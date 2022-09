Les spectacles, fêtes et expositions à Miami (et sud Floride) en Octobre 2022

Un concert de jazz à Miami Beach ? Une comédie musicale à Fort Lauderdale ? Des concours de jet ski à Key West ? Voici un calendrier des sorties, loisirs et expositions à Miami et dans le sud de la Floride pour ce mois d’Octobre 2022

Chaque dimanche :

Ocean Drive Promenade Music Series

Il y a des concerts de jazz gratuits en plein air à Lummus Park (Ocean Drive) en face de l’hôtel Betsy à partir de 19h. C’est généralement de bon qualité !

LUMMUS PARK

Between 14th Street and 14th Place – Miami Beach, FL 33139

www.oceandrivearts.com

Jusqu’au 19 février :

Envisager le mal : « Les dessins nazis » de Mauricio Lasansky

Fils d’immigrants juifs en Argentine, Mauricio Lasansky (1914-2012) s’est forgé une carrière florissante d’artiste aux États-Unis, créant des œuvres qui exploraient souvent les thèmes de la guerre et de la violence. En 1961, coïncidant avec le procès télévisé du criminel de guerre nazi Adolf Eichmann, il entame une série de dessins monumentaux pour rappeler l’Holocauste. Cette exposition, organisée par le Minneapolis Institute of Art, est la première présentation complète depuis une génération de cet ensemble d’œuvres.

The Baker Museum

5833 Pelican Bay Blvd. – Naples, FL 34108

www.artisnaples.org/baker- museum/exhibitions/2022-23/ mauricio-lasansky

Le 1er octobre :

Great Naples Duck Race

10000 canards en plastique jaune (avec lunettes de soleil) font la course. Vous pouvez jouer sans même être sur place (il y a un prix à gagner pour les trois premiers). Sinon c’est à 14h au :

Sun-N-Fun Lagoon

15000 LIvingston Road – Naples, FL 34109

www.duckrace.com/ naples

Le 1er octobre :

Blue’s Clues & You

Spectacle pour enfants au :

BROWARD CENTER

201 SW FIFTH AVE. – FORT LAUDERDALE, FL 33312

www.browardcenter.org/ events/detail/blues-clues-2022

Le 1er octobre :

Tournée d’adieux de Milton Nascimento

Le chanteur brésilien vient sur la scène du :

BROWARD CENTER

201 SW FIFTH AVE. – FORT LAUDERDALE, FL 33312

www.browardcenter.org/ events/detail/milton- nascimento

Jusqu’au 2 octobre :

Giller & Giller: An Adventure in Architecture

Rétrospective de l’œuvre de Norman Giller qui fut l’un des fondateurs de l’architecture Miami Modern (MiMo). Giller a utilisé de nouveaux matériaux et technologies pour concrétiser ses idées dans une Floride en plein essor après la Seconde Guerre mondiale. Deux de ses projets, The Carillon Hotel et The Diplomat Hotel sont des symboles emblématiques du faste et du glamour qui ont transformé Miami en un terrain de jeu urbain.

JEWISH MUSEUM OF FLORIDAFIU

301 Washington Ave. – Miami Beach, FL 33139

www.jmof.fiu.edu/ exhibitions-events/ exhibitions/giller-giller-an- adventure-in-architecture/ index.html

Le 2 octobre :

Film Screening: Ocean to Everglades

Une soirée pour s’inspirer et s’infortmer sur l’importance de la relation entre l’océan et l’écotustème des Everglades, trace à des films projetés gratuitement à 18h au :

DEERING ESTATE

16701 SW 72nd Avenue – Palmetto Bay, FL 33157

www.deeringestate.org/ event/film-screening/

Le 2 octobre :

ZunZun Children’s Theater

La série Arts in the Parks de la ville de Miami Beach lance sa saison ce jour-là au Bandshell avec une représentation gratuite de « Insectos y Bicharracos » du ZunZun Children’s Theatre. Rassemblez les enfants pour cette amusante pièce de théâtre pour enfants, suivant la disparition mystérieuse d’une délicieuse tarte, et une fête pleine de musiciens et d’insectes costumés colorés ! C’est gratuit :

RHYTHM FOUNDATION

NORTH BEACH BANDSHELL

7275 Collins Avenue – Miami Beach, FL 33141

www. northbeachbandshell.com/#/ events?event_id=46680

Le 6 octobre :

Live on the Plaza: Los Wizzards

Basé à Miami, en Floride, Los Wizzards est une incarnation de ce que la ville à de meilleur : un creuset qui mélange un éventail savoureux de cultures tout en honorant sa « maison » américaine. Les sept musiciens au son coloré et de cultures diverses avec des éléments de funk, rock, pop, jazz, reggae, hip-hop et salsa.

