Corentin Jean : la nouveau Français de l’Inter Miami toujours à l’arrêt

Une fin de saison au RC Lens, un mariage début juin (avec Anne : félicitations !) et dès le 29 juin le club de David Beckham l’annonce : ça va vite dans vie de Corentin Jean dont la carrière va se poursuivre sous les palmiers de Miami ! Il a signé jusqu’en 2024 plus deux années supplémentaires en option.

Néanmoins, ses débuts ont été marqué par un problème : si la saison est terminée en France, ce n’est pas le cas en MLS où elle se poursuit au moins jusqu’en octobre (puis éventuellement en phases finales (« playoffs »). Et l’attaquant Français (il joue avant-centre ou ailier) n’a pas eu assez le temps de se préparer et a été victime d’une blessure aux adducteurs. La veille, le 30 juillet, il avait réalisé une passe décisive contre Cincinnati. Il a participé à un match durant quelques minutes en août, mais il n’a pas pu gagner sa place de manière définitive. Il faut espérer qu’il puisse rejouer rapidement, car il est le seul Français du club au maillot rose (sportivement en tout cas, car Higuain est bien né à Brest, mais il a choisi l’Argentine pour sa carrière internationale). Le contrat du champion du monde Blaise Matuidi a pour sa part été interrompu en janvier, après seulement quelques mois à l’Inter Miami.

Félicitations à Corentin Jean ! L’attaquant du #RCLens s’est marié ce vendredi dans le Gard. (Photo Instagram : Jonathan Gradit)https://t.co/d5alrpvcCl pic.twitter.com/9KzNjb5Dg0 — Lensois.com Live (@LensoisComLive) June 11, 2022

Si certains joueurs viennent de France pour réaliser une belle fin de carrière aux Etats-Unis, ce n’est pas le cas de Corentin Jean. Il vient d’avoir 27 ans, et ce natif de Blois fut international chez les jeunes mais il n’a pas eu, ensuite, le succès en club escompté. Ses débuts à Troyes furent flamboyants, mais ses passages ultérieurs à Monaco, Toulouse et Lens le furent un peu moins. Quand il a saisi en juin l’offre de l’Inter Miami, ce n’était donc pas par hasard. Le club se traînait en queue de classement de la MLS depuis ses débuts en 2020. Aux USA la saison commence en fin d’hiver… et en ce mois de mars 2020 ils furent directement privés de public pour cause de pandémie. Pas facile comme débuts. Aujourd’hui, deux ans plus tard, la pause de la première pierre de leur stade de Miami n’a toujours pas été effectuée. En conséquence, ils continuent de jouer dans la ville voisine de Fort Lauderdale. Mais Lauderdale n’est pas moins belle que Miami. Et, si les débuts sont difficiles, personne, pour autant, n’a jamais pensé que David Beckham s’était fait des illusions. Il faut du temps, même en MLS, pour construire une équipe performante. Et, finalement, le public a trouvé ses marques au Drive Pink Stadium de Lauderdale. L’effectif s’est étoffé, et Corentin Jean a mis ses espoirs dans une équipe qui a autant d’ambitions que lui. Depuis le printemps 2022, l’Inter Miami CF progresse vite. Une autre arrivée, celle de l’espagnol Alejandro Pozuelo le 7 juillet, semble doper l’effectif. Les ballons filent vers l’avant où la superstar de l’équipe, l’argentin Gonzalo Higuain, fait parler la poudre, comme au temps de ses glorieuses années au Real Madrid. En attendant que Corentin puisse trouver définitivement sa place à ses côtés. En tout cas l’équipe est vaillante, belle à regarder jouer (on vous encourage à aller les soutenir), et elle terminera la saison en milieu de classement. Si elle arrive à accrocher l’une des sept premières places, elle pourra jouer les play-offs. Sinon, ce sera probablement la dernière année qu’elle ne les jouera pas.

Une passe décisive de « Coco » le 30 juillet face à Cincinnati (à 6’16 ») :

Ainsi, ce que Corentin Jean est venu faire à Miami, c’est terminer de bâtir l’une des meilleurs équipes de MLS, et le future du « soccer » aux Etats-Unis. Il va donc falloir suivre aussi bien son évolution à lui que celle d’une belle équipe.

Les deux derniers matchs de la saison régulière qui se dérouleront à Fort Lauderdale seront très chaud : Orlando vient le 5 octobre, puis ce sera Montréal le 9 !

