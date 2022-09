Les Festivals à Miami et en Floride en octobre 2022

Jazz à Clearwater, Carnaval à Miami, films à Fort Lauderdale ou Orlando, Lanternes à Sarasota et à Miami… voici la liste des festivals en Floride durant le mois d’octobre 2022… et ils sont nombreux !

Pour les autres catégories de spectacles (concerts, cinéma), « agenda » : tout y est !

Voir aussi en octobre nos articles spécifiques sur ces événements majeurs :

– Oktoberfest en Floride

– Lancement de la saison du Stone Crab

– Boat Show de Fort Lauderdale

– Deux expos à voir en octobre au Bass Museum de Miami Beach

– Halloween 2022 en Floride

– FantasyFest de Key West

– Wicked Manors de Wilton Manors

– Du 30 septembre au 2 octobre à Panama City Beach : Sandjam Music Festival. Festival de musique. www.sandjamfest.com

– Du 30 septembre au 2 octobre à Mount Dora : Mount Dora Bicycle Festival (l’occasion de découvrir cette belle ville). www.mountdorabicyclefestival.com

– Le 1er octobre à Miami : Miami Underground Film Festival (MUFF). Collection éclectique de courts métrages, de clips musicaux, d’animations. Cérémonie des Circle-Jerk Awards. www.filmfreeway.com

– Du 1er au 9 octobre à Miami : Miami Carnival. Festival qui reflète et célèbre l’esprit du carnaval avec défilés en costumes, spectacles, concerts, concours de costumes et stands gastronomiques. www.miamicarnival.org

– Du 7 au 9 octobre à Panama City Beach : The Pirates of the High Seas & Renaissance Fest. www.visitpanamacitybeach.com

– Du 7 au 9 octobre à Destin : Destin Seafood festival. www.destinseafoodfest.com

– Du 7 au 16 octobre à Tampa-St Pete : International Gay and Lesbian Film Festival. Festival qui célèbre les œuvres cinématographiques des réalisateurs, scénaristes et acteurs LGBT (courts et longs métrages). www.tiglff.com

– Le 8 octobre à Pensacola : Pensacola Dragon Boat Festival. www.pensacoladragonboatfestival.com

– Les 8 et 9 octobre à Fort Lauderdale : Annual Brazilian Festival Florida. Festival de musique brésilienne. www.brazilianfestival.org

– Les 8 et 9 octobre à St. Petersburg : St. Pete Pier Fall Festival. www.stpetepier.org

– Les 8 et 9 octobre à Flagler Beach : Creekside Music & Arts Festival. www.visitflagler.com

– Les 8 et 9 octobre à Winter Park : Autumn Art Festival. winterpark.org/autumn-art-festival

– Du 13 au 16 octobre à Live Oak : Suwannee Roots Revival. www.suwanneerootsrevival.com

– Du 13 au 23 octobre à Fort Lauderdale : Out Shine Film Festival. Festival du film LGBT. www.mifofilm.com

– Les 14 au 15 octobre à Pensacola : Taste of the Beach. www.pensacolabeachchamber.com

– Du 14 au 16 octobre à Clearwater : Jazz Holiday. Festival de musique avec de nombreux concerts. Cette année à l’affiche : Trombone Shorty, Charlie Wilson, Gov’tMule… www.clearwaterjazz.com

– Du 14 au 16 octobre à Orlando : Freak show Horror Film Festival. Festival du film d’horreur qui présente un large éventail de films d’horreur indépendants du monde entier. www.freakshowfilmfest.com

– Le 15 octobre à Orlando : Come Out With Pride. Gay Pride de la communauté LGBT. www.comeoutwithpride.com

– Le 15 octobre à Deerfield Beach : Deerfield Beach Fall Festival. Festival d’automne. www.deerfield-beach.com

– Le 15 octobre à Orlando : Asian Cultural Expo. Festival qui honore la culture asiatique à travers des expositions, des spectacles, des food truck, de l’artisanat. Il se tient conjointement avec le festival international des bateaux-dragons. www.asianculturalexpo.org