ARSHT CENTER

1300 Biscayne Blvd. – Miami, FL 33132

www.arshtcenter.org/ tickets/2022-2023/live-on-the- plaza/los-wizzards/

Du 7 au 9 octobre :

Redland International Orchid Show

De 10h à 17h immergez vous dans un monde d’orchidées au :

FRUIT SPICE PARK

24801 SW 187th Ave. – Miami, FL 33031

www.redlandfruitandspice. com/event/redland- international-orchid-festival- 2/

Le 8 octobre :

Bacon & BBQ Classic

C’est un endroit un peu bizarre pour humer la fumée des grillades, mais en tout cas ça semble sympa :

FAIRCHILD TROPICAL BOTANIC GARDEN

10901 Old Cutler Road – Coral Gables, FL 33156

www.fairchildgarden.org/ events/bacon-bbq-classic/

Les 8 et 9 octobre :

Miami Carnival Parade and Concert

Trente-huitième année de Miami Carnival, une célébration de la culture populaire des caraïbes, avec groupes, cuisine, et une parade (le 9 à 11h) :

MIAMIDADE COUNTY FAIR EXPOSITION INC

10901 SW 24th St.- Miami, FL 33165

www.miamicarnival.org

Le 8 octobre :

Learn to Love Creepy Crawlies with Dr. Cliff Martin

Chaque second samedi il y a un séminaire gratuit (il faut s’inscrire) sur le thème de la nature (cette fois c’est sur les insectes) au :

MIAMI BEACH BOTANICAL GARDEN

2000 Convention Center Drive – Miami Beach, FL 33139

www.mbgarden.org/ event/second-saturday-seminar- learn-to-love-creepy-crawlies- with-dr-cliff-martin/

Les 8 et 9 octobre :

Free Gospel Sundays

C’est gratuit et ces concerts seront dans deux endroits différents :

– Le 8 octobre à 17h avec Florida Fellowship Super Choir au : Miami Gardens City Hall 18605 NW 27th Ave Miami Gardens

– Le 9 octobre à 17h avec Jekalyn Carr (photo) au : ARSHT CENTER, 1300 Biscayne Blvd. – Miami, FL 33132

Le 9 octobre :

Gospel Jam Sessions avec Pastor Marc Cooper

Pastor Marc Cooper sur son orgue Hammond B3, avec ses amis : Miami Mass Choir, Danielle Davis & Revolution, J-White, Gia Wyre et autres. C’est 10$, à 18h au :

RHYTHM FOUNDATION

NORTH BEACH BANDSHELL

7275 Collins Avenue – Miami Beach, FL 33141

www. northbeachbandshell.com/#/ events?event_id=58363

Le 8 octobre :

Benise Spanish Nights

Le guitariste espagnole Benise revient ave musiciens et danseurs pour une soirée de Flamenco, Salsa cubaine et brésilienne…

MIAMIDADE COUNTY AUDITORIUM

2901 W. Flagler St. – Miami, FL 33135

www. miamidadecountyauditorium.org/ event/benise-spanish-nights- 2022/

Le 8 octobre :

Lucy Dacus

La chanteuse sera à 20h30 sur la scène du :

NORTH BEACH BANDSHELL

7275 Collins Avenue – Miami Beach, FL 33141

www. northbeachbandshell.com/#/ events?event_id=54829

Du 8 octobre au 12 février :

A Personal View on High Fashion & Street Style

250 photos provenant du collectionneur suisse Nicola Erni, datant des années 1930 à nos jours.

