La construction a débuté et il va falloir entre 48 et 55 mois nécessaires afin de terminer les 100 étages de la Waldorf Astoria Tower de Miami, qui sera la plus haute de Floride, et première dans son genre « supertower ». Elle rejoindra ainsi aux environs de l’année 2027 les autres gratte-ciels dans le centre de Miami, au N°300 Biscayne Blvd, tout près de la Liberty Tower, symbole de la ville, mais qui va désormais se sentir toute petite !

Elle a été dessinée par l’architecte uruguayen basé au Canada Carlos Ott. Les trois premiers cubes seront occupés par un hôtel de 205 chambres et le reste comprendra 360 résidences. Les appartements sont en vente à partir d’1 million de dollars, mais la vue sur la baie de Biscayne sera évidemment spectaculaire.

