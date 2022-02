Liliane Kerjan : disparition d’une française américanophile, une femme du monde et une femme de lettres

On aurait pu penser que Liliane Kerjan, née le 13 février 1940 à Lorient, était infatigable tant ses activités étaient nombreuses et passionnelles ; son parcours est étonnant, brillant, comme on peut le rappeler :

– Agrégée d’anglais

– Docteur es Lettres

– Licenciée en Droit

– Professeurs des Universités de Rennes 2 (1979 – 1988) et en parallèle à la Yale

Law School de San

Diego (1982)

– Présidente de l’Association française d’études américaines (1988 – 2000)

– Recteur de l’Académie de Limoges (2000 – 2005)

– Présidente de l’Institut Franco-Américain de Rennes (2007 – 2020)

– Chroniqueuse de « La Quinzaine » et de « En attendant Nadeau »

– Officier de la Légion d’honneur et de l’ordre du Mérite, commandeur des

Palmes Académiques.

Elle nous a quittés l’été dernier, alors qu’elle avait tant de projets en tête. Nous en avions d’ailleurs un en commun, celui de réaliser une exposition « John Steinbeck » au sein même de la galerie de l’Institut Franco-Américain, mais quand le cours de la vie vient perturber l’élan (Covid), nous avons été obligées de nous résigner, et elle en était très affectée. Nous devions également travailler sur une prochaine biographie dédiée à l’écrivain.

Lui rendre hommage, alors qu’elle aurait eu 82 ans, le 13 février prochain, est plus que légitime, femme à l’intelligence du cœur, elle a toujours été à l’écoute de toutes les propositions ou idées que chacun pouvait lui proposer.

Liliane KERJAN, était une grande spécialiste de la littérature américaine, elle aura écrit de nombreuses biographies de grandes figures ayant marqué l’histoire de l’Amérique :

– Tennesse Wiliams, Gallimard, « Folio biographies », 2010

– Ce que je sais d’Arthur Miller, François Bourin, 2012

– Fitzgerald, Le désanchanté, Albin Michel, 2013

– Georges Washington, Gallimard, « Folio biographies », 2015

– Truman Capote, Gallimard, « Folio biographies », 2016

Et le dernier ouvrage Ils ont fait un rêve, (Albin Michel 2020) avec les biographies de : Richard Wright, Ralph Ellison et James Badwin, 3 grands écrivains contre le racisme, ainsi la boucle était bouclée, grande adepte de la Liberté, cette femme du Monde et femme de Lettres, aura accomplie son devoir, le livre existe, il est pérenne, même si sa promotion n’a pas eu le temps d’être vraiment faite, puisqu’elle s’est arrêtée avec elle.

Son souvenir reste tout simplement magnifique ! Et comme moi elle chérissait l’Amérique.

Isaline Rémy