Norton Museum of Art

1450 S. Dixie Highway West Palm Beach, FL 33401

www.norton.org/ exhibitions/a-personal-view- on-high-fashion-street-style- photographs-from-the-nicola- erni-collection-1930s-to-now

Le 9 octobre :

Spanish Extravaganza by Florida Chamber Orchestra

Plus de 100 artists sur scène en provenance d’Espagne : 45 voix et mais aussi le Ballet de Sévovie avec 25 danseurs, avec les 30 musiciens du Florida Chamber Orchestra.

MIAMIDADE COUNTY AUDITORIUM

2901 W. Flagler St. – Miami, FL 33135

www. miamidadecountyauditorium.org/ event/spanish-extravaganza-by- florida-chamber-orchestra- with-marlene-urbay/

Du 8 au 9 octobre :

Arts Ballet Theatre of Florida

Des ballets classiques et néo-classiques au programme de cette vingt-cinquième saison au :

Amaturo Theater

581 W Las Olas Blvd, Fort Lauderdale, FL 33312

www.browardcenter.org/ events/detail/abt-2223- program-i

Du 11 au 13 octobre :

World Travel Expo Miami

Tout sur les voyages durant cette grande convention-expo au :

MIAMI AIRPORT CONVENTION CENTER MACC

777 NW 72nd Ave. – Miami, FL 33126

www.worldtravelexpo.org

Du 11 au 30 octobre :

Six The Musical

Girl Power (!) avec une réimagination des femmes de Henry VIII en tant que pop stars !

– Du 11 au 23 octobre à Ft Lauderdale (Au Rene Theater)

– Du 25 au 30 octobre à Miami (Arsht Center)

www.sixonbroadway.com/ north-american-tours

Du 13 au 15 octobre :

Legends of Music Row Music Festival

Avec sur scène l’incroyable Jamey Johnson, Dean Dillon, George Strait et bien d’autres…

COFFEE BUTLER AMPHITHEATER

35 E. Quay Road, Key West, Florida 33040

www.legendsofmusicrow. com

Du 13 au 21 octobre :

Mlima’s Tale

Pour la première fois en Floride, la fable qui a gagné deux Pulitzer et qui raconte l’histoire d’un magnifique éléphant d’Afrique piégé par le marché international souterrain de l’ivoire. Mlima nous emmène dans un voyage à travers la mémoire, la peur, la tradition et la pénombre entre envie et besoin.

ARSHT CENTER

1300 Biscayne Blvd. – Miami, FL 33132

www.arshtcenter.org/ tickets/2022-2023/theater-up- close/mlimas-tale/

Du 13 oct au 9 avril :

Magic Mike Live: The Tour

Début de la tournée à Miami pour ce spectacle de strip-tease / danse pour femmes…

MIAMI MARINE STADIUM

3501 Rickenbacker Causeway – Miami , FL 33149

www.mmltour.com

Les 13 et 14 octobre :

Delirium by Neher Jaqueline Briceño

La dernière pièce de l’écrivain / réalisateur Neher Jaqueline Briceño au Miami-Dade County Auditorium revisite l’intrigue de « Pabellón psiquiátrico 305 » de Briceño où les patients concourent devant une commission culturelle qui leur permet de présenter leur spectacle hors de l’hôpital dans le cadre de leur thérapie. Dans la pièce, les patients perdent le contrôle d’eux mêmes alors qu’ils donnent vie aux personnages mythiques de « Molière ». La folie devient une démonstration hilarante d’histrionique et d’aliénation avec 13 personnages piégés en cure de désintoxication. Les personnages apparaissent comme des créatures vulnérables et imparfaites, avec une forte dose d’humour et d’innocence.

MIAMIDADE COUNTY AUDITORIUM

2901 W. Flagler St. – Miami, FL 33135

www. miamidadecountyauditorium.org/ event/conecta-miami-arts- present-delirium-by-neher- jaqueline-briceno/all/

Du 14 au 16 octobre :

Salsa Festival Weekend

Entrez en contact avec un danseur de salsa lors du week-end inaugural du festival de salsa, avec des ateliers de danse, de musique live et un concours de salsa.

