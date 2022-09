Octoberfest 2022 à Miami et en Floride : vous reprendrez bien une bière ?

Voici toutes les « oktoberfest » organisées en 2022 en Floride, que ce soit dans la région de Miami ou en Floride centrale ! Les Etats-Unis fêtent toujours dignement la culture allemande par de grandes octoberfests, et en Floride, même si l’automne n’existe pas vraiment, la bière coule tout de même à flots comme à Munich !

Photo ci-dessus : la Grovetoberfest de Coconut Grove

Oktoberfest de Lake Worth

Près de 40 000 visiteurs chaque année pour déguster bières et cuisines germaniques. Elle se déroulera les 7, 8, 9, 14 et 15 octobre, sur Lantana Road.

www.americangermanclub.org/oktoberfest/

OktoberFest d’Orlando

Les 1er et 22 octobre, organisé par la German American Society of Central Florida.

381 Orange Ln, Casselberry, FL 32707

www.orlandogermanclub.com/our-fests/

Oktoberfest Tampa

Du 7 au 9 octobre au Curtis Hixon Waterfront Park.

www.oktoberfesttampa.com

Vidéo ici :

Upper Tampa Bay Oktoberfest

Du 21 au 23 octobre à Oldsmar.

www.uppertb.chambermaster.com/events/details/2022-upper-tampa-bay-oktoberfest-13399

Sarasota Celtic Music Festival

Du 14 au 16 octobre : une « celtoberfest » en musique qui se déroule à Bradenton.

www.celtoberfest.org

Daytona Beach Biketoberfest

A Daytona, tout est mécanique, y compris la bière ! C’est la 30ème édition de la Biketoberfest, et elle se déroule du 13 au 16 octobre, avec des courses de moto et des fêtes un peu partout à Daytona.

www.daytonabeach.com/biketoberfest/

GrovetoberFest de Miami

C’est le 5 novembre de 14h à 19h dans le quartier de Coconut Grove, et c’est l’une des plus grandes de Floride.

www.grovetoberfest.com

Groctoberfest à Coconut Grove Miami

Oktoberfest Miami

Organisée par le GermanAmerican Social Club (qui existe depuis 1949), c’est sûrement la plus authentique et en tout cas la préférée des Miamiens, car vous y verrez de vrais Allemands ! Cette année ce sera la soixante-cinquième édition, et elle se déroulera du 14 au 16 et du 21 au 23 octobre. 11919 SW 56th St, Miami, FL 33175

www.oktoberfest.miami

