cinématographique de Spider-Man, notre sympathique héros de quartier est démasqué et il n’est plus en mesure de séparer sa vie normale de l’enjeu majeur d’être un super-héros. Lorsqu’il demande de l’aide au docteur Strange, l’enjeu devient encore plus dangereux, l’obligeant à découvrir ce que signifie vraiment « être Spider-Man ».

Un film de Jon Watts avec Zendaya, Tom Holland, Benedict Cumberbatch, Marisa Tomei.

Le 17 décembre :

Nightmare Alley

Un forain ambitieux avec un talent pour manipuler les gens juste avec quelques mots bien choisis… se connecte avec une psychiatre qui est encore plus dangereuse que lui.

Un film de Guillermo del Toro avec Cate Blanchett, Rooney Mara, Bradley Cooper.

Le 17 décembre :

The Lost Daughter

Les vacances d’une femme à la plage prennent une tournure sombre lorsqu’elle commence à affronter les problèmes de son passé.

Un film de Maggie Gyllenhaal avec Olivia Colman, Dakota Johnson.

Le 17 décembre :

The Novice

Une étudiante queer de première année rejoint l’équipe d’aviron de son université et entreprend un voyage physique et psychologique obsessionnel.

Un film de Lauren Hadaway avec Isabelle Fuhrman, Amy Forsyth, Dilone, Jonathan Cherry.

Le 22 décembre :

Matrix Resurrections

L’histoire est bien tenue secrète !

Un film de Lana Wachowski avec Christina Ricci, Keanu Reeves.

Le 24 décembre :

The King’s Man

Au début du 20e siècle, l’agence Kingsman est formée pour s’opposer à une cabale qui prépare une guerre pour anéantir des millions de personnes.

Un film de Matthew Vaughn avec Ralph Fiennes, Harris Dickinson.

Le 24 décembre :

The Tragedy of Macbeth

Un seigneur écossais est convaincu par un trio de sorcières qu’il deviendra le prochain roi d’Écosse, et sa femme ambitieuse le soutient dans ses plans de prise du pouvoir.

Un film de Joel Coen avec Denzel Washington, Frances McDormand.

Le 24 décembre :

Sing 2

Buster Moon et ses amis doivent persuader la rock star solitaire Clay Calloway de se joindre à eux pour l’ouverture d’un nouveau spectacle.

Un film de Garth Jennings avec Matthew McConaughey, Taron Egerton, Tori Kelly, Reese Witherspoon.

Le 24 décembre :

A Journal for Jordan

Le 1st Sergent Charles Monroe King, avant d’être tué au combat à Bagdad, rédige un journal pour son fils destiné à lui expliquer comment mener une vie décente malgré son enfance sans père.

Un film de Denzel Washington avec Michael B. Jordan, Tamara Tunie.

Le 24 décembre :

American Underdog

L’histoire du quarterback par excellence de la NFL Kurt Warner, qui est passé des rayons d’un supermarché à star du football américain.

Un film d’Andrew et Jon Erwin avec Zachary Levi, Anna Paquin, Adam Baldwin, Dennis Quaid.

Le 31 décembre :

Cyrano

Trop timide pour courtiser Roxanne lui-même, Cyrano de Bergerac aide le jeune Christian à lui arracher le cœur à travers des lettres d’amour.

Un film de Joe Wright avec Haley Bennett, Ben Mendelsohn

