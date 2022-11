Orlando : Isabelle Tran élue présidente de FABCO, le business council franco-américain

C’est Isabelle Tran qui le 14 novembre a pris la suite de Sylvain Perret (arrivé au terme de son mandat) à la présidence de FABCO, le business council franco-américain d’Orlando et de la Space Coast, très important pour la communauté française locale en Floride Centrale. Un style différent d’avec Sylvain (dont elle était vice-présidente), mais avec une même énergie pour Isabelle !

Pour la présenter en quelques mots, Isabelle Tran est originaire de Paris, elle est analyste financière et après ses études elle a été embauchée par une entreprise à San Francisco. En parallèle, avec son mari elle a une société d’investissement avec laquelle elle a acquis plusieurs restaurants en Californie. La famille est arrivée à Orlando en 2009, où ils viennent d’acquérir un premier restaurant en 2022. « Je suis entrée à FABCO également en 2009, en tant que board member, et pour aider Brigitte Jensen, car je n’était pas tout le temps ici, mais ça va être le cas, donc c’est un bon timing. Sous ma présidence je souhaite renforcer le côté business de FABCO. Nous avons beaucoup de Français et d’entreprises françaises qui sont récemment arrivées en Floride Centrale, même durant la crise de la Covid, et notamment sur la Space Coast, dans le secteur des technologies, donc nous allons pouvoir continuer de nous développer ! »

