Marché de Noël Français de Miami : les photos et la vidéo de l’édition 2021 !

La deuxième édition du Marché de Noël francophone s’est déroulé dimanche 12 décembre au centre du village de l’île de Key Biscayne, à Miami. Il était organisé par les équipes de Miami Accueil et de la FAACT, avec à leurs têtes les présidentes respectives : Isabelle Brunswick et Corinne Ouelhadj Engel.

Ce fut un immense succès, avec plus de 40 exposants et probablement beaucoup plus d’un millier de visiteurs. A noter que les assos sont bénévoles, et que tout le monde avait travaillé très dur pour ce succès !

Il fallait noter la présence du consul général de France, Laurent Gallissot, et de son mari Camille ; de la consule adjointe Rebecca Bourgin, du président du conseil consulaire français de Miami, Franck Bondrille, et de beaucoup beaucoup d’amis : comme M et Mme Roger Pardo, président de l’association FIPA (scolarisation des élèves français à Miami).

La vidéo a été prise le matin lors du lancement :

Photos de Francky L’Américain

Voici des photos prises par le plus célèbre influenceur français aux USA : Francky L’Américain.

Nos photos :

