C’est parti pour Nora District le futur « Wynwood de West Palm Beach »

Les travaux débutent en mai au NORA District de West Palm Beach, promis à devenir “le nouveau Wynwood”. Il s’agit d’un quartier d’entrepôts autour de NOrth RAilroad avenue (d’où les initiales « NORA ») jusqu’alors ignoré, mais pas sans intérêt puisque la Ville vient d’interdire les destructions (pas les constructions) et que la société NDT a acquis 75 propriétés avant de débuter cette revitalisation. NORA est au nord (et très proche) du centre ville, jouxtant Dixie Highway.

Le quartier est composé de 8 rues nord-sud sur 3 rues est-ouest A ce qu’on a pu voir sur place, ll y a surtout des entrepôts côté ouest de North Railroad Ave et le reste du quartier est sympathique mais très résidentiel (on ne voit pas trop ce qu’ils pourraient y faire). De l’autre côté de la rue, côté est, en vis à vis des entrepôts, il n’y a pas de constructions. C’est donc là qu’il devrait y avoir de nouveaux bâtiments, commerces et espaces verts, avec une première phase terminée à la fin de l’année 2023. Même s’il y a un état d’esprit similaire à Wynwood et que le projet semble sympathique et utile pour WPB, il s’agit donc surtout d’une rue, et il faut donc relativiser : c’est l’équivalent de 0,5% de Wynwood !

En tout cas la valeur immobilière du nord de WPB (jusqu’alors un peu sinistré) s’en trouve d’ores et déjà changée.

A quelques minutes plus au nord, le quartier de Northwood a déjà connu une transformation spectaculaire par le passé.

Nos photos prises cette semaine à NORA District :

