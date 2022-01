L’âme de Henry Miller omniprésente dans sa bibliothèque commémorative

Son histoire :

C’est son vieil ami, Emil White, artiste et acolyte de l’auteur Henry Miller, décédé en 1989 dans sa cabane en séquoia à Big Sur alors qu’il avait 88 ans, qui avait construit la maison pour l’écrivain au milieu des années 1960. Cette architecture en bois très originale et atypique signe bien le caractère de l’homme de lettres.

Après la mort de Miller en 1980, White a dédié la propriété en tant que mémorial à Miller et comme une galerie où les artistes locaux pourraient montrer leur travail.

Sa mission :

La Henry Miller Memorial Library, Inc. est une organisation à but non lucratif d’intérêt public qui défend les contributions littéraires, artistiques et culturelles du regretté écrivain Henry Miller, artiste et résident de Big Sur.

La librairie a voulu souhaiter l’anniversaire de ses 40 ans d’existence « comme il se doit ». En effet, c’est à l’été 1981, avec l’aide du Big Sur Land Trust, que s’est ouverte la porte de cette « Henry Miller Memorial Library« .

Mais aujourd’hui, après deux années d’arrêt avec la pandémie du Covid 19, elle connaît des difficultés financières. La librairie fait donc appel aux dons !

La grande idée à perpétuer :

La « Henry Miller Memorial Library » est un centre de ressources culturelles qui existe en tant que galerie, espace de travail, librairie, espace de performance et zone d’inspiration. L’organisation célèbre la vie et les œuvres littéraires de Henry Miller, et sert aussi de centre social pour la communauté de Big Sur.

La « Henry Miller Memorial Library » est non seulement une source d’inspiration, mais aussi une plateforme de soutien artistique solide pour tous les artistes écrivains, poètes, musiciens, artistes plasticiens, etc… qui ont profondément enrichi leur vision du monde et leur sensibilité artistique en entrant dans l’univers de Henry Miller. Du reste, Patti Smith avait déjà dirigé une collecte de fonds pour la bibliothèque en 2004. Elle dira : « Aider la bibliothèque, c’est aider la conscience et l’héritage d’Henry Miller. L’endroit est symbolique de son esprit, de sa vie et de son énergie. »

Aujourd’hui la librairie a besoin de tous ses donateurs afin de pérenniser l’œuvre entreprise en espérant la prolonger pour longtemps.

Pour une visite plus approfondie, à la découverte de la vie et des œuvres de l’écrivain dans une ambiance magnifique de présentation des plus originales :

LA BIBLIOTHÈQUE HENRY MILLER

48603 Highway One – Big Sur, CA 93920

Téléphone : 831-667-2574

www.henrymiller.org

Direction : Magnus Toren

Henry Miller est né le 26 décembre 1891 à New York et mort le 7 juin 1980 à Pacific Palisades (Californie).

