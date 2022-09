Alerte tornades sur le sud Floride pour ce mardi

Le sud de la Floride est en « alerte tornade » pour la journée de mardi. Elle devait initialement se terminer à 17h mais elle est prolongée en raison du rapprochement de l’ouragan Ian qui va peut-être passer plus près que prévu du sud de la Floride. Il y a souvent des tornades en marge des ouragans. C’est valable pour tout le sud de la Floride : Keys, Naples, Fort Myers la région Miami-Broward-Palm-Beach, et tout ce qui est entre Naples et Palm-Beach. Il convient donc d’ouvrir l’œil si vous sortez.

Par ailleurs tout le sud-est de la Floride vient de passer en état de « vigilance tempête tropicale » en raison de l’approche de l’ouragan sur la côte ouest, mais qui devrait traverser la Floride. La carte Google de l’alerte tornade est ici

Source : www.weather.gov

Pour voir notre point complet et nos conseils sur l’alerte ouragan Ian, c’est par ici :

PUBLICITE :