Water Taxi de Fort Lauderdale : la meilleur façon de découvrir « la Venise de l’Amérique »

On vous raconte ici tout ce qu’il y a à savoir sur le célèbre Water Taxi jaune de Fort Lauderdale !

Ceux qui connaissent les rivières de Fort Lauderdale le savent : la ville est faite pour être découverte côté eau plutôt que côté rue. Ses centaines de canaux permettent de voir les plus belles maisons jalonnant de magnifiques rivières, alors que de l’autre côté, bien souvent, il y a moins de choses à contempler. Et puis, ces rivières, il est de toute façon quasi impossible de les voir depuis la rue (à l’exception de la New River). Donc, le bateau est la manière la plus adaptée.

Certes, si vous possédez un bateau de taille moyenne ou petite, vous pourrez vous rendre dans des endroits un peu plus reculé mais, le Water Taxi est tout de même un bon moyen d’avoir un aperçu de ce que Lauderdale offre de mieux. Et puis, si vous voulez tout visiter, ça vous prendra plusieurs mois !

Le Water Taxi de Fort Lauderdale

Les tarifs

Le tarif normal est de 35$ pour la journée, avec usage illimité des bateaux. Il faut aussi savoir qu’il y a des « spéciaux » : coucher de soleil (20$, mais seulement à partir de 17h30), boat show (fin octobre), illuminations de fin d’année.

Les lignes de Water Taxi

Vous pouvez utiliser les trois lignes avec un seul billet : c’est le même prix et elles sont connectées. Le billet est valable toute la journée. Il faut compter trois heures pour faire l’aller-retour complet Lauderdale-Oakland Park (sans Hollywood) et 20mn en plus si vous voulez prendre le Water Trolley dans le centre (plus les temps d’attente des bateaux). Voici les trois lignes :

– 1 – Intracoastal & New River (au moins un bateau toutes les heures)

Ce que tous les touristes font, c’est de naviguer (dans un sens ou dans l’autre) sur la totalité de cette ligne, c’est à dire entre Oakland Park (arrêt N°10) près du restaurant Bokamper, sur la rivière Intracoastal), jusqu’à la Stranahan House (arrêt N°1), le long de la New River dans le centre de Fort Lauderdale. Avant d’arriver là, le Water Taxi descend d’abord jusqu’au pont de la 17e Street (arrêt N°4) au niveau du Hilton). C’est important à savoir car à cet arrêt de la 17th Street vous pouvez changer de bateau pour le Hollywood Express.

– 2 – La ligne « Hollywood Express » (toutes les deux heures)

Elle vous conduit à Hollywood Beach (arrêt N°H1) par la rivière Intracoastal. Pas de visite urbaine le long du trajet, mais surtout de la mangrove.



Le Water Taxi de Fort Lauderdale

– 3 – Le Water Trolley

Il s’agit d’un bateau plus petit qui circule gratuitement entre la Stranahan House (arrêt N°1) et Esplanade Park en 10 minutes (le double pour faire l’aller-retour). Si vous ne connaissez pas, c’est préférable de faire ce trajet à pieds car c’est l’un des plus beaux endroits de Fort Lauderdale, avec de l’ambiance dans les restaurants, les plus vieilles maisons de la ville (etc) et on peut pratiquer le quai en marchant. Mais si vous voulez économiser vos jambes ou vous « payer une croisière gratuite », le Water Trolley fonctionne ainsi toutes les 20 (ou 30) minutes, aux mêmes horaires que le Water Taxi (10h-22h).

Photos du Water Trolley sur la New River de Fort Lauderdale :

Ce qu’on peut voir avec le Water Taxi

Les rivières et les maisons ! Elles sont toutes belles, et la promenade est vraiment magistrale. Il y a donc une partie le long de l’Intracoastal, et une autre sur la New River. Plus on se rapproche de la New River / Las Olas et plus les maisons sont grandes, chères et parfois incroyables, aussi bien dans un style colonial, mauresque, qu’ultra modernes. Sur chaque Water Taxi il y a une personne en charge de raconter l’histoire de la ville et de ses stars, et bien entendu de répondre à vos questions. Qui dit « palace » dans la seule zone tropicale des Etats-Unis dit… célébrités. Et elles ont été nombreuses à y résider. Vous verrez les maisons de ces propriétaires (ou ex-propriétaires), dont les noms diront quelque chose aux plus âgés d’entre nos lecteurs, comme Chuck Norris (champion de l’univers de la bagarre télévisée), Johnny Wiessmuller (le plus célèbre des « Tarzan », mais aussi champion de natation), Scottie Pippen (basketteur aux Chicago Bulls), la superstar de cinéma Burt Reynolds, ou encore « L’homme qui valait 6 millions » (ou 3 milliards en France), Lee Major, sans oublier la maison de style provençal qui est certainement la plus belle de Fort Lauderdale, la résidence de Wayne Huizenga (fondateur de la chaîne Auto Nation et d’une autre dont les plus jeunes ne savent plus même que ça a existé : « Blockbuster », dont les milliers de magasins louaient des « cassettes vidéos » pour mettre dans des « magnétoscopes » !).

Le Water Taxi de Fort Lauderdale

La partie de la New River visitée en Water Taxi n’est pas visible par la route. Puis elle arrive dans le centre de Fort Lauderdale et vous pouvez y promener ou bien remonter un peu plus haut avec le Water Trolley.

Le Water Taxi dessert les plages de Sunrise, Las Olas, Sud (Bahia Mar) etc… Une autre idée de halte intéressante : aller déjeûner au restaurant 15th Street Fisheries de la marina de la 17th Street (le Water Taxi stoppe juste devant arrêt N°4).

La Sandbar de Fort Lauderdale

Il y a une barre de sable au croisement de la New River et de la Stranahan River où des dizaines de plaisanciers viennent faire la fête durant le weekend. Elle est parfois connue sous le nom de Beer Can Island. Elle est face à l’une des plus longues maisons de la ville : « La Maison Blanche » (en français dans le texte !).

Vous pouvez acheter vos billets de Water Taxi en ligne, et le site internet dispose d’ailleurs d’un « boat tracker » afin de voir en temps réel où sont es différents navires www.watertaxi.com

150 photos prises depuis le Water Taxi de Fort Lauderdale

Et pour vous donner un aperçu complet de ce que vous allez voir. Cliquez sur la première pour voir la galerie de photos en grand :