INTERCONTINENTAL MIAMI

100 Chopin Plaza – Miami, FL 33131

www.eventbrite.com/e/ salsa-fest-weekend-tickets- 407556641887?aff= ebdssbdestsearch

Le 14 octobre :

The Testament of Dr. Mabuse

Le dernier film de Fritz Lang avant qu’il ne fuie le régime nazi est un thriller bizarre et une histoire policière qui plonge dans les fissures de la culture allemande à l’aube du Troisième Reich. Le film expose les forces sinistres qui menacent la société allemande. Projection en allemand avec sous-titres anglais à 18h30 au :

THE WOLFSONIANFIU

1001 Washington Ave. – Miami Beach, FL 33139

www.wolfsonian.org/whats- on/events/2022/10/the- testament-of-dr.-mabuse.html

Le 14 octobre :

Whitney

Le duo de Chicaho vient jouer live à 20h au :

NORTH BEACH BANDSHELL

7275 Collins Avenue

Miami Beach, FL 33141

www. northbeachbandshell.com/ events#/events?event_id=57502

Du 15 au 23 octobre :

Miami International Auto Show

Depuis sa création en 1971 ce show s’est imposé comme l’un des tout premiers en Amérique !

MIAMI BEACH CONVENTION CENTER

1901 Convention Center Drive – Miami Beach, FL 33139

www.miamiautoshows.com

Les 15 et 16 octobre

Redlands GrowFest

Si vous ne connaissez pas les Redlands de Miami, c’est le bon moment pour combler votre lacune ! Comme chaque année cette fête célébrera les plantations locales de plantes, de fruits avec musique live et cuisine à déguster !

FRUIT SPICE PARK

24801 SW 187th Ave. – Homestead, FL 33031

www.redlandfruitandspice. com/event/growfest-2/

Le 15 octobre :

Water Lantern Festival

Vivez la magie de milliers de lanternes se reflétant sur l’eau ! Il y aura des stands de cuisine, des jeux, des activités, des vendeurs, de la musique et des milliers de lanternes ornées de lettres d’amour, d’espoir et de rêves. Alors que le soleil commence à se coucher sur le ciel du soir, les lanternes sont lancées sur l’eau et les participants allument illuminent ensemble l’eau. Regardez votre lanterne unique dériver dans en rejoignant les autres !

TROPICAL PARK

7900 SW Bird Road – Miami, FL 33155

www. waterlanternfestival.com/ miami.php

Le 15 octobre :

Italian HIT Week avec Cosmo et Diodato

Evénement gratuit sur inscription afin de célébrer l’Italie, avec deux artistes : le chanteur Diodato et le compositeur Cosmo.

NORTH BEACH BANDSHELL

7275 Collins Avenue – Miami Beach, FL 33141

www. northbeachbandshell.com/#/ events?event_id=50909

Le 16 octobre :

Live on the Plaza: Brandon Goldberg Trio

Profitez d’une soirée de jazz avec le pianiste et compositeur Brandon Goldberg lors de la série de concerts en plein air Live on the Plaza au

ARSHT CENTER

1300 Biscayne Blvd. – Miami, FL 33132

www.arshtcenter.org/ tickets/2022-2023/live-on-the- plaza/brandon-goldberg-trio/

Le 20 octobre :

Sip & Stroll: London Night

Soirée londonienne à partir de 17h30 avec musique live, food trucks etc… au :

FAIRCHILD TROPICAL BOTANIC GARDEN

10901 Old Cutler Road – Coral Gables, FL 33156

www.fairchildgarden.org/ eventon/sip-stroll-october20/

Les 21 et 23 octobre :

Miami City Ballet: Romeo & Juliet

Découvrez le classique intemporel et déchirant « Roméo et Juliette » de Sergei Prokofiev, interprété par le Miami City Ballet (MCB) durant trois jours, chorégraphié par John Cranko.

Arsht Center

1300 Biscayne Blvd. – Miami, FL 33132

www.arshtcenter.org/ tickets/2022-2023/miami-city- ballet/miami-city-ballet- romeo-and-juliet/#tickets

Du 21 oct au 6 nov :

Hay Maze Miami

Voici une bonne initiative : un labyrinthe de foin avec de nombreuses opportunités de photos comprenant un mur de citrouilles, des épouvantails, des meules de foin et des tournesols. Il y aura également des friandises et des boissons sur le thème de l’automne, telles que des pains à la citrouille, des tartes à la citrouille, des bières à la citrouille et plus encore ! Dégustez des bières locales, des bières de saison et des spiritueux sélectionnés et servies dans un café en plein air.

BAYFRONT PARK

301 N. Biscayne Blvd. – Miami, FL 33132

www.eventbrite.com/e/ hay-maze-miami-tickets- 165430987537

Le 21 octobre :

Daniel Del Pino Piano Recital

Danses, chansons et rythmes d’Andalousie avec une performance solo du pianiste espagnol à 20h au :

MIAMIDADE COUNTY AUDITORIUM

2901 W. Flagler St. – Miami, FL 33135

www. miamidadecountyauditorium.org/ event/daniel-del-pino-piano- recital-by-centro-cultural- espanol-miami/

Les 22 et 23 octobre :

NASCAR Dixie Vodka 400 Weekend

Si vous aimez les bolides : rendez-vous au :

Homestead-Miami Speedway

1 Speedway Blvd. – Homestead, FL 33035

www. homesteadmiamispeedway.com

Le 23 octobre :

Southern Soul Music Festival

Un parter d’artistes soul : Tucka, Sir Charles Jones, Pokey Bear, Nellie « Tiger Travis, Ronnie Bell, Theodis Eally, King George et Fat Daddy, à partir de 16h au :

JAMES L KNIGHT CENTER

400 SE 2nd Ave. – Miami, FL 33131

www.jlkc.com/event/ southern-soul-musical- festival/

Le 23 octobre :

Gorillaz

Le groupe britannique virtuel arrive sur la scène de la :

FTX ARENA THE MIAMI HEAT

AmericanAirlines Arena

601 Biscayne Blvd. – Miami, FL 33132

www.ftxarena.com/ events/detail/gorillaz

Du 27 au 30 Octobre :

Pro Watercross World Championships

Le Pro Watercross Tour est le circuit national vedette pour les courses de motomarines. Le Tour rassemble les meilleurs athlètes professionnels et amateurs du sport, sur les plus belles plages et sites des États-Unis !

4284 Avalon Dr. – Naples, FL 34112

www.prowatercross.org/

Du 27 au 30 octobre :

Naples International Film Festival

Une soixantaine de films au programme, et comme chaque année ça va se passer à :

Artis-Naples

5833 Pelican Bay Blvd. – Naples, FL 34108

www.artisnaples.org

Du 28 octobre au 16 avril

Plotting Power: Maps and the Modern Age

Les cartes font le monde, et elles sont le miroir des peurs et des rêves. Elles dressent les limites entre « nous » et « les autres ». La collection du WOlfsonian montre leur instrumentalisation entre les années 1850 et 1950, siècle où débuta le tourisme de masse.

The Wolfsonian–FIU @ 1001 Washington Avenue

www.wolfsonian.org/whats- on/exhibitions+installations/ 2022/10/plotting-power.html

Du 28 octobre au 5 mars :

Turn the Beat Around

Rumba et congas. Mambo et le cha-cha-chá. Faisant écho à la popularité du jazz de la Nouvelle-Orléans dans les cabarets latins, les rythmes afro-cubains ont résonné dans les boîtes de nuit et les salles de danse aux États-Unis entre les années 1930 et 1960, transformant à jamais la musique américaine. Turn the Beat Around rejoue cet échange artistique, illustrant comment les musiciens des deux nations ont produit un nouveau son en s’inspirant de leurs voisins. Présentant des affiches, des couvertures de disques et de partitions, des extraits de films et de l’audio de l’époque, l’exposition retracera l’explosion de la créativité collaborative entraînée par les comédies musicales hollywoodiennes, les studios de danse américains et les artistes cubains, donnant vie à la fusion musicale trouvée entre les cultures.

The Wolfsonian–FIU @ 1001 Washington Avenue

www.wolfsonian.org/whats- on/exhibitions+installations/