– Le 15 octobre à Anna Maria Island : Bayfest. Festival de rue avec musique live, stands de restauration locale, art et artisanat, exposition de voitures. www.annamariaislandchamber.org

– Le 15 octobre à Miami : Miami Water Lantern Festival. Festival des lanternes. www.waterlanternfestival.com

– Les 15 et 16 octobre à Homestead. Redland Growfest. Festival des fruits. www.redlandfruitandspice.com

– Les 15 et 16 octobre à Cedar Key : Cedar Key Seafood Festival. Festival de fruits de mer (début de la saison des crabes), mais avec aussi divertissements, objets d’art et d’artisanat. www.floridarambler.com

– Du 15 au 18 octobre à Key Largo : Key Largo Original Music Festival. Festival de musique country, folk, pop, rock et blues, avec auteurs-compositeurs-interprètes de Nashville, de Géorgie, de Louisiane, du Texas et de Floride. www.keylargooriginalmusicfest.com

– Le 16 octobre à North Miami Beach. Love-In Music Festival. Festival de musique des années 60, 70 et 80. www.miamionthecheap.com

– Le 19 octobre à Miami Beach. Latin Beat Festival. Festival de musique latino avec tubes emblématiques du rock argentin. www.miamiandbeaches.com

– Du 19 au 22 octobre à Miami Beach : South Beach Seafood Festival. Festival autour des produits de la mer. Il s’étend sur quatre pâtés de maisons et accueille plus de 15 000 fruits de mer (le crabe est à l’honneur !), sur des stands et dans les restaurants de South Beach. www.sobeseafoodfest.com

– Du 19 au 23 octobre à Panama City Beach : Thunder Beach Autumn Rally. Rallye motos près de la plage avec musique et stands de restauration. www.thunderbeachproductions.com

– Du 20 au 22 octobre à St. Augustine : St. Augustine Greek Fest. Festival de cuisine grecque. www.staugustinegreekfestival.com

– Les 21 au 22 octobre à Miami : III Points Music Festival. Festival de musique qui mêle art visuel, cinéma, gastronomie et style de vie dans le quartier artistique de Wynwood. www.iiipoints.com

– Les 21 au 22 octobre à Key West : Goombay Festival. Festival de rue en hommage à l’héritage bahaméen de la ville, avec musique, restauration, artisanat, spectacles live et danses. www.keywesthistoricseaport.com

– Du 21 au 23 octobre à Brooksville : Camping with the Blues Music Festival. Festival de musique blues en live. www.campingwiththeblues.com

– Du 21 au 30 octobre à Key West : Fantasy Fest. Grande parade costumée avec chars et autres événements. www.fantasyfest.com

– Le 22 octobre à Sarasota : Sarasota Water Lantern Festival. Festival des lanternes. www.waterlanternfestival.com

– Les 22 et 23 octobre à Mount Dora. Mount Dora Craft Fair. www.mtdoracraftfair.com

– Du 26 au 30 octobre à Fort Lauderdale : Fort Lauderdale International Boat Show. Marché et salon nautique international en eau. www.flibs.com

– Du 27 au 30 octobre à Naples : Naples International Film Festival – Artis-Naples. Plus d’une soixantaine de films à découvrir pour cette quatorzième édition du festival. www.artisnaples.org/naples-international-film-festival

– Du 27 octobre au 3 novembre à Orlando : Orlando Film Festival. Festival du film qui présente une liste de films indépendants de qualité du monde entier. www.orlandofilmfest.com

– Du 28 au 30 octobre à Naples : Stone Crab Festival. Festival autour du crabe avec dégustations, musique, activités pour les enfants. www.stonecrabfestival.com

– Les 29 et 30 octobre à Lake Wales. Annual Pioneer Days Festival. www.lakewaleshistory.org

– Le 31 octobre à Wilton Manors : Wicked Manors. Halloween version « shocking » ! www.wickedmanors.org

PUBLICITE :