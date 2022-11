 Air conditionné en Floride : pour votre pose et entretien de climatiseur contactez Coldsnap USA !

L’air conditionné, c’est ce qu’il y a de plus précieux en Floride : il n’y avait d’ailleurs quasiment pas d’habitants avant que son installation se soit généralisée ! Et, ainsi, il vous est possible de contacter un bon professionnel parlant Français, grace à la société Coldsnap USA. C’est Sébastien Paradis, un chef d’entreprise originaire du Québec, et bien connu en Floride depuis son arrivée en 2007, qui a démarré Coldsnap afin de venir en aide aux Français ou aux Canadiens qui ont besoin d’une pose de climatisation d’un remplacement ou d’une réparation sur les trois comtés du sud (Miami, Broward, Palm Beach). « Je suis general contractor (entrepreneur) et j’ai pu constater à quel point les particuliers comme les entreprises ont souvent à faire face à des problèmes, mais aussi à des agents d’entretien qui ne sont pas toujours très professionnels. C’est comme ça en Floride ! Donc il est possible de nous appeler pour vos travaux d’air conditionné ! »

Coldsnap USA réalise un nettoyage qui peut si besoin être robotique, avec insertion dans les tuyaux afin de régler le problème de manière définitive. Il est donc possible de le contacter si vous êtes un particulier mais aussi une entreprise. Ca peut être pour régler un problème particulier, mais aussi avec un contrat de maintenance qui peut comprendre des visites de routine. Que ce soit une ou deux visites par an, et par exemple juste avant le début de la saison, avant une longue absence, ou bien après le passage d’une tempête, entre autres exemples de moments où ça peut être très utile.

« Souvent les gens n’ont pas conscience à quel point les docks ont besoin d’être d’entretenus. La maintenance, c’est bien, mais c’est aussi important de faire attention à l’hygiène. Avec la chaleur et l’humidité de la Floride, ça crée des moisissures, donc il faut vraiment faire de la prévention, et ne pas attendre que ce soit trop tard. »

Un grand nombre de nos lecteurs sont souvent absents de leur domicile, car retournant pour les vacances ou les affaires au Canada ou en France. Et, par exemple, quand le drain d’air climatisé se bloque alors que vous êtes longtemps absent, le réservoir de rétention peut déborder et entraîner des problèmes en série… C’est le genre de problèmes auxquels Sébastien Paradis doit régulièrement faire face…. Dans tous les cas, un bon entretien vous évitera bien des soucis !

Coldsnap a bien sûr un service d’urgence en français et en anglais car, quand ça casse, souvent la réparation de peut pas attendre (surtout si c’est pendant les fortes chaleurs d’été) !

Sébastien Paradis insiste beaucoup sur l’aspect environnemental de ses installations (quand on veut se refroidir, autant ne pas trop contribuer au réchauffement climatique !) et bien entendu il connaît le souci des francophones pour payer le juste prix des services rendus !

Ainsi, que ce soit pour une maison, un condo ou même un bateau, vous aurez un bon service, une rapidité d’exécution et un tarif optimal avec :

