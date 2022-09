Deux expositions à voir au Bass Museum de Miami Beach

Il y a entre autres en ce moment deux expositions intéressantes en cours au Bass Museum de Miami Beach :

Jusqu’au 23 octobre 2022 :

Absence Revealed, par María Martínez-Cañas

Ces nouvelles œuvres de María Martínez-Cañas (née à Cuba en 1960) sont nées de deux événements personnels différents dans la vie de l’artiste : la perte de sa mère et la découverte fortuite lors de travaux de rénovation dans sa maison du papier peint original des années 1920. Les œuvres mettent en lumière les processus physiques et émotionnels de l’excavation : l’acte de révéler et de découvrir, ainsi que l’apparition de la douleur, de la perte et de l’absence. Martínez-Cañas a créé ces œuvres en rassemblant des éléments de ses archives personnelles d’objets trouvés, s’engageant activement dans les idées de mémoire et de perte. Utilisant des matériaux que la mère de l’artiste avait pris à Cuba lors de son exil vers Miami en 1960, les œuvres réarrangent des histoires personnelles, compliquant souvent sa compréhension de son histoire personnelle.

Absence Revealed, par María Martínez-Cañas

Jusqu’au 16 avril 2023 :

Phraseology

Une expo qui explore le langage dans l’art moderne et contemporain, avec des œuvres provenant de la collection du Bass. Les artistes y fusionnent forme et idée en créant des œuvres contenant du texte, des phrases familières et de la poésie.

Plaçant le texte au centre de leur pratique artistique, les artistes utilisent les jeux de mots, le militantisme politique, la subversion de la publicité ou l’appropriation de la forme pour révéler, amplifier et questionner les histoires et les enjeux contemporains.

Un seul exemple (mais assez explicite), cette pile de papier reproduisant en grand nombre et en géant le ticket de caisse d’un supermarché Walmart d’El Paso (Texas) pour la vente d’une boîte de munitions qui servira à un massacre. Vous pourrez prendre une feuille sur la pile et l’emmener avec vous…

Exposition Phraseology au Bass Museum of Art de Miami Beach

