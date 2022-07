Miami : Raphaël Trapp nommé consul général de France

Il prendra ses fonctions durant l’été (les consuls arrivent généralement à la fin du mois d’août (1) : Raphaël Trapp a été nommé consul général de France à Miami ; ça a été publié au Journal Officiel du 29 juillet 2022.

Les consuls sont nommés pour trois ans, mais la mission du précédent consul général, Laurent Gallissot, avait été interrompue début janvier. Il avait été remplacé en urgence par Vincent Floreani qui s’était dès lors montré très actif, à la manœuvre notamment pour l’organisation des élections.

Qui est le nouveau consul

Raphael Trapp est actuellement le représentant permanent adjoint de la France aux Nations Unies et d’autres organisations internationales, en poste à Vienne (Autriche), depuis août 2019. Il a 45 ans, est marié, et il a entre autres un DEA en droit public des affaires économiques. Il est entré au ministère des Affaires Etrangères en 2003 après être passé à l’Institut Régional d’Administration de Nantes.

« J’ai été en charge de la préparation et du suivi d’une partie du budget du ministère jusqu’en 2006.

A cette date et pendant trois ans, j’ai travaillé à la direction des Nations Unies sur les droits de l’Homme où j’étais notamment en charge de la lutte contre toutes les formes de discrimination et de la situation des droits de l’Homme en Iran et plus largement en Afrique du Nord, au Proche et au Moyen Orient.

Puis j’ai été nommé conseiller juridique à la représentation permanente de la France auprès de l’ONU à Genève entre 2009 et 2012 pour suivre les activités du Conseil des droits de l’Homme de l’ONU. J’ai notamment participé à la mise en place de la commission d’enquête sur les violations des droits de l’Homme en Syrie pendant les printemps arabes, travaillé sur l’abolition de la peine de mort, la promotion et la protection de la liberté d’expression, la lutte contre les détentions arbitraires et les disparitions forcées.

Entre 2012 et 2014, j’ai été premier secrétaire à l’ambassade de France à Rabat où je faisais notamment le lien avec la société civile marocaine.

Entre 2015 et 2019, j’ai été nommé chargé de mission au Secrétariat général du ministère, d’abord pour suivre les questions de gestion et les affaires consulaires puis, la dernière année, pour encadrer l’équipe des chargés de mission du Secretaire général et pour accompagner ce dernier pour les dialogues politiques bilatéraux. »

-1 – En même temps que les ouragans